यात्रीगण कृपया ध्यान दें! कोटा होकर पुणे, सोलापुर, हिसार, मुंबई व शिरडी जाने वाली 10 ट्रेनों की फेरों में बढ़ोतरी, चेक करें लिस्ट

रेलवे कोटा होकर चला रहा 10 साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन के चार-चार फेरे बढ़ाए गए हैं. सभी ट्रेनें पूरी फरवरी के महीने में चलने वाली है.

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 31, 2026 at 1:45 PM IST

3 Min Read
कोटा : रेलवे ने ट्रेनों में पर्याप्त यात्री भार होने और रूटिंग के चल रही ट्रेनों में लंबी वेटिंग व नो रूम के हालात से निपटने के लिए विशेष ट्रेनों का संचालन कर रही है. कोटा रेल मंडल के वरिष्ठ वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन का कहना है कि 10 साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन रेलवे कोटा होकर चल रहा है. इन ट्रेनों की संचालन अवधि समाप्त हो रही थी, ऐसे में रेलवे ने पर्याप्त यात्री भार को ध्यान में रखते हुए संचालन अवधि को बढ़ा दिया है. इन 10 ट्रेनों के चार-चार फेरे बढ़ाए गए हैं. यह सभी ट्रेनें पूरी फरवरी के महीने में चलने वाली है. इन ट्रेनों में मुंबई, पुणे, दौंड, सोलापुर, अजमेर, हिसार, शिरडी साईं नगर व बीकानेर जाने वाली ट्रेनें शामिल है. सभी ट्रेनों के लिए पीआरएस काउंटर और आईआरसीटीसी की वेबसाइट के जरिए टिकट यात्री ले सकते हैं.

इन दस ट्रेन की बढाई है संचालन अवधि :-

  • ट्रेन नंबर 04715 बीकानेर साईं नगर शिरडी टर्मिनस वीकली स्पेशल को 7 से 28 फरवरी तक चार फेरे के लिए बढ़ाया गया है। यह अपने प्रारंभिक स्टेशन बीकानेर से हर शनिवार को रवाना होती है।
  • ट्रेन नंबर 04716 साईं नगर शिरडी टर्मिनस बीकानेर वीकली स्पेशल ट्रेन को 8 फरवरी से 1 मार्च तक 4 फेरों के लिए बढ़ाया गया है। यह ट्रेन अपने प्रारंभिक स्टेशन साईं नगर शिरडी से हर रविवार को चलती है।
  • ट्रेन नंबर 04725 हिसार खड़की (पुणे) वीकली स्पेशल ट्रेन को 1 से 22 फरवरी तक 4 फेरे के लिए बढ़ाया है। यह ट्रेन रविवार को हिसार से रवाना होती है।
  • ट्रेन नंबर 04726 खड़की (पुणे) हिसार वीकली स्पेशल ट्रेन 2 फरवरी से 23 फरवरी के बीच 4 फेरे बढ़ाए गए हैं। ट्रेन प्रत्येक सोमवार को खड़की से रवाना होती है।
  • ट्रेन नंबर 09621 अजमेर–बांद्रा वीकली स्पेशल ट्रेन 1 से 22 फरवरी तक 4 फेरे के लिए बढ़ाया है। ट्रेन प्रत्येक रविवार को अजमेर से रवाना होती है।

  • ट्रेन नंबर 09622 बांद्रा टर्मिनस अजमेर वीकली स्पेशल ट्रेन 2 फरवरी से 23 फरवरी के बीच 4 फेरे बढ़ाए गए हैं। ट्रेन प्रत्येक सोमवार को बांद्रा टर्मिनस से रवाना होती है।
  • ट्रेन नंबर 09625 अजमेर दौंड वीकली स्पेशल ट्रेन 5 से 26 फरवरी तक 4 फेरे के लिए बढ़ाया है। ट्रेन प्रत्येक गुरुवार को अजमेर से रवाना होती है।
  • ट्रेन नंबर 09626 दौंड अजमेर वीकली स्पेशल ट्रेन 6 से 27 फरवरी तक 4 फेरे के लिए बढ़ाया है। ट्रेन प्रत्येक शुक्रवार को दौंड से रवाना होती है।
  • ट्रेन नंबर 09627 अजमेर सोलापुर वीकली स्पेशल ट्रेन 4 से 25 फरवरी तक 4 फेरे के लिए बढ़ाया है। ट्रेन प्रत्येक बुधवार को अजमेर से रवाना होती है।
  • ट्रेन नंबर 09628 सोलापुर अजमेर वीकली स्पेशल ट्रेन 5 से 26 फरवरी तक 4 फेरे के लिए बढ़ाया है। ट्रेन प्रत्येक गुरुवार को सोलापुर से रवाना होती है।

