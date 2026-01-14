ETV Bharat / state

रायबरेली में तहसीलदार की गाड़ी ने मारी टक्कर, 10 साल के बच्चे की मौत

रायबरेली: डलमऊ थाना क्षेत्र के अंतर्गत बुधवार को सड़क दुर्घटना में 10 साल के बच्चे की मौत हो गई. कोतवाल राघवन कुमार सिंह ने बताया कि जिस गाड़ी से बच्चे का एक्सीडेंट हुआ है वह एक तहसीलदार की प्राइवेट गाड़ी थी. सड़क दुर्घटना के बाद घायल अवस्था में बच्चों को सीएचसी भेजा गया, लेकिन हालत में सुधार न होने पर उसे एम्स रायबरेली रेफर कर दिया गया.

तहसीलदार की कार ने टक्कर मारी: कोतवाल राघवन कुमार सिंह ने कहा कि बच्ची की इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. बच्ची के चाचा दिलशाद हुसैन ने बताया कि डलमऊ कस्बे के मियां टोला मोहल्ले में उसके बड़े भाई आफाक हुसैन का 10 वर्षीय बेटा अली हुसैन बुधवार को दिन में करीब साढ़े 11 बजे घर के बाहर सड़क के किनारे खड़ा था.

इलाज के दौरान बच्ची की मौत हुई: इसी बीच मुराईबाग-गंगा घाट मार्ग पर पुराने नगर पंचायत कार्यालय के पास एक तेज रफ्तार कार ने बच्चे को टक्कर मार दी. कार पर मजिस्ट्रेट लिखा हुआ था जिसका नम्बर यूपी 32 क्यू सी 1917 थी जिसमे महिला अधिकारी के साथ अन्य लोग भी थे. घायल हालत में बच्चे को अस्पताल ले गए अस्पताल से एम्स ले गए वहां बच्चे की मौत हो गई. यह गाड़ी तहसील में आई हुई थी.