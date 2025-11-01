सांभर में प्रवासी पक्षियों की 'रहस्यमयी मौत', 10 टीमों ने शुरू की जांच
प्रवासी पक्षियों की रहस्यमयी ढंग से हुई मौत मामले में स्थिति का जायजा लेने उप वन संरक्षक ख्याति माथुर नावां पहुंचीं.
Published : November 1, 2025 at 7:37 PM IST
नावां (कुचामन सिटी): नावां से सटी खारे पानी की विश्व प्रसिद्ध सांभर झील में प्रवासी पक्षियों पर छह साल बाद फिर संकट है. सांभर साल्ट क्षेत्र में रहस्यमयी ढंग से हुई प्रवासी पक्षियों की मौत के मामले में जमीनी हकीकत जांचने शनिवार को उप वन संरक्षक ख्याति माथुर नावां पहुंची. उन्होंने झील क्षेत्र का दौरा किया. माथुर ने पशु चिकित्सा विभाग के अधिकारियों से पक्षियों की मौत के कारण जाने और बचाव के उपायों की समीक्षा की.
उप वन संरक्षक ख्याति माथुर ने मीडिया से बातचीत में कहा कि सांभर साल्ट रिफायनरी के पास से पर्यावरण विभाग ने सैंपल लिए है. ये सैंपल जांच के लिए भेज रहे हैं. साल्ट अधिकारियों से कहा कि मृत पक्षियों की सही संख्या बताएं ताकि रोकथाम के प्रभावी कदम उठा सकें. साल्ट को प्रशासन के साथ मिलकर काम करना है. झील क्षेत्र का ड्रोन से सर्वे भी कराएंगे.प्रवासी पक्षियों की निगरानी और जांच के लिए 10 टीमें बनाई गई है.
एडीएम (ADM) राकेश गुप्ता ने कहा कि इन पक्षियों की सुरक्षा का सबसे पहला जिम्मा सांभर साल्ट का है. साल्ट ने पानी रोकने के लिए जगह-जगह अवरोधक लगा रखे हैं. इस कारण पानी के ठहराव पर एल्गी जमा हो जाती है. उसी के कारण बैक्टीरिया पनप रहे हैं. झील क्षेत्र का ड्रोन से निरीक्षण किया जाएगा. पशु चिकित्सा विभाग ने मृत पक्षियों के सैंपल जांच को भेजे हैं. पानी में केमिकल की मात्रा का मिश्रण भी बड़ा कारण बताया गया है. एसडीएम (SDM) दिव्या सोनी ने सांभर साल्ट को अन्य विभागीय अधिकारियों के साथ समन्वय बनाकर सहयोग करने को कहा. ऐसा नहीं करने पर कार्रवाई करने की चेतावनी दी. घायल प्रवासी पक्षियों के लिए मिठड़ी में रेस्क्यू सेंटर बनाया है.