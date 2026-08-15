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कोटा के अस्पताल में 10 साल के बच्चे ने तोड़ा दम, परिजन बोले-गांव के क्लीनिक पर इंजेक्शन लगाने से बिगड़ी तबीयत

पीड़ित परिवार ने कहा कि तबीयत बिगड़ने के बाद क्लीनिक संचालक ने बच्चे को कोटा मेडिकल कॉलेज जाने की सलाह दी थी.

deceased child Kuldeep
पोस्टमार्टम के दौरान मेडिकल कॉलेज के नए अस्पताल की मोर्चरी के बाहर मौजूद परिजन और पुलिस (ETV Bharat Kota)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 15, 2026 at 8:23 PM IST

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कोटा: जिले के मंडाना थाना इलाके के मांदलिया गांव में 10 वर्षीय बच्चे की शनिवार को संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई. परिजनों ने आरोप लगाया कि गांव के एक क्लीनिक पर बच्चे के इंजेक्शन लगवाया था. उसके बाद बच्चे की तबीयत बिगड़ गई. इंजेक्शन लगाने वाले व्यक्ति ने ही उन्हें बच्चे को कोटा ले जाने को कहा था. कोटा के नए अस्पताल में बच्चे को भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान मौत हो गई. बालक को उल्टी-दस्त की शिकायत के बाद बुखार आ गई थी. वहीं, लाडपुरा के ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ प्रभाकर व्यास का कहना है कि प्रारंभिक तौर पर इंजेक्शन लगाने वाला के झोलाछाप होने की सूचना मिली है.

मंडाना थाना अधिकारी विनोद सामरिया ने बताया कि कुलदीप (10) पुत्र राजमल की मौत मेडिकल कॉलेज के नए अस्पताल में हुई है. सूचना पर पुलिस को मौके पर भेजा. मृतक के परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया. परिजनों ने आरोप लगाया कि बालक की तबीयत निजी क्लीनिक पर इंजेक्शन लगाने से बिगड़ी है. यह पूछे जाने पर कि इंजेक्शन लगाने वाला झोलाछाप था या एमबीबीएस चिकित्सक, इस पर एसएचओ ने कहा, अभी यह जानकारी नहीं है. इस संबंध में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को पत्र लिखेंगे, मामले में जांच कमेटी गठित करें. इसके बाद ही क्लियर होगा कि इंजेक्शन लगाने वाला कौन है?.

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परिजनों का आरोप: मृतक के परिजनों ने बताया कि कुलदीप 7वीं में पढ़ता था और जगपुरा इलाके में हॉस्टल में रहता था. कुछ दिन से अपने गांव मांदलिया आया हुआ था, जहां उल्टी-दस्त एवं बुखार आने से एक-दो दिन से तबीयत खराब थी. गांव के क्लीनिक ले गए, जहां इंजेक्शन लगाया था. यह क्लीनिक लंबे समय से गांव में चल रहा है. अधिकांश लोग वहीं इलाज कराते हैं. तबीयत बिगड़ने के बाद ही इंजेक्शन लगाने वाले क्लीनिक संचालक ने कुलदीप को कोटा मेडिकल कॉलेज जाने की सलाह दी थी.

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झोलाछाप होने की मिली सूचना: इस पूरे मामले पर लाडपुरा के ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ प्रभाकर व्यास का कहना है कि घटनाक्रम की जानकारी के बाद इंजेक्शन लगाने वाले ऋषभ जैन के संबंध जानकारी जुटाई है. प्रारंभिक तौर पर झोलाछाप होने की ही सूचना मिली है. बीमारी के पूरे प्रोटोकॉल डॉक्टर फॉलो करते हैं. इंजेक्शन लगाने वाले व्यक्ति ने यह फॉलो नहीं किया. इसीलिए बच्चे की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई थी. परिजन गांव से 8 किलोमीटर दूर मंडाना चिकित्सालय भी बच्चे को लेकर जा सकते थे. हालांकि तबीयत बिगड़ने के बाद सीधा ही उसे कोटा ले जाया गया था. फिलहाल इंजेक्शन लगाने वाले व्यक्ति ऋषभ जैन की प्रेक्टिस को पूरी तरह से बंद करवा दिया है. इसके साथ ही मामले में दस्तावेज देखे जाएंगे. ऋषभ जैन कोई दस्तावेज पेश नहीं कर पाते हैं या उनके पास क्लिनिकल प्रैक्टिस का कोई लाइसेंस नहीं है, तब उनके खिलाफ मंडाना थाने में मुकदमा दर्ज करवाया जाएगा.

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DEATH UNDER SUSPICIOUS CIRCUMSTANCE
बच्चे की संदिग्ध परिस्थिति में मौत
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HEALTH DETERIORATED AFTER INJECTION
CHILD ADMITTED IN KOTA PASSES AWAY

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