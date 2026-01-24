ETV Bharat / state

मिर्जापुर में ताबड़तोड़ धमाकों से राख हुईं 10 दुकानें, ब्लास्ट की जांच कर रही है पुलिस

मिर्जापुर में ताबड़तोड़ धमाकों से राख हुईं 10 दुकानें. ( ETV Bharat )

मिर्जापुर: यूपी के मिर्जापुर जिले में परचून की दुकान में अचानक ब्लास्ट होने से भीषण आग गई. विस्फोट इतना तेज था 10 दुकानें भरभरा कर गिर गईं. दुकान जलने से लाखों रुपए का माल खाक हो गया. दुकानों का मलबा 50 मीटर तक फैला हुआ है. मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम और पुलिस ने आग पर काबू पा लिया है. धमाकों से नींद से जाग उठे लोग. आग से मिर्जापुर की 10 दुकानें राख. (ETV Bharat) मिर्जापुर अदलहाट थाना क्षेत्र के रानीबाग मे देर रात उस समय अफरातफरी का माहौल हो गया, जब ब्लास्ट होने से दुकानों में आग लग गई. ब्लास्ट इतना तेज था कि 10 दुकान भरभरा कर गिर गए और धूं-धूं कर जल रहे दुकानों में से ब्लास्ट की आवाज आने से किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि आग पर काबू पाया जाए. डेढ़ घंटे बाद पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने पुलिस की मदद से किसी तरह आग पर काबू पाया. हालांकि तब तक लाखों रुपए के दुकान में रखें सामान जलकर खाक हो गए. बताया जा रहा मकान विनोद यादव का है, जिसमें 10 दुकान किराए पर दिए थे. अरविंद केसरी परचून की दूकान खोल रखा था. रात 11 बजे दुकान बंद कर चले जाने के बाद अचानक विस्फोट होता है. इसी दौरान आग लग जाती है. विस्फोट इतना तेज था कि दसों दुकान भरभरा कर गिर गए और दुकान आग से धूं-धूं कर जलने लगे.