ETV Bharat / state

यात्रीगण कृपया ध्यान दें! कोटा होकर पुणे, सोलापुर, हिसार, मुंबई व शिरडी जाने वाली 10 ट्रेनों की फेरों में बढ़ोतरी, चेक करें लिस्ट

कोटा : रेलवे ने ट्रेनों में पर्याप्त यात्री भार होने और रूटिंग के चल रही ट्रेनों में लंबी वेटिंग व नो रूम के हालात से निपटने के लिए विशेष ट्रेनों का संचालन कर रही है. कोटा रेल मंडल के वरिष्ठ वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन का कहना है कि 10 साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन रेलवे कोटा होकर चल रहा है. इन ट्रेनों की संचालन अवधि समाप्त हो रही थी, ऐसे में रेलवे ने पर्याप्त यात्री भार को ध्यान में रखते हुए संचालन अवधि को बढ़ा दिया है. इन 10 ट्रेनों के चार-चार फेरे बढ़ाए गए हैं. यह सभी ट्रेनें पूरी फरवरी के महीने में चलने वाली है. इन ट्रेनों में मुंबई, पुणे, दौंड, सोलापुर, अजमेर, हिसार, शिरडी साईं नगर व बीकानेर जाने वाली ट्रेनें शामिल है. सभी ट्रेनों के लिए पीआरएस काउंटर और आईआरसीटीसी की वेबसाइट के जरिए टिकट यात्री ले सकते हैं.

इन दस ट्रेन की बढाई है संचालन अवधि :-