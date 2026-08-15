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कोटा के अस्पताल में 10 साल के बच्चे ने तोड़ा दम, परिजन बोले-गांव के क्लीनिक पर इंजेक्शन लगाने से बिगड़ी तबीयत

पोस्टमार्टम के दौरान मेडिकल कॉलेज के नए अस्पताल की मोर्चरी के बाहर मौजूद परिजन और पुलिस ( ETV Bharat Kota )

कोटा: जिले के मंडाना थाना इलाके के मांदलिया गांव में 10 वर्षीय बच्चे की शनिवार को संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई. परिजनों ने आरोप लगाया कि गांव के एक क्लीनिक पर बच्चे के इंजेक्शन लगवाया था. उसके बाद बच्चे की तबीयत बिगड़ गई. इंजेक्शन लगाने वाले व्यक्ति ने ही उन्हें बच्चे को कोटा ले जाने को कहा था. कोटा के नए अस्पताल में बच्चे को भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान मौत हो गई. बालक को उल्टी-दस्त की शिकायत के बाद बुखार आ गई थी. वहीं, लाडपुरा के ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ प्रभाकर व्यास का कहना है कि प्रारंभिक तौर पर इंजेक्शन लगाने वाला के झोलाछाप होने की सूचना मिली है. मंडाना थाना अधिकारी विनोद सामरिया ने बताया कि कुलदीप (10) पुत्र राजमल की मौत मेडिकल कॉलेज के नए अस्पताल में हुई है. सूचना पर पुलिस को मौके पर भेजा. मृतक के परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया. परिजनों ने आरोप लगाया कि बालक की तबीयत निजी क्लीनिक पर इंजेक्शन लगाने से बिगड़ी है. यह पूछे जाने पर कि इंजेक्शन लगाने वाला झोलाछाप था या एमबीबीएस चिकित्सक, इस पर एसएचओ ने कहा, अभी यह जानकारी नहीं है. इस संबंध में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को पत्र लिखेंगे, मामले में जांच कमेटी गठित करें. इसके बाद ही क्लियर होगा कि इंजेक्शन लगाने वाला कौन है?. पढ़ें:Baran Government School : मिड डे मील का खाना खाने से 30 छात्रों की तबीयत बिगड़ी, अस्पताल में भर्ती