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कानपुर में बच्चे के गले में फंसा 10 का सिक्का, डॉक्टरों ने ऐसे बचाई जान

बच्चों के पास से सिक्के, छोटे खिलौने अन्य सामान दूर रखने की सलाह दी.

बच्चे के गले में फंसा 10 का सिक्का
बच्चे के गले में फंसा 10 का सिक्का (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 21, 2026 at 1:39 PM IST

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कानपुर: एलएलआर अस्पताल के डॉक्टरों ने अपनी तेजी और बुद्धिमत्ता से एक पांच साल के मासूम की जान बचा ली. मंगलवार सुबह छह बजे मेडिकल कालेज प्राचार्य डा.संजय काला के पास एक महिला का फोन आया, उसने कहा कि डॉक्टर साहब मेरे बेटे के गले में 10 रुपये का सिक्का फंस गया है.

इतना सुनते ही प्राचार्य ने पहले महिला को बच्चे सहित अस्पताल बुलाया, फिर इमरजेंसी में ईएनटी के एचओडी डा.अपूर्व अग्रवाल व अन्य चिकित्सकों की टीम तैयार की. बच्चे के अस्पताल आते ही डॉक्टरों की टीम ने महज एक मिनट के अंदर गले में फंसे सिक्के को आधुनिक उपकरणों की मदद से बाहर निकाल लिया. जैसे ही सिक्का बाहर आया, चिकित्सकों ने राहत की सांस ली. वहीं, अब मासूम भी पूरी तरह से स्वस्थ हैं.

जीएसवीएम मेडिकल कालेज के प्राचार्य डा.संजय काला ने कहा, अगर बच्चे की सांस की नली में सिक्का चला जाता तो उसकी जान भी जा सकती थी. हालांकि, समय रहते ही परिजन उसे लेकर अस्पताल आ गए और डॉक्टरों ने जिस मुस्तैदी के साथ इलाज किया, वह प्रशंसनीय है.

डा.संजय काला ने कहा, बच्चों से सिक्के, छोटे खिलौने समेत अन्य सामान पूरी तरह से दूर रखें. उन्होंने कहा, इनकी वजह से आए दिन हादसे होते रहते हैं. बच्चों के पास ये वस्तुएं जब नहीं रहेंगी तो वह आराम से रह सकेंगे. इसका ध्यान परिजनों को रखना होगा.

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LLR HOSPITAL KANPUR
10 COIN STUCK IN CHILD THROAT
KANPUR 10 COIN STUCK CHILD THROAT
LLR HOSPITAL PRINCIPAL SANJAY KALA

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