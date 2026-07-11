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शाहजहांपुर : तेज रफ्तार कार ने स्कूली बच्चों से भरे ई-रिक्शा को मारी जोरदार टक्कर, 10 छात्र घायल

शाहजहांपुर : तेज रफ्तार कार ने स्कूली बच्चों से भरे ई-रिक्शा को मारी जोरदार टक्कर, 10 छात्र घायल ( Photo Credit; ETV Bharat )