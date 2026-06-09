चमन लाल PG कॉलेज के 10 छात्र बने सेना का हिस्सा, 9 का अग्निवीर, एक का टेरिटोरियल आर्मी में हुआ चयन
बीते तीन सालों में 25 से ज्यादा छात्र-छात्राओं का इस कॉलेज से भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना में चयन हुआ है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : June 9, 2026 at 9:55 PM IST
रुड़की: हरिद्वार जिले के लंढौरा स्थित चमन लाल स्नातकोत्तर महाविद्यालय (स्वायत्त) ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि यहां सिर्फ डिग्रियां ही नहीं बल्कि देश की रक्षा के लिए समर्पित जांबाज भी तैयार होते हैं. दरअसल, भारतीय थल सेना अग्निवीर भर्ती के हाल ही में घोषित अंतिम परिणामों ने पूरे क्षेत्र को गौरवान्वित कर दिया है, महाविद्यालय के नौ होनहार युवाओं ने अग्निवीर बनकर भारतीय सेना में कदम रखने का गौरव हासिल किया है, जबकि एक युवा ने टेरिटोरियल आर्मी में चयनित होकर सफलता की नई इबारत लिख दी है.
इन युवाओं की शानदार उपलब्धि ने न केवल महाविद्यालय का नाम रोशन किया है, बल्कि रूड़की से लेकर पूरे लंढौरा क्षेत्र में खुशी और उत्साह की लहर दौड़ा दी है. अग्निवीर भर्ती में रोहित कुमार, सागर धीमान, नवीन कुमार, अनिवेश कुमार, हिमांशु गुप्ता, विनीत, आर्यन राणा, मोहम्मद कैफ और मोहम्मद उजैर ने सफलता का परचम लहराया है.
वहीं एनसीसी कैडेट सौरभ सिंह ने टेरिटोरियल आर्मी में चयनित होकर अपनी प्रतिभा और समर्पण का लोहा मनवाया है. खास बात यह है कि चयनित युवाओं में अधिकांश राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी) से जुड़े रहे हैं, जिसने उनके अंदर अनुशासन, नेतृत्व और राष्ट्रभक्ति की भावना को मजबूत किया. यही कारण है कि आज ये युवा लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा बनकर उभरे हैं.
महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. सुशील उपाध्याय और एनसीसी अधिकारी लेफ्टिनेंट डॉ. अपर्णा शर्मा ने चयनित विद्यार्थियों को बधाई देते हुए कहा कि यह सफलता कठिन परिश्रम, लगन और राष्ट्रसेवा के प्रति अटूट समर्पण का परिणाम है.
उन्होंने बताया कि पिछले तीन वर्षों में महाविद्यालय के 25 छात्र-छात्राएं भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना, बीएसएफ और टेरिटोरियल आर्मी सहित विभिन्न रक्षा एवं अर्धसैनिक बलों में चयनित होकर देश सेवा का गौरव प्राप्त कर चुके हैं. महाविद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष रामकुमार शर्मा ने कहा कि यह उपलब्धि केवल विद्यार्थियों की नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र की जीत है. इन युवाओं ने यह साबित कर दिया है कि यदि लक्ष्य स्पष्ट हो और हौसले बुलंद हों तो कोई भी मंजिल दूर नहीं होती.
उन्होंने घोषणा की कि जल्द ही एक भव्य सम्मान समारोह आयोजित कर चयनित विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों का सार्वजनिक अभिनंदन किया जाएगा. यह सफलता उन हजारों युवाओं के लिए भी प्रेरणा है जो वर्दी पहनकर देश की सेवा करने का सपना देखते हैं. चमन लाल महाविद्यालय के इन होनहारों ने दिखा दिया है कि मेहनत, अनुशासन और देशभक्ति के दम पर हर सपना साकार किया जा सकता है, आज पूरा लंढौरा अपने इन वीर सपूतों की सफलता पर गर्व महसूस कर रहा है और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना कर रहा है.
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