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'मौसी मारपीट करती है' 10 साल की नाबालिग घर से निकली, बस में बैठकर पहुंची चूरू

प्रारम्भिक काउंसलिंग में सामने आया कि नाबालिग बालिका दो साल की उम्र से मौसा-मौसी के घर रह रही थी.

कालिका टीम को मिली बालिका
कालिका टीम को मिली बालिका (ETV Bharat Churu)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 27, 2026 at 9:50 AM IST

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Updated : June 27, 2026 at 10:06 AM IST

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चूरू : जिले की कालिका टीम ने एक बार फिर मानवीय संवेदना का परिचय दिया है. चूरू कलेक्ट्रेट सर्किल के पास लावारिस अवस्था में मिली दस वर्षीय नाबालिग बालिका को उसके परिजनों तक पहुंचाया है. कालिका टीम प्रभारी कौशलल्या भादू ने बताया कि गश्त के दौरान कलेक्ट्रेट सर्किल के पास टीम पहुंची तो चाय की थड़ी के आगे 10 वर्षीय नाबालिग बालिका रोती हुई मिली.

कालिका टीम की पूनम और अन्य साथी ने जब नाबालिग से उसका नाम और घर पूछा तो उसने रोते हुए बताया कि वह झुंझुनू के हेतमसर, मौसी के घर रहती है. उसने आरोप लगाया कि उसके साथ मौसी मारपीट करती थी और उसी से परेशान होकर वह घर से निकल गई और बस में बैठ गई. टीम की प्रारम्भिक पूछताछ में नाबालिग बालिका रतनगढ़ तहसील के एक गांव की होना पाया गया, जिस पर टीम ने परिजनों से संपर्क साधा और नाबालिग बालिका को चाइल्ड हेल्पलाइन के प्रभारी पन्ने सिंह को सौंपा. चाइल्ड हेल्प लाइन प्रभारी पन्ने सिंह ने बताया नाबालिग का स्वास्थ्य परीक्षण करवाकर उसे बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया जाएगा और कानूनी कार्रवाई के लिए महिला थाना पुलिस को लिखा जाएगा. प्रभारी ने बताया प्रथम दृष्टया मामला बाल हिंसा का है, जिसमें दोषियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

10 साल की नाबालिग दस्तयाब (ETV Bharat Churu)

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दो साल की उम्र से मौसी के घर रह रही : चाइल्ड हेल्पलाइन और कालिका टीम की प्रारम्भिक काउंसलिंग में सामने आया कि नाबालिग बालिका दो साल की उम्र से मौसा-मौसी के घर रह रही थी. अब बालिका की मां की तबियत खराब होने पर उसे बुलाने पर भी मौसा-मौसी ने उसे अपने गांव नहीं भेजा और उसके साथ मारपीट और प्रताड़ना की जाती रही. टीम बालिका के लगाएं आरोपों की जांच कर विभागीय कार्रवाई करेगी. बालिका के लगाए आरोपों की अगर प्रारम्भिक जांच में पुष्टि होती है तो नाबालिग बालिका के मौसा-मौसी पर कार्रवाई की जाएगी. चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम CWC के समक्ष नाबालिग बालिका की काउंसलिंग का इंतजार कर रही है. काउसलिंग बालिका के माता-पिता की उपस्थिति में होगी, जहां बालिका के सर्वोत्तम हितों को देखते हुए समिति फैसला करेगी.

Last Updated : June 27, 2026 at 10:06 AM IST

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MINOR GIRL REACHED CHURU BY BUS
नाबालिग बालिका घर से निकली
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