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रांची में 10 सब इंस्पेक्टरों की हुई पोस्टिंग, त्वरित योगदान देने का निर्देश जारी

रांचीः राजधानी रांची के थानों में मैनपावर बढ़ाने का प्रयास लगातार जारी है. इस क्रम में रांची के सीनियर एसपी राकेश रंजन ने पुलिस लाइन से 10 दारोगा की पोस्टिंग रांची के विभिन्न थानों में की है. इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है.

अनुसंधान में आएगी तेजी

रांची के सीनियर एसपी राकेश रंजन ने पुलिस लाइन में पदस्थापित 10 सब इंस्पेक्टर स्तर के अफसरों को रांची के विभिन्न थानों में पोस्टिंग की है. अनुसंधान की गति को तेज करने के साथ-साथ थानों में मैनपावर बढ़ाने को लेकर यह पोस्टिंग की गई है. इनमें तीन महिला सब इंस्पेक्टरों की पोस्टिंग भी थानों में की गई है. थानों में मैनपावर बढ़ने से बेहतर पुलिसिंग भी संभव हो सकेगा.

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