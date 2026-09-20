घात लगाए गुलदार से भिड़ गया 10 साल का अंश, दिलेरी देख भाग खड़ा हुआ लेपर्ड
उत्तराखंड के हल्द्वानी विजयपुर गांव में एक 10 साल का बच्चा गुलदार से भिड़ गया. गुलदार के हमले में किशोर घायल हुआ है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : September 20, 2026 at 1:00 PM IST
हल्द्वानी: कालाढूंगी के विजयपुर गांव में गुलदार की दस्तक ने ग्रामीणों की चिंता बढ़ा दी है. देर शाम गुलदार ने 10 साल के अंश पर अचानक झपट्टा मार दिया. अंश ने हिम्मत दिखाते हुए किसी तरह गुलदार से अपनी जान बचाई. घटना के बाद से गांव में दहशत का माहौल है. ग्रामीणों का कहना है कि शाम होते ही गुलदार की सक्रियता बढ़ जाती है और ऐसे में बच्चों और ग्रामीणों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है. ग्रामीणों ने वन विभाग से तत्काल गश्त बढ़ाने की मांग की है.
उत्तराखंड में गुलदार के हमले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं. आए दिन गुलदार लोगों पर हमला कर रहे हैं. वहीं कालाढूंगी के विजयपुर गांव में शाम ढलते ही अब सन्नाटा पसरने लगा है. वजह है गांव के आसपास मंडरा रहा गुलदार. देर शाम एक ऐसा ही खौफनाक वाकया सामने आया, जब 10 साल का अंश गुलदार के हमले का शिकार होते-होते बच गया. वहीं जांबाज बच्चे अंश ने अपनी हिम्मत से गुलदार को भी पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया. अंश ने गुलदार के पंजे का जवाब अपनी निडरता से दिया, जिससे उसकी जान बच गई.
बताया जा रहा है कि अंश गांव में था, तभी अचानक गुलदार ने उस पर झपट्टा मार दिया. अचानक हुए हमले से अंश घबरा गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और किसी तरह गुलदार के चंगुल से बचकर अपनी जान बचाई. घटना के बाद परिजनों ने अंश का इलाज कराया.
गदगदिया रेंज के वन क्षेत्राधिकारी जगदीश जोशी ने बताया कि
वन विभाग को घटना की जानकारी है. अंश का उपचार कराया गया है और नियमानुसार आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने के बाद पीड़ित को मुआवजा भी उपलब्ध कराया जाएगा.
-जगदीश जोशी, वन क्षेत्राधिकारी, गदगदिया रेंज
गुलदार के हमले की खबर फैलते ही पूरे गांव में दहशत का माहौल बन गया. ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र में गुलदार की लगातार आवाजाही देखी जा रही है. शाम होते ही गुलदार के डर से लोग घरों से बाहर निकलने से बच रहे हैं. सबसे ज्यादा चिंता बच्चों और बुजुर्गों की सुरक्षा को लेकर है. ग्रामीणों का आरोप है कि गुलदार की सक्रियता को देखते हुए क्षेत्र में वन विभाग की निगरानी और गश्त बढ़ाई जानी चाहिए.
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