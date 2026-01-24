ETV Bharat / state

मिर्जापुर में ताबड़तोड़ धमाकों से राख हुईं 10 दुकानें, ब्लास्ट की जांच कर रही है पुलिस

दुकान जलने से लाखों रुपए का माल खाक हो गया. दुकानों का मलबा 50 मीटर तक फैल गया.

MIRZAPUR BLAST
मिर्जापुर में ताबड़तोड़ धमाकों से राख हुईं 10 दुकानें. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 24, 2026 at 9:30 AM IST

3 Min Read
मिर्जापुर: यूपी के मिर्जापुर जिले में परचून की दुकान में अचानक ब्लास्ट होने से भीषण आग गई. विस्फोट इतना तेज था 10 दुकानें भरभरा कर गिर गईं.

दुकान जलने से लाखों रुपए का माल खाक हो गया. दुकानों का मलबा 50 मीटर तक फैला हुआ है. मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम और पुलिस ने आग पर काबू पा लिया है.

धमाकों से नींद से जाग उठे लोग. आग से मिर्जापुर की 10 दुकानें राख. (ETV Bharat)

मिर्जापुर अदलहाट थाना क्षेत्र के रानीबाग मे देर रात उस समय अफरातफरी का माहौल हो गया, जब ब्लास्ट होने से दुकानों में आग लग गई. ब्लास्ट इतना तेज था कि 10 दुकान भरभरा कर गिर गए और धूं-धूं कर जल रहे दुकानों में से ब्लास्ट की आवाज आने से किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि आग पर काबू पाया जाए.

डेढ़ घंटे बाद पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने पुलिस की मदद से किसी तरह आग पर काबू पाया. हालांकि तब तक लाखों रुपए के दुकान में रखें सामान जलकर खाक हो गए.

बताया जा रहा मकान विनोद यादव का है, जिसमें 10 दुकान किराए पर दिए थे. अरविंद केसरी परचून की दूकान खोल रखा था. रात 11 बजे दुकान बंद कर चले जाने के बाद अचानक विस्फोट होता है. इसी दौरान आग लग जाती है. विस्फोट इतना तेज था कि दसों दुकान भरभरा कर गिर गए और दुकान आग से धूं-धूं कर जलने लगे.

MIRZAPUR BLAST
धमाका, आग और दुकानें राख. (ETV Bharat)

आग जलती रही और ब्लास्ट की आवाज आती रही. आसपास के गांव के लोग भी पहुंच गए, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कि आग के पास जाकर बुझाने का प्रयास करें सके. इस दौरान ब्लास्ट इतना तेज हो रहा था कि किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो आगे बढ़े.

MIRZAPUR BLAST
मिर्जापुर की 10 दुकानें आग लगने से राख. (ETV Bharat)

इसके बाद किसी तरह से डेढ़ घंटे बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पहुंच कर पुलिस की मदद से आग पर काबू पा लिया. गनीमत रही कि किसी की जान नहीं गई.

फिलहाल बताया जा रहा है दुकान में रखे लाखों रुपए के माल ब्लास्टिंग और आग लगने से नुकसान हो गया है. ब्लास्ट इतना तेज था कि मलबा 50 मीटर दूर तक फैल है, यही नहीं दुकान में लगे शटर भी उड़कर सड़क पर जा गिरे हैं.

स्थानी शत्रुघ्न ने बताया कि रात 11 बजे हमने अपने घर की टीवी बंद किया, इसके बाद इतना तेज ब्लास्ट की आवाज सुनाई दी. मैं जिस चौकी पर मैं बैठा था, वह भी हिल गई. भागकर देखा तो आग जल रही और ब्लास्ट हो रहा है. ब्लास्ट इतना तेज था कि एक ही आवाज में सब मकान गिर गए. लग रहा है किसी ने ब्लास्ट किया है.

सीओ चुनार मंजरी राव ने बताया की दो दुकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं. इसके अलावा 8 दुकानों को नुकसान पहुंचा है.

स्थानीय लोगों के मुताबिक पहले ब्लास्ट की आवाज आती है. इसके बाद आग लग जाती है. फिलहाल किसी की जान नहीं गई है माल का नुकसान हुआ है घटना की जांच की जा रही है.

