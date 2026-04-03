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उत्तराखंड पुलिस महकमे में बंपर ट्रांसफर, 10 DSP को मिली नई तैनाती, 5 CO भी बदले

उत्तराखंड पुलिस मुख्यालय ने 10 इंस्पेक्टर लेवल के अधिकारियों को डीएसपी पद पर प्रमोट कर नई तैनाती दी है

UTTARAKHAND POLICE TRANSFERS
देहरादून पुलिस मुख्यालय (File Photo- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : April 3, 2026 at 3:21 PM IST

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Updated : April 3, 2026 at 3:27 PM IST

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देहरादून: उत्तराखंड के पुलिस महकमे में फिर बड़ा फेरबदल हुआ है. इस बार 15 डीएसपी (सीओ) को ट्रांसफर किया गया है. इनमें 10 डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस (Deputy Superintendent of Police) वो हैं जिन्हें हाल ही में पदोन्नति दी गई थी. अब इन्हें नई पोस्टिंग दे दी गई है. 5 डीएसपी का तबादला हुआ है. पिछले महीने पुलिस के सभी सवर्गों से इंस्पेक्टरों की डीएसपी पद पर पदोन्नति की गई थी.

इनको प्रमोशन के बाद मिली नई तैनाती: डीएसपी चंद्र मोहन को हरिद्वार से टिहरी गढ़वाल भेजा गया है. डीएसपी भावना कैंथोला को उत्तरकाशी से अल्मोड़ा भेजा गया है. डीएसपी होशियार सिंह का तबादला पौड़ी गढ़वाल से पीटीसी नरेंद्र नगर किया गया है. डीएसपी चंचल शर्मा को सतर्कता सेल हाईकोर्ट नैनीताल से ट्रांसफर करके उत्तरकाशी भेजा गया है.

इन्हें भी नई तैनाती मिली: डीएसपी अंजना नेगी को उत्तराखंड मानव अधिकार आयोग देहरादून से हटाकर नैनीताल भेजा गया है. डीएसपी उमेश मलिक को नैनीताल से हटाकर पिथौरागढ़ भेजा गया है. डीएसपी संतोष कुमार को क्षेत्रीय विभाग हल्द्वानी से अधिसूचना मुख्यालय ट्रांसफर किया गया है. डीएसपी वेद प्रकाश को नैनीताल से ट्रांसफर करके रुद्रप्रयाग भेजा गया है. डीएसपी संजय कुमार उप्रेती को देहरादून से एसडीआरएफ भेजा गया है. डीएसपी देवेंद्र सिंह को पौड़ी गढ़वाल से चंपावत भेजा गया है.

इनका ट्रांसफर हुआ: सीओ अनुज को जनपद देहरादून से जीआरपी हरिद्वार ट्रांसफर किया गया है. सीओ अनुज कुमार को पौड़ी गढ़वाल से ट्रांसफर करके देहरादून भेजा गया है. सीओ रीना राठौर को देहरादून से आईआरबी द्वितीय देहरादून ट्रांसफर किया गया है. सीओ विमल प्रसाद को अल्मोड़ा से चंपावत भेजा ट्रांसफर किया है. सीओ नितिन लोहानी को सीआईडी सेक्टर हल्द्वानी से देहरादून ट्रांसफर किया गया है.

गौरतलब है कि बुधवार रात को ही देहरादून के एसएसपी ने 30 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले किए थे. इसे देहरादून के पुलिस महकमे में सबसे बड़ा तबादला माना जा रहा है. अब 15 डीएसपी के ट्रांसफर से पुलिस महकमे की कार्यशैली में बदलाव की उम्मीद है.

ये भी पढ़ें: देहरादून पुलिस विभाग में बहुत बड़ा फेरबदल, 3 थानाध्यक्ष समेत 30 पुलिस कर्मियों का ट्रांसफर, देखें लिस्ट

Last Updated : April 3, 2026 at 3:27 PM IST

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