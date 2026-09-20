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घात लगाए गुलदार से भिड़ गया 10 साल का अंश, दिलेरी देख भाग खड़ा हुआ लेपर्ड

हल्द्वानी: कालाढूंगी के विजयपुर गांव में गुलदार की दस्तक ने ग्रामीणों की चिंता बढ़ा दी है. देर शाम गुलदार ने 10 साल के अंश पर अचानक झपट्टा मार दिया. अंश ने हिम्मत दिखाते हुए किसी तरह गुलदार से अपनी जान बचाई. घटना के बाद से गांव में दहशत का माहौल है. ग्रामीणों का कहना है कि शाम होते ही गुलदार की सक्रियता बढ़ जाती है और ऐसे में बच्चों और ग्रामीणों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है. ग्रामीणों ने वन विभाग से तत्काल गश्त बढ़ाने की मांग की है.

उत्तराखंड में गुलदार के हमले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं. आए दिन गुलदार लोगों पर हमला कर रहे हैं. वहीं कालाढूंगी के विजयपुर गांव में शाम ढलते ही अब सन्नाटा पसरने लगा है. वजह है गांव के आसपास मंडरा रहा गुलदार. देर शाम एक ऐसा ही खौफनाक वाकया सामने आया, जब 10 साल का अंश गुलदार के हमले का शिकार होते-होते बच गया. वहीं जांबाज बच्चे अंश ने अपनी हिम्मत से गुलदार को भी पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया. अंश ने गुलदार के पंजे का जवाब अपनी निडरता से दिया, जिससे उसकी जान बच गई.

बताया जा रहा है कि अंश गांव में था, तभी अचानक गुलदार ने उस पर झपट्टा मार दिया. अचानक हुए हमले से अंश घबरा गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और किसी तरह गुलदार के चंगुल से बचकर अपनी जान बचाई. घटना के बाद परिजनों ने अंश का इलाज कराया.