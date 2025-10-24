ETV Bharat / state

हिमाचल में जख्मी हुए पहाड़, भारी बारिश ने निगल ली इतने हजार किलोमीटर सड़कें, अब मरम्मत के लिए चाहिए 3 हजार करोड़ से अधिक

मानसून सीजन में भारी बारिश, बादल फटने और भूस्खलन से हजारों किलोमीटर सड़कों को नुकसान. अब मरम्मत के लिए चाहिए 3 हजार करोड़ से अधिक.

10 Thousand KM Road Damage in Himachal Pradesh
हिमाचल में सड़कों को नुकसान (ETV Bharat GFX)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : October 24, 2025 at 2:52 PM IST

रश्मि राज भारद्वाज की रिपोर्ट

शिमला: हिमाचल में भीषण गर्मी के बीच जून महीने में होने वाला मानसून का आगमन आमतौर पर राहत, हरियाली और खुशहाली का संदेश लेकर आता है, लेकिन इस बार बरसात ने पहाड़ों की हरी भरी वादियों को गहरे जख्म देकर दर्द से भर दिया. जहां खेतों में हरियाली की उम्मीद थी, वहीं पहाड़ों पर मूसलाधार बारिश ने तबाही के निशान छोड़ दिए. कभी पर्यटकों से गुलजार रहने वाले ये पहाड़ अब खामोश हैं. प्रदेश भर में जगह-जगह दरकी जमीन, धंसी सड़कें और टूटी पुलिया इस आपदा की गवाही दे रही हैं.

हिमाचल में बरसात से भारी तबाही

इस बार मानसून सीजन में हुई मूसलाधार बारिश ने ऐसा तांडव मचाया कि पहाड़ी राज्य की भाग्य रेखाएं कहलाए जाने वाली हजारों किलोमीटर लंबी सड़कें मिट्टी में समा गईं. जिससे कई गांव अब भी बाहरी दुनिया से कट गए, जिससे लोगों के चेहरों पर उम्मीद से ज्यादा बेबसी नजर आ रही है. हालांकि, लोक निर्माण विभाग ने टेंपरेरी तौर पर सड़कों की मरम्मत कर यातायात व्यवस्था को बहाल करने के प्रयास किया है, लेकिन सड़कों की पुरानी स्थिति में लाने के लिए अब प्रदेश सरकार को 3 हजार करोड़ से अधिक की जरूरत है, जिसके लिए अब हिमाचल को केंद्र का सहयोग चाहिए.

10 Thousand KM Road Damage in Himachal Pradesh
हिमाचल में 10,642 किलोमीटर सड़कों को नुकसान (ETV Bharat GFX)

10,642 किलोमीटर सड़कों को नुकसान

हिमाचल में वर्तमान में सड़कों की कुल लंबाई 41,624 किलोमीटर है. इसमें नेशनल हाईवे को छोड़कर 39,102 किलोमीटर सड़कों में से मानसून में लगातार हुई बारिश और बाढ़ जैसी स्थितियों के कारण 10,642 किलोमीटर सड़क व्यवस्था की हालत बिगाड़ दी है. इसमें NH को हुए नुकसान का आंकड़ा शामिल नहीं है. मानसून में लगातार हुई कई स्थानों पर सड़कें धंस गई हैं तो कहीं पुल-पुलिया बह गए हैं, जिससे ग्रामीण इलाकों का संपर्क टूट गया है और आवागमन बुरी तरह प्रभावित हुआ है.

10 Thousand KM Road Damage in Himachal Pradesh
भारी बारिश, बादल फटने और भूस्खलन से नुकसान (ETV Bharat)

पीडब्ल्यूडी की ओर से सरकार को भेजी गई रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश में 5004 किलोमीटर मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड में 1077 किलोमीटर सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई. इसी तरह से 9565 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें भारी बारिश की भेंट चढ़ गई. इसी तरह प्रदेश भर में सड़कों से पानी की निकासी के लिए बनाए गए 2141 कलवर्ट को नुकसान पहुंचा है. वहीं, मानसून सीजन में आसमान से बारिश की रूप में बरसी आफत से 14 पुल बाढ़ में बह गए. वहीं, इस दौरान 86 पुलों को नुकसान पहुंचा है.

10 Thousand KM Road Damage in Himachal Pradesh
सड़कों की मरम्मत के लिए 3000 करोड़ से अधिक की डिमांड (ETV Bharat GFX)

मरम्मत के लिए 3009.86 करोड़ की जरूरत

हिमाचल में भारी बारिश से सड़कों और पुलों को हुए नुकसान से भरपाई के लिए अब 3 हजार करोड़ से अधिक की जरूरत है. पीडब्ल्यूडी ने मानसून सीजन में सड़कों, पुलों और कलवर्ट को भारी बारिश से हुए 3009.86 करोड़ के नुकसान की फाइनल रिपोर्ट सरकार को भेज दी है. प्रदेश में जोन वाइज तैयार गई रिपोर्ट के मुताबिक मंडी जोन में सबसे अधिक 800.80 करोड़ का नुकसान हुआ है. इस जोन के तहत मंडी, जोगिंदर नगर और कुल्लू कुल तीन सर्कल पड़ते हैं. इस तरह से शिमला जोन के तहत पड़ने वाले कुल पांच सर्कलों सोलन, शिमला, रामपुर, नाहन और रोहड़ू में सड़कों को 734.28 करोड़ के जख्म दिए है.

10 Thousand KM Road Damage in Himachal Pradesh
ग्रामीण क्षेत्रों में 9565 किलोमीटर सड़कें क्षतिग्रस्त (ETV Bharat GFX)

वहीं, मानसून सीजन में कांगड़ा जोन के अंतर्गत पड़ने वाले पीडब्ल्यूडी के चार सर्कल पालमपुर, नूरपुर, देहरा और डलहौजी सर्कल में सड़कों को 685.36 करोड़ का नुकसान हुआ है. हमीरपुर जोन में भी भारी बारिश से सड़कों की हालत खराब की है. यहां इस जोन के तहत पड़ने वाले चार सर्कल हमीरपुर, धर्मपुर, ऊना और बिलासपुर सर्कल में सड़कों को 633.86 करोड़ की क्षति हुई है. इसके अलावा चीफ इंजीनियर नेशनल हाईवे सर्कल शिमला और शाहपुर सर्कल में नेशनल हाईवे को 155.54 करोड़ का नुकसान हुआ है.

हिमाचल में किस जोन में कौन सा क्षेत्र?

  1. मंडी जोन: मंडी, जोगिंदर नगर और कुल्लू कुल तीन सर्कल
  2. शिमला जोन: सोलन, शिमला, रामपुर, नाहन और रोहड़ू कुल पांच सर्कल
  3. कांगड़ा जोन: पालमपुर, नूरपुर, देहरा और डलहौजी कुल चार सर्कल
  4. हमीरपुर जोन: हमीरपुर, धर्मपुर, ऊना और बिलासपुर कुल चार सर्कल
  5. इसके अलावा चीफ इंजीनियर नेशनल हाईवे सर्कल शिमला और शाहपुर सर्कल में नेशनल हाईवे

ग्रामीण क्षेत्रों में 9565 किलोमीटर सड़कें जख्मी

प्रदेश में मानसून सीजन में हुई लगातार बारिश से ग्रामीण क्षेत्रों में 9565 किलोमीटर सड़कों को नुकसान पहुंचा है. इसमें 9413 किलोमीटर सड़कों को आंशिक/अधिक क्षतिग्रस्त हुई हैं. इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में 152 किलोमीटर तक सड़कों का भारी बारिश से नामोनिशान ही मिट गया है. इस दौरान शिमला जोन में 2561 किलोमीटर सड़कों को आंशिक/अधिक नुकसान पहुंचा है. वहीं, 20 किलोमीटर सड़कें पूरी तरह से बह गई. मंडी जोन में 1904 किलोमीटर सड़कों को आंशिक/अधिक नुकसान हुआ है. इसी तरह से 113 किलोमीटर सड़क पूरी तरह से मिट्टी में समा गई हैं. कांगड़ा जोन में 3649 किलोमीटर सड़कें आंशिक/अधिक क्षतिग्रस्त हुई है. वहीं, 18 किलोमीटर सड़कें जमीन से ही गायब हो गई हैं. हमीरपुर जोन में 1297 किलोमीटर सड़कों को आंशिक/अधिक नुकसान पहुंचा है.

10 Thousand KM Road Damage in Himachal Pradesh
हिमाचल में इस साल मानसून सीजन में भारी नुकसान (ETV Bharat)

1077 मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड को नुकसान

हिमाचल में इस बार मानसून में हुई भारी बारिश से 1077 किलोमीटर मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड को भी नुकसान पहुंचा है. इसमें 1057 किलोमीटर सड़कों को आंशिक/अधिक हुआ है. वहीं, इस दौरान 20 किलोमीटर डिस्ट्रिक्ट रोड नक्शे से ही गायब हुई हैं. शिमला जोन में 344 किलोमीटर आंशिक/अधिक क्षति पहुंची है. इसी तरह से 4.5 किलोमीटर सड़कें पूरी तरह से मिट्टी में समा गई. मंडी जोन में 133 किलोमीटर सड़कों को आंशिक/अधिक नुकसान हुआ है. वहीं, 15 किलोमीटर सड़कें बाढ़ में बह कर पूरी तरह से जमीन पर से ही मिट गई हैं. कांगड़ा जोन में 414 किलोमीटर और हमीरपुर जोन में 164 किलोमीटर सड़कों को आंशिक/अधिक नुकसान पहुंचा है.

10 Thousand KM Road Damage in Himachal Pradesh
हिमाचल में सड़कों की लंबाई (ETV Bharat GFX)

हिमाचल में कुल सड़कों की लंबाई

हिमाचल PWD की 31 मार्च 2025 की रिपोर्ट के अनुसार, प्रदेश में सड़कों की कुल लंबाई 41,624 किलोमीटर है. इसमें मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड की लंबाई 4969 किलोमीटर, रूरल रोड की लंबाई 34062 किलोमीटर, नेशनल हाईवे 1232 किलोमीटर, नेशनल हाईवे (With NHAI) 790 किलोमीटर और 571 किलोमीटर BRO रोड है.

Himachal PWD Office
हिमाचल प्रदेश PWD (ETV Bharat)

सड़कें बंद होने से झेलनी पड़ी परेशानी

प्रदेश में लगातार भारी बारिश होने से पूरे मानसून सीजन में रोजाना कहीं न कहीं पर सैकड़ों सड़कें बंद रहीं. इस कारण किसानों और बागवानों को उत्पाद मंडियों तक पहुंचाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा. वहीं, सड़कें बंद रहने से सेब समय पर मंडियों में पहुंचने से पहले ही बर्बाद हो गया. इसी तरह से सड़कें बंद होने से HRTC के कई रूट प्रभावित रहे. जिस कारण बरसात में परिवहन निगम को हर दिन होने वाली 2 करोड़ की आय का आंकड़ा घटकर प्रति दिन 1 करोड़ तक पहुंच गया. ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कें लोगों को आने जाने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा. वहीं, अब केंद्र से मदद न मिलने तक हजारों किलोमीटर सड़कों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए अभी समय लग सकता है. इसको देखते हुए प्रभावित जिलों से डीसी ने सरकार से सड़कों की मरम्मत न होने तक पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव को टाले जाने की सिफारिश की है.

सड़कें बंद होने से भारी बर्बादी

  1. भारी बारिश से सड़कें बंद होने से बागवानों-किसानों को भारी नुकसान
  2. सड़कें बंद होने से मंडियों में पहुंचने से पहले ही भारी मात्रा में सेब बर्बाद
  3. बरसात में HRTC को हर दिन होने वाली 2 करोड़ की आय का आंकड़ा घटकर 1 करोड़ तक पहुंचा

3 महीनों में इतने लाख कम पर्यटक पहुंचे

प्रदेश में जून महीने में पड़ने वाली भीषण गर्मी से राहत पाने के लिए मैदानी क्षेत्रों से बड़ी संख्या में पर्यटक हिमाचल का रुख करते हैं. वहीं, 1 जून से ही मानसून सीजन भी शुरू होता है. इस बार जून महीने से ही मानसून सीजन में होने वाली बारिश ने अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया था. इस बार जून से अगस्त महीने तक 35 लाख 01 हजार 236 भारतीय और विदेशी पर्यटक हिमाचल घूमने आए. वहीं, पिछले साल इस अवधि में 51 लाख 03 हजार 867 सैलानी छोटे पहाड़ी राज्य में सैर का लुत्फ लेने को पहुंचे थे. ऐसे में पिछले साल की तुलना में इस बार मानसून सीजन के 3 महीनों में 16 लाख 02 हजार 631 सैलानी कम आए आए हैं, जिसका असर पर्यटन कारोबार पर बुरा असर पड़ा है.

पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर इन चीफ एनपी सिंह का कहना है कि, "बरसात में इस बार 2023 की तुलना में सड़कों को अधिक नुकसान हुआ है. लोगों को परेशानी न हो इसके लिए सभी बंद पड़ी सड़कों को अस्थाई तौर पर खोल दिया गया है. लेकिन, सड़कों की पुरानी स्थिति बहाल करने के लिए विभाग को 3009 करोड़ की जरूरत है, जो केंद्र की मदद के बिना संभव नहीं है. मानसून सीजन में हुए नुकसान की फाइनल रिपोर्ट तैयार करके सरकार को भेज दी गई है. अब पैसा मिलते ही सड़कों की मरम्मत का कार्य शुरू किया जाएगा."

