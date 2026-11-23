दुमका में खुलने वाले कोल माइंस में बोरिंग के लिए हो रही ग्राम सभा के दौरान हंगामा, पुलिसकर्मियों पर हमला, दस पुलिसकर्मी घायल
आगामी कोयला खदानों के लिए खुदाई को लेकर हंगामा के चलते पुलिसकर्मियों पर हमला, जिसमें दस पुलिसकर्मी घायल हो गए.
Published : November 23, 2026 at 10:10 AM IST|
Updated : November 23, 2026 at 10:34 AM IST
दुमकाः दुमका जिले के शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले बादलपारा-कल्याणपुर में एक प्रस्तावित कोयला खदान के लिए की जा रही ड्रिलिंग को लेकर आयोजित ग्राम सभा के दौरान हंगामा हो गया. वहां मौजूद लोगों ने स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे पुलिसकर्मियों पर हमला कर दिया, जिसमें 10 पुलिसकर्मी घायल हो गए. घायलों को पहले इलाज के लिए शिकारीपाड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां से बाद में उन्हें दुमका स्थित फूलो झानो मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (Phulo Jhano Medical College and Hospital) रेफर कर दिया गया.
क्या है पूरा मामला
दरअसल दुमका जिले के शिकारीपाड़ा प्रखंड क्षेत्र के बादलपाड़ा कल्याणपुर में खुलने वाले कोल माइंस में बोरिंग के लिए कल रविवार को एक ग्राम सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें कोल कंपनी के कुछ अधिकारी भी गए थे. इसी बीच अचानक कुछ लोग विरोध करने लगे और देखते ही देखते हंगामा शुरू हो गया तो शिकारीपाड़ा से प्रशासन और पुलिस के कुछ अधिकारी मौके पर पहुंचे.
जब उन्होंने वहां मौजूद लोगों को समझाने की कोशिश की, तो भीड़ और भी उग्र हो गई. यह जानकारी मिलने पर, मौके पर अतिरिक्त पुलिस बल भेजा गया. तब तक रात हो चुकी थी, और अंधेरे का फायदा उठाते हुए वहां मौजूद लोगों ने पुलिसकर्मियों पर पथराव शुरू कर दिया. पथराव की इस घटना में लगभग 10 पुलिसकर्मी घायल हो गए, जिनमें जिला पुलिस बल के साथ-साथ SAP (स्पेशल आर्म्ड पुलिस) के जवान भी शामिल हैं. घायल पुलिसकर्मियों के नाम इस प्रकार हैं:
आनंद मुर्मू
चार्ल्स मुर्मू,
फूल कुमार यादव,
विनोद दास,
मुन्ना कुमार,
शिवजी यादव,
अनिल दास,
पूनम देवी,
अमरनाथ कुमार.
घायलों में दो की स्थिति गंभीर बताई जा रही है, उनका पैर टूटा है और सर में गंभीर जख्म भी है.
प्रभारी उपायुक्त पहुंचे अस्पताल
घटना की जानकारी मिलने पर, दुमका के डिप्टी डेवलपमेंट कमिश्नर अनिकेत सचान, जो फिलहाल डिप्टी कमिश्नर का प्रभार भी संभाल रहे हैं वह तुरंत घायल पुलिसकर्मियों का हाल जानने के लिए मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल पहुंचे. घटना के बारे में उन्होंने बताया कि कोयला खदानों के संबंध में एक ग्राम सभा आयोजित की गई थी, जिसके दौरान हंगामा हो गया और पुलिसकर्मियों पर हमला कर दिया गया. उन्होंने आगे कहा कि इस हंगामे के लिए जिम्मेदार लोगों की पहचान करने की कोशिशें की जा रही है.
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