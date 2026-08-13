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IIIT कोटा में 1200 छात्रों के लिए केवल 10 स्थाई फैकल्टी, 13 साल से अस्थाई डायरेक्ट के भरोसे, सुविधाएं भी पूरी नहीं

मेस फैसिलिटी: ट्रिपल आईटी में शुरुआत में 750 स्टूडेंट की कैपेसिटी के अनुसार ही बिल्डिंग और अन्य सब सुविधाएं तैयार हुई थी. यहीं सुविधा अब है. विद्यार्थियों की संख्या बढ़कर 1250 हो जाएगी, इसीलिए काफी समस्या का सामना करना पड़ता है. स्पेस काफी कम रहती है.

हॉस्टल फैसिलिटी : ट्रिपल आईटी 851 स्टूडेंट की कैपेसिटी का हॉस्टल ही बनकर तैयार हुआ था. इसमें गर्ल्स हॉस्टल में 144 और बॉयज में 707 कैपेसिटी थी, लेकिन स्टूडेंट को रूम में शेयरिंग बढ़ाकर इसे बढ़ाया गया है. वर्तमान में 1200 के आसपास स्टूडेंट हैं. अब जब नया बैच आ रहा है तो स्टूडेंट की संख्या बढ़ाने वाली है. 330 स्टूडेंट के एडमिशन यहां पर होते हैं, ऐसे में स्टाफ क्वार्टर्स को हॉस्टल में तब्दील किया जा रहा है. यहां गर्ल्स हॉस्टल बनेगा. गर्ल्स के लिए सबसे ज्यादा समस्या है, क्योंकि केवल 144 स्ट्रेंथ का ही हॉस्टल है, जबकि गर्ल्स सुपरन्यूमरेरी सीटें या फीमेल ओनली सीट्स से ट्रिपल आईटी कोटा में भी छात्राओं की संख्या बढ़ रही है.

स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स : ट्रिपल आईटी जैसे राष्ट्रीय स्तर के संस्थान में स्पोर्ट्स की फैसिलिटी बिल्कुल भी नहीं है. यहां एक भी खेल मैदान या स्टूडेंट को रिक्रिएशन के लिए कुछ भी नहीं मिलता है. यह बिल्डिंग भी शहर से करीब 15 किलोमीटर दूर है और इंडस्ट्रियल एरिया के नजदीक है.

क्षमता के अनुसार सुविधा नहीं : ट्रिपल आईटी कोटा के कैंपस के लिए साल 2017 में डिजाइन और ड्राइंग तैयार की गई थी. इसके बाद 128 करोड़ रुपए से 2023 में बनकर तैयार हुआ है, लेकिन तब स्टूडेंट की क्षमता के अनुसार ही इसे बनाया गया है. अब स्टूडेंट डेढ़ गुने हो गए हैं. ट्रिपल आईटी में पहले 230 सीटें ही थी. इसके अनुसार कैंपस तैयार किया गया था, लेकिन बाद में सीटें बढ़ गई हैं. पुस्तकालय भी काफी छोटा पड़ रहा है और लैब की भी जरूरत है.

फैकल्टी की कमी: राष्ट्रीय स्तर के संस्थान में पढ़ाने के लिए महज 10 फैकल्टी होना बड़ा सवाल खड़ा करता है, जबकि संस्थान को ही 13 साल हो गए. शुरुआत में तो एमएनआईटी जयपुर कैंपस में ही यह चल रहा था, तब दिक्कत भी नहीं थी. वहां के प्रोफेसर लगातार क्लास भी ले लेते थे, लेकिन अब जयपुर से कोटा आकर क्लास लेना संभव नहीं है. जयपुर और कोटा की दूरी 250 किमी है, इसीलिए केवल 10 स्थाई फैकल्टी और अस्थाई टीचर्स के भरोसे संस्थान चल रहा है. ऐसा होते हुए 3 साल हो गए हैं और अब चौथा बैच कोटा में आने वाला है.

इसके अलावा कैंपस में कई सुविधाओं का भी अभाव है. छात्र निवास की भी काफी समस्या आ रही है. ट्रिपल आईटी कोटा में केवल 10 स्थाई फैकल्टी हैं. इन्हीं के जिम्मे 1200 स्टूडेंट को पढ़ाने की जिम्मेदारी है. ट्रिपल आईटी के कोऑर्डिनेटर जयपुर मालवीय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (MNIT) के प्रोफेसर डॉ. राजेश कुमार हैं. उनका कहना है कि स्थाई निदेशक की प्रक्रिया मंत्रालय स्थर पर चल रही है. अभी हम कोई भी फाइल अटकने नहीं दे रहे हैं, जल्दी काफी बदलाव भी करने वाले हैं. एक्टिंग डायरेक्टर भी इसमें काफी इंटरेस्टेड हैं. अब हर दिन कोई वहां पर मौजूद रहे ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं.

कोटा : इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (IIIT) कोटा में 17 अगस्त से साल 2026 बैच के स्टूडेंट्स रिपोर्ट करेंगे. कोटा में ट्रिपल आईटी को जयपुर से शिफ्ट हुए यह चौथा साल होगा, जबकि इसके पहले के 10 साल वह जयपुर एमएनआईटी कैंपस में संचालित हुई है. वहीं, ट्रिपल आईटी में 13 साल इंतजार के बावजूद भी स्थाई डायरेक्टर नहीं मिल पाया है. इसके चलते कई कार्य अटक रहे हैं. इनमें स्टूडेंट्स की समस्याओं से लेकर फैकल्टी रिक्रूटमेंट और स्टाफ रिक्रूटमेंट शामिल हैं.

केवल 10 फैकल्टी स्थाई: ट्रिपल आईटी कोटा में साल 2019 में फैकल्टी की भर्ती हुई थी. इसमें 10 फैकल्टी कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन ब्रांच में थी. इन फैकल्टी के जरिए तीसरा कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का स्टूडेंट को पढ़ाया जा रहा है. फैकल्टी भी असिस्टेंट प्रोफेसर ही है. उनके प्रमोशन भी नहीं हो रहे हैं. ट्रिपल आईटी में प्रमोशन का तरीका इंटरव्यू के आधार पर होता है. इसमें एसोसिएट प्रोफेसर की भर्ती खुलने पर क्वालिफिकेशन और अकादमिक वर्क के जरिए प्रमोशन मिलता है. यहां तक कि नॉन टीचिंग स्टाफ तो एक भी नहीं है.

गेस्ट फैकल्टी के भरोसे: 1200 विद्यार्थी ट्रिपल आईटी में पढ़ रहे हैं. इनको पढ़ाने के लिए स्थाई रूप से केवल 10 ही फैकल्टी हैं. ऐसे में गेस्ट फैकल्टी का रिक्रूटमेंट 11 महीने के लिए होता है. इसमें भी कई डिपार्टमेंट में प्रॉपर फैकल्टी नहीं आ पाती है. गेस्ट फैकल्टी भी 24 से ज्यादा हैं. वहीं, विद्यार्थियों की पढ़ाई को ध्यान में रखते हुए टीचिंग एसोसिएट्स भी रखे हुए हैं. यह एमटेक कैंडिडेट होते हैं, जबकि गेस्ट फैकल्टी पीएचडी ही होती है.

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कोटा पर जयपुर का कंट्रोल: ट्रिपल आईटी कोटा पर एमएनआईटी जयपुर का पूरी तरह से कंट्रोल अभी भी है. वहां के ही निदेशक डॉ. एनपी पाढी को यहां की जिम्मेदारी दी हुई है. वह यहां के एक्टिंग डायरेक्टर भी हैं. इसके साथ ही नेशनल लेवल के इंस्टीट्यूट में केवल प्रोफेसर ही डीन बन सकते हैं. ऐसे में कोटा ट्रिपल आईटी में डीन यहां की फैकल्टी नहीं है, इसीलिए हर डिपार्टमेंट के डीन एमएनआईटी जयपुर के प्रोफेसर्स को बनाया हुआ है.

ट्रिपल आईटी कोटा में बॉयज हॉस्टल छोटा पड़ रहा है . (ETV Bharat Kota)

एक्टिंग डायरेक्टर पर दो संस्थानों की जिम्मेदारी: एक्टिंग डायरेक्टर होने के चलते डॉ. एनपी पाढी को दोनों जगह पर काम देखना पड़ता है. ऐसे में साल में 10 से 12 विजिट ही उनकी कोटा की हो पाती है. अस्थाई डायरेक्टर होने पर रोजमर्रा की रूटीन की फाइलों के लिए भी समस्या होती है. किसी भी नए कोर्स की अप्रूवल या नया कार्य शुरू करने के लिए अनुमति के लिए फाइल जयपुर जाती है. किसी भी तरह की रिसर्च या इन्नोवेशंस के लिए भी अनुमति लेनी पड़ती है, जिसमें समय लगता है.

बजट की जरूरत: संस्थान के विकास के लिए सरकार से बजट की भी आवश्यकता होती है. स्थाई डायरेक्टर होने पर यहां डेवलपमेंट के लिए बजट सरकार से मांगा जा सकता है. कई बार मंत्रालय भी बजट और अन्य सुविधा विस्तार के कार्य के लिए जाना पड़ता है, लेकिन दो संस्थाओं की जिम्मेदारी के चलते यह कम संभव हो पाया है.

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ट्रिपल आईटी के कोऑर्डिनेटर डॉ. राजेश कुमार से सीधी बातचीत

सवाल:- स्थाई निदेशक की आवश्यकता संस्थान को है, काफी समय हो गया है?

जवाब:- स्थाई डायरेक्टर के इंटरव्यू हो चुके हैं, करीब 30 के आसपास लोगों ने इंटरव्यू दिया है. जल्द ही केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय से यह निर्णय हो जाएगा. इसके लिए मंत्रालय स्तर पर काफी तैयारी चल रही है.

सवाल:- निदेशक नहीं होने से कई समस्या रहती है, फैकल्टी की कमी भी बनी हुई है?

जवाब:- अभी हम कोई भी फाइल अटकने नहीं दे रहे हैं, जल्दी काफी बदलाव भी करने वाले हैं. एक्टिंग डायरेक्टर भी काफी उसमें इंटरेस्टेड हैं. पिछले सप्ताह खुद आया था, अभी फिर आने वाला हूं. अब हर दिन कोई वहां पर मौजूद रहे ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं. जब तक स्थाई डायरेक्टर नहीं आता है, तब तक बच्चों को परेशानी नहीं हो.

सवाल:- स्थाई डायरेक्टर नहीं होने से फैकल्टी व स्टाफ की भर्ती भी अटकी हुई है?

जवाब:- मंत्रालय स्तर पर यह काम हो रहा है, मंत्रालय भी काफी सीरियस व एक्टिव होकर काम कर रहा है. हम भी इंतजार कर रहे हैं कि किन्हें नियुक्त किया जाएगा. जितनी अच्छी शिक्षा दी जा सकती है, उसके लिए प्रयास कर रहे हैं. दूसरे आईआईटी से हम विजिटिंग प्रोफेसर को भी यहां पर बुलाने वाले हैं. एक अच्छा सिस्टम हम विकसित करने वाले हैं.

सवाल:- हॉस्टल, मेस, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स काफी कमियां है?

जवाब:- हॉस्टल की कैपेसिटी भी बढ़कर दोगनी के आसपास करनी है. परिसर में भी काफी कुछ निर्माण काम होने हैं, उसको लेकर भी हम प्रयास कर रहे हैं. बच्चों को संस्थान में जो रूटीन में प्रॉब्लम्स आती है, वैसे ही प्रॉब्लम ट्रिपल आईटी में भी आ रही है. हम उनका लगातार रेक्टिफाई भी कर रहे हैं. उनका समाधान भी दे रहे हैं. सभी डीन को भी यह निर्देश दिए हुए हैं. हमने इंस्पेक्शन के निर्देश भी दे रखे है. मैंने भी निरीक्षण किया है. मेस में ही खाना मैंने खाया था.

सवाल:- रूटीन के काम में भी समय लगता है?

जवाब:- ट्रिपल आईटी कोटा में हम काफी अच्छा करने वाले हैं. एमएनआईटी जयपुर से मेरे (कोऑर्डिनेटर) साथ पांच प्रोफेसर को डीन लगा रखे हैं. यह निश्चित कर रहे हैं कि एट ए टाइम एक डीन कोटा में मौजूद रहे. यह व्यवस्था कर रहे हैं. वहां पर होने वाली फाइल तत्काल जयपुर पहुंच जाएंगी, ताकि निर्णय जल्द लिया जा सकता है.

सवाल:- अभी हॉस्टल में रूम कम पड़ रहे है? स्टूडेंट को समस्या के लिए इंतजार करना पड़ता है?

जवाब:- हमने हॉस्टल्स को लेकर काफी अरेंजमेंट किए हैं. साथ ही जितने भी डीन हैं, उन्हें निर्देश दिए हैं कि जितने भी चुनौतियां हैं उन्हें आईडेंटिफाई करें और तत्काल उनका समाधान भी किया जाए. पिछले एक सप्ताह में हमने काफी कुछ किया है.