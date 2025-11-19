बदली सार्वजनिक शौचालयों की तस्वीर: 7 शहरों में शुरू हुए 10 पिंक टॉयलेट, एक साल में तैयार होंगी 7938 शौचालय सीट
राजस्थान में कुल 7938 शौचालय सीटों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है. इनमें से 672 सीटों का काम पूरा किया जा चुका है.
Published : November 19, 2025 at 6:41 PM IST
जयपुर: सार्वजनिक शौचालयों का नाम पर अक्सर बदबू, गंदगी और अव्यवस्था की छवि सामने आ जाती है. लेकिन विश्व शौचालय दिवस पर राजस्थान सरकार ने इसी सोच के विपरीत रोशनी, सुरक्षा, स्मार्ट सुविधाओं और महिलाओं के लिए सम्मानजनक माहौल को साकार करते हुए राज्य के 7 नगरीय निकायों में एक साथ 10 एस्पिरेशनल/पिंक शौचालयों की शुरुआत की है, जो शहरी स्वच्छता को नई परिभाषा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया जा रहा है. वहीं एक साल में राज्य में कुल 7938 शौचालय सीटों का निर्माण किया जाएगा.
इस साल विश्व शौचालय दिवस 'बदलती दुनिया में स्वच्छता' थीम के साथ मनाया गया. इस अवसर पर आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार की ओर से देशभर के एस्पिरेशनल टॉयलेट्स का ऑनलाइन लोकार्पण किया गया. राजस्थान में राज्य स्तरीय कार्यक्रम के दौरान जोधपुर, भरतपुर, गंगापुर सिटी, जयपुर, सिरोही, प्रतापगढ़ और शाहपुरा (जयपुर) में निर्मित 10 एस्पिरेशनल/पिंक टॉयलेट्स को शुरू किए गए. कार्यक्रम में यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा, एलएसजी सचिव रवि जैन और स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के अधिकारी मौजूद रहे.
इस दौरान मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने सभी नगरीय निकायों को निर्देश दिए कि एस्पिरेशनल/पिंक (महिला) शौचालयों की गुणवत्ता, स्वच्छता, नियमित रखरखाव और सुलभता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए. उन्होंने कहा कि ये केवल इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार नहीं है, बल्कि शहरी स्वच्छता को अधिक जनहितकारी, सुरक्षित और संवेदनशील बनाने का प्रयास है.
वहीं एलएसजी सचिव रवि जैन ने बताया कि भारत सरकार के निर्देशानुसार राजस्थान के सभी नगरीय निकायों में एस्पिरेशनल/पिंक टॉयलेट्स का निर्माण चरणबद्ध रूप से किया जा रहा है. इस पहल का उद्देश्य महिलाओं, दिव्यांगजन, वरिष्ठ नागरिकों और आमजन को सुरक्षित, सम्मानजनक और सुलभ शौचालय सुविधाएं उपलब्ध कराना है. उन्होंने बताया कि राज्य में कुल 7938 शौचालय सीटों के निर्माण का लक्ष्य है, जिनमें से 672 सीटों का काम पूरा किया जा चुका है. बजट घोषणा 2024-25 में स्वीकृत 86 पिंक टॉयलेट ब्लॉक्स (458 सीटें) में से 132 सीटें पहले ही बनकर तैयार हो चुकी हैं. वहीं वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए प्रस्तावित 500 पिंक टॉयलेट्स में से 422 ब्लॉक्स को स्वीकृति मिल चुकी है.