रायबरेली में तहसीलदार की गाड़ी ने मारी टक्कर, 10 साल के बच्चे की मौत

कोतवाल राघवन कुमार सिंह ने बताया कि यह तहसीलदार की प्राइवेट गाड़ी बताई जा रही है. मामले की जांच की जा रही है.

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 14, 2026 at 10:15 PM IST

रायबरेली: डलमऊ थाना क्षेत्र के अंतर्गत बुधवार को सड़क दुर्घटना में 10 साल के बच्चे की मौत हो गई. कोतवाल राघवन कुमार सिंह ने बताया कि जिस गाड़ी से बच्चे का एक्सीडेंट हुआ है वह एक तहसीलदार की प्राइवेट गाड़ी थी. सड़क दुर्घटना के बाद घायल अवस्था में बच्चों को सीएचसी भेजा गया, लेकिन हालत में सुधार न होने पर उसे एम्स रायबरेली रेफर कर दिया गया.

तहसीलदार की कार ने टक्कर मारी: कोतवाल राघवन कुमार सिंह ने कहा कि बच्ची की इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. बच्ची के चाचा दिलशाद हुसैन ने बताया कि डलमऊ कस्बे के मियां टोला मोहल्ले में उसके बड़े भाई आफाक हुसैन का 10 वर्षीय बेटा अली हुसैन बुधवार को दिन में करीब साढ़े 11 बजे घर के बाहर सड़क के किनारे खड़ा था.

इलाज के दौरान बच्ची की मौत हुई: इसी बीच मुराईबाग-गंगा घाट मार्ग पर पुराने नगर पंचायत कार्यालय के पास एक तेज रफ्तार कार ने बच्चे को टक्कर मार दी. कार पर मजिस्ट्रेट लिखा हुआ था जिसका नम्बर यूपी 32 क्यू सी 1917 थी जिसमे महिला अधिकारी के साथ अन्य लोग भी थे. घायल हालत में बच्चे को अस्पताल ले गए अस्पताल से एम्स ले गए वहां बच्चे की मौत हो गई. यह गाड़ी तहसील में आई हुई थी.

तहरीर मिलने पर दर्ज होगा केस: कोतवाल राघवन कुमार सिंह ने कहा कि यह गाड़ी किसी तहसीलदार की प्राइवेट चार पहिया गाड़ी है. हादसे में बच्चा गंभीर रुप से घायल हो गया था. हालांकि दुर्घटना करने वाली अधिकारी की गाड़ी से घायल को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पहुंचाया गया. हालत नाजुक होने पर उसे एम्स रेफर कर दिया गया. वहां इलाज के दौरान उसकी की मौत हो गई. तहरीर मिलने पर आगे की कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज किया जाएगा.

