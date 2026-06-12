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भिवानी बापोड़ा में दर्दनाक हादसा, वाहन की टक्कर से 10 साल के प्रिंस की मौत, दादा की हालत गंभीर

दुकान जाते समय हुआ हादसा: प्रत्यक्षदर्शियों की मानें तो गांव बापोड़ा निवासी एक बुजुर्ग अपने 10 वर्षीय पोते प्रिंस के साथ सुई रोड स्थित किराने की दुकान पर जा रहे थे. इसी दौरान पीछे से तेज गति से आए एक अज्ञात वाहन ने दोनों को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि प्रिंस की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसके दादा गंभीर रूप से घायल हो गए.

भिवानी: जिले के गांव बापोड़ा में हुए एक दर्दनाक सड़क हादसे में 10 वर्षीय मासूम प्रिंस की मौत हो गई, जबकि उसका दादा गंभीर रूप से घायल हो गया. हादसे के बाद गांव में शोक की लहर है. पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

घायल दादा का अस्पताल में इलाज जारी: हादसे के तुरंत बाद आसपास के लोगों ने घायल बुजुर्ग को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया. चिकित्सकों की निगरानी में उनका इलाज जारी है. वहीं, मासूम की असमय मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

पुलिस ने शुरू की चालक की तलाश: जांच अधिकारी सत्यपाल ने बताया, "हमें सूचना मिली थी कि गांव बापोड़ा की सुई रोड पर दादा और पोते को किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी है. हादसे में 10 वर्षीय प्रिंस की मौत हो गई, जबकि दादा घायल हो गए. परिजनों के बयान के आधार पर अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है."

पोस्टमार्टम के बाद सौंपा जाएगा शव: पुलिस ने मृतक बच्चे के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी होने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया जाएगा. वहीं, हादसे के बाद फरार वाहन चालक की पहचान और गिरफ्तारी के लिए पुलिस आसपास के क्षेत्रों के सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों की जांच कर रही है.

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