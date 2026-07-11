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शाहजहांपुर : तेज रफ्तार कार ने स्कूली बच्चों से भरे ई-रिक्शा को मारी जोरदार टक्कर, 10 छात्र घायल

घटना जलालाबाद थाना क्षेत्र के बारहपत्थर चौराहे के पास की है, आरोपी चालक की तलाश जारी

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शाहजहांपुर : तेज रफ्तार कार ने स्कूली बच्चों से भरे ई-रिक्शा को मारी जोरदार टक्कर, 10 छात्र घायल (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 11, 2026 at 4:41 PM IST

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शाहजहांपुर : जनपद में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, यहां जलालाबाद थाना क्षेत्र में स्कूली बच्चों से भरे ई-रिक्शा को एक कार ने पीछे से जोरदार टक्कर मार दी, जिससे ई-रिक्शा पलट गया और 10 बच्चे घायल हो गए. घायलों को पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल में भर्ती कराया है. वहीं, घटना के बाद चालक मौके से फरार हो गया. फिलहाल पुलिस ने कार को कब्जे में लेकर आरोपी चालक की तलाश शुरू कर दी है.

शाहजहांपुर : तेज रफ्तार कार ने स्कूली बच्चों से भरे ई-रिक्शा को मारी जोरदार टक्कर, 10 छात्र घायल (Video Credit; ETV Bharat)

जानकारी के अनुसार, घटना जलालाबाद थाना क्षेत्र के बारहपत्थर चौराहे के पास की है, जहां तेज रफ्तार कार ने स्कूली बच्चों से भरे ई-रिक्शे को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे ई-रिक्शा पलट गया. इस घटना में ई रिक्शे में सवार 10 बच्चे घायल हो गए.

सूचना के बाद मौके पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायल बच्चों को एंबुलेंस से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया. उसके बाद बेहतर इलाज के लिए 8 बच्चों को शाहजहांपुर के मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है. बताया जा रहा है कि सभी बच्चे सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल के हैं, जो छुट्टी के बाद अपने घर जा रहे थे. हादसे के बाद चालक मौके से फरार हो गया है.

सीओ जलालाबाद ज्योति यादव ने बताया कि दुर्घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायल छात्रों को एंबुलेंस के जरिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा, जहां उनका उपचार किया जा रहा है. चिकित्सकों के अनुसार सभी छात्र खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं. पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त कार को कब्जे में ले लिया है, जबकि चालक मौके से फरार हो गया. उसकी तलाश की जा रही है. तहरीर के आधार पर कार्रवाई की जाएगी.

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