बदली सार्वजनिक शौचालयों की तस्वीर: 7 शहरों में शुरू हुए 10 पिंक टॉयलेट, एक साल में तैयार होंगी 7938 शौचालय सीट

कार्यक्रम में यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ( courtesy - UDH Department )

जयपुर: सार्वजनिक शौचालयों का नाम पर अक्सर बदबू, गंदगी और अव्यवस्था की छवि सामने आ जाती है. लेकिन विश्व शौचालय दिवस पर राजस्थान सरकार ने इसी सोच के विपरीत रोशनी, सुरक्षा, स्मार्ट सुविधाओं और महिलाओं के लिए सम्मानजनक माहौल को साकार करते हुए राज्य के 7 नगरीय निकायों में एक साथ 10 एस्पिरेशनल/पिंक शौचालयों की शुरुआत की है, जो शहरी स्वच्छता को नई परिभाषा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया जा रहा है. वहीं एक साल में राज्य में कुल 7938 शौचालय सीटों का निर्माण किया जाएगा. इस साल विश्व शौचालय दिवस 'बदलती दुनिया में स्वच्छता' थीम के साथ मनाया गया. इस अवसर पर आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार की ओर से देशभर के एस्पिरेशनल टॉयलेट्स का ऑनलाइन लोकार्पण किया गया. राजस्थान में राज्य स्तरीय कार्यक्रम के दौरान जोधपुर, भरतपुर, गंगापुर सिटी, जयपुर, सिरोही, प्रतापगढ़ और शाहपुरा (जयपुर) में निर्मित 10 एस्पिरेशनल/पिंक टॉयलेट्स को शुरू किए गए. कार्यक्रम में यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा, एलएसजी सचिव रवि जैन और स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के अधिकारी मौजूद रहे. पढ़ें: प्रदेश के स्कूलों और उनके शौचालयों में कैसे रहेगी स्वच्छता, 26 फीसदी में तो पानी का कनेक्शन ही नहीं