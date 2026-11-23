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दुमका में खुलने वाले कोल माइंस में बोरिंग के लिए हो रही ग्राम सभा के दौरान हंगामा, पुलिसकर्मियों पर हमला, दस पुलिसकर्मी घायल

घायल पुलिसकर्मी ( Etv Bharat )

दुमकाः दुमका जिले के शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले बादलपारा-कल्याणपुर में एक प्रस्तावित कोयला खदान के लिए की जा रही ड्रिलिंग को लेकर आयोजित ग्राम सभा के दौरान हंगामा हो गया. वहां मौजूद लोगों ने स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे पुलिसकर्मियों पर हमला कर दिया, जिसमें 10 पुलिसकर्मी घायल हो गए. घायलों को पहले इलाज के लिए शिकारीपाड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां से बाद में उन्हें दुमका स्थित फूलो झानो मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (Phulo Jhano Medical College and Hospital) रेफर कर दिया गया.

जानकारी देते अनिकेत सचान (Etv Bharat) क्या है पूरा मामला