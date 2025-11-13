ETV Bharat / state

लखनऊ में घर पर सोलर लगवाने पर हाउस-वाटर टैक्स में मिलेगी 10% छूट, मेयर बोलीं- बांग्लादेशी और रोहिंग्या को शहर से करें बाहर

महापौर ने नगर निगम में कार्यरत सभी 102 कंप्यूटर ऑपरेटरों को समान वेतन 19,800 रुपये प्रतिमाह करने का प्रस्ताव भी मंजूर कर दिया.

नगर निगम कार्यकारिणी बैठक में लिए गए कई फैसले.
नगर निगम कार्यकारिणी बैठक में लिए गए कई फैसले.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 13, 2025 at 11:09 PM IST

लखनऊ : लखनऊ नगर निगम मुख्यालय में गुरुवार को कार्यकारिणी बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है. महापौर सुषमा खर्कवाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में पर्यावरण संरक्षण और अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए एक और बड़ा फैसला लिया गया. घरों पर सोलर पैनल लगवाने वालों को गृहकर और जलकर में 10 प्रतिशत की छूट दी जाएगी.

महापौर ने निर्देश दिया कि एक महीने के भीतर शहर में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी और रोहिंग्या नागरिकों की पहचान कर उन्हें शहर से बाहर किया जाए. उन्होंने कहा कि लखनऊ की शांति और सुरक्षा से किसी भी कीमत पर समझौता नहीं होगा. महापौर ने नगर निगम में कार्यरत सभी 102 कंप्यूटर ऑपरेटरों को समान वेतन 19,800 रुपये प्रतिमाह करने का प्रस्ताव भी मंजूर कर दिया.

स्ट्रीट डॉग्स के लिए बनेगा शेल्टर होम : बैठक में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 7 नवम्बर 2025 को दिए गए आदेश के अनुपालन पर चर्चा की गई. अदालत ने सार्वजनिक स्थलों जैसे स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, खेल परिसर, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन आदि के आसपास स्ट्रीट डॉग्स के बंध्याकरण और टीकाकरण की प्रक्रिया सुनिश्चित करने को कहा है. नगर निगम ने निर्णय लिया कि ऐसे कुत्तों को टीकाकरण और बंध्याकरण के बाद दोबारा उसी स्थान पर न छोड़ा जाए, बल्कि उनके लिए शेल्टर होम बनाए जाएं, जहां उन्हें सुरक्षित रखा जा सके.

विधायक निधि से जनसुविधा भवन निर्माण को स्वीकृति : डॉ. राजेश्वर सिंह, विधायक, सरोजिनी नगर की अनुशंसा पर ग्राम नटकुर (तहसील सरोजिनी नगर) की नगर निगम भूमि पर एक कक्ष निर्माण का प्रस्ताव भी बैठक में प्रस्तुत किया गया. यह निर्माण विधायक निधि से कराया जाएगा, जिसका उद्देश्य जनसामान्य को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना है. प्रस्ताव को नगर आयुक्त की संस्तुति पर स्वीकृति प्रदान की गई.

नगर निगम की दुकानों की नीलामी व पार्किंग व्यवस्था पर निर्णय : बैठक में नगर निगम की दुकान संख्या 6, हाथीखाना, वार्ड गणेशगंज-वशीरतगंज को खुली बोली नीलामी के माध्यम से किराए पर दिए जाने का निर्णय लिया गया. इससे निगम को राजस्व प्राप्त होगा और दुकानों के प्रबंधन में पारदर्शिता आएगी. साथ ही, पार्किंग व्यवस्था को लेकर महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर चर्चा हुई.

बैठक में यह निर्णय लिया गया कि पार्किंग स्थलों की निविदा अब जोन-वार टेंडर प्रक्रिया के माध्यम से कराई जाएगी. इससे न केवल क्षेत्रीय संतुलन बना रहेगा, बल्कि पारदर्शिता और प्रतिस्पर्धा भी सुनिश्चित होगी. साथ ही पार्किंग क्षमता, लाइसेंस शुल्क में क्रमिक वृद्धि और न्यूनतम आरक्षित धनराशि के निर्धारण पर भी सहमति व्यक्त की गई.

इसके तहत ऑन-स्ट्रीट पार्किंग की 58 जगहों के टेंडर जारी कर दिए गए हैं. यह टेंडर पांच वर्ष की अवधि के लिए होगा, जिसे आवश्यकतानुसार अतिरिक्त तीन वर्ष तक बढ़ाया जा सकेगा. निर्धारित प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक वर्ष लाइसेंस शुल्क में 7% की वृद्धि लागू होगी. पार्किंग स्थलों पर आमजन की सुविधा के लिए पीने के पानी, शौचालय और शेड की व्यवस्था को अनिवार्य किया गया है. इसके साथ ही कार्यकारिणी ने न्यूनतम आरक्षित दर का भी अनुमोदन कर दिया है, जिससे निविदा प्रक्रिया और अधिक व्यवस्थित और स्पष्ट हो सकेगी.

मॉडल वेंडिंग जोन के तहत नई दुकानों के निर्माण की स्वीकृति : बैठक में मॉडल वेंडिंग जोन के अंतर्गत विभिन्न जोनों में वेंडरों के लिए नई दुकानें बनाए जाने का प्रस्ताव पारित किया गया.

  • जोन-8 में स्काई हिल्टन होटल के पास 59 दुकानें.
  • जोन-4 में मटियारी के पास 90 दुकानें.
  • जोन-3 में नावेल्टी सिनेमा के पास 90 दुकानें.
  • जोन-5 में मानक नगर पुल के पास 85 दुकानें
  • जोन-4 विभूति खंड क्षेत्र में 42 दुकानें स्थापित की जाएंगी.

यह निर्णय छोटे व्यापारियों और रेहड़ी-पटरी वेंडरों को संगठित रूप में स्थान उपलब्ध कराने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है. इससे शहर की सड़कों पर अतिक्रमण कम होगा और नागरिकों को सुव्यवस्थित बाजार व्यवस्था मिलेगी.

संविदा पर कार्यरत जूनियर इंजीनियरों के वेतन वृद्धि पर समिति गठित : बैठक में नगर निगम में संविदा पर कार्यरत जूनियर इंजीनियरों के वेतन में असमानता का मुद्दा भी उठाया गया. महापौर ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि एक समिति गठित कर इन इंजीनियरों के वेतनमान में वृद्धि से संबंधित रिपोर्ट तैयार की जाए. रिपोर्ट के आधार पर आगामी कार्यकारिणी बैठक में निर्णय लिया जाएगा.

मृतक आश्रितों की नियुक्ति पर कड़े निर्देश : महापौर सुषमा खर्कवाल ने नगर स्वास्थ्य अधिकारी को निर्देशित किया कि सभी मृतक आश्रितों को 30 नवम्बर तक नियुक्ति प्रदान की जाए. उन्होंने अधिकारियों से पूछा कि 46 मृतक आश्रितों में से अब तक कितनों को नियुक्ति दी गई है. जिसपर निगम प्रशासन ने बताया कि अबतक 31 लोगों को मृतक आश्रितों की स्क्रीनिंग करके 21 मृतक आश्रितों को नियुक्ति दी जा चुकी है. 10 मृतक आश्रितों के आवेदन पर उनके परिवार के ही अन्य सदस्यों द्वारा आपत्ति दर्ज करवाई गई है. वहीं अन्य 15 मृतक आश्रितों की स्क्रीनिंग प्रक्रिया को पूरा करके इस महीने के अंत तक उन्हें नियुक्ति दी जाएगी.

अवैध होर्डिंग, बैनर और पोस्टर पर कार्रवाई के निर्देश : महापौर ने प्रचार विभाग को भी कड़े निर्देश दिए कि शहर में अवैध रूप से लगाए गए होल्डिंग, बैनर और पोस्टर के खिलाफ तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की जाए. उन्होंने कहा कि शहर की सुंदरता को बिगाड़ने वाली अवैध होर्डिंग्स न केवल नियमों का उल्लंघन है, बल्कि नगर निगम की छवि को भी नुकसान पहुंचाती है. उन्होंने कहा, लखनऊ की सड़कों, चौकों और सार्वजनिक स्थलों पर अवैध विज्ञापन या प्रचार सामग्री किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं होगी.

शहर में सड़कों और स्थलों के नामकरण के प्रस्ताव पारित :

स्व. राघव राम मिश्रा के नाम पर आया प्रस्ताव : चिनहट द्वितीय वार्ड के अंतर्गत स्थित कठौता चौराहे से शहीद पथ अंडरपास तक की सड़क का नामकरण स्वर्गीय राघव राम मिश्रा के नाम पर किए जाने का प्रस्ताव पारित हुआ. कार्यकारिणी ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि उनके योगदान को स्मरणीय बनाने हेतु उक्त मार्ग को उनके नाम से जाना जाएगा.

भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी पार्क: कार्यकारिणी ने इंदिरा नगर सेक्टर-17/952 के सामने स्थित पार्क का नामकरण ‘भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री पंडित अटल बिहारी वाजपेयी पार्क’ के रूप में किए जाने का प्रस्ताव भी पारित किया. स्थानीय निवासियों और शिव शक्ति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा लंबे समय से यह मांग की जा रही थी. हर वर्ष 25 दिसम्बर को यहां अटल जयंती पर भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जाता है.

चौक स्थित बड़ी काली जी मंदिर मार्ग पर भव्य द्वार का निर्माण: चौक वार्ड स्थित श्री बड़ी काली जी मंदिर के मुख्य मार्ग पर श्रद्धालुओं की मांग को देखते हुए एक भव्य प्रवेश द्वार (आर्च गेट) के निर्माण का निर्णय लिया गया. यह मंदिर लगभग 500 वर्ष पुराना है और नवरात्रों के दौरान लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं.
मंदिर समिति और स्थानीय जनता की मांग को देखते हुए, माननीय महापौर और नगर आयुक्त की संस्तुति पर कार्यकारिणी ने द्वार निर्माण की स्वीकृति प्रदान की.

स्व. डॉ. रतन कुमार सिंह के नाम पर मार्ग का नामकरण: कार्यकारिणी ने तुलसीदास मार्ग से चौक कोतवाली तक जाने वाले मार्ग का नामकरण स्वर्गीय डॉ. रतन कुमार सिंह मार्ग के रूप में करने का प्रस्ताव भी पारित किया. स्व. डॉ. रतन कुमार सिंह पिछले चार दशकों से समाज सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में कार्यरत रहे. उन्होंने हजारों निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए और गरीबों को मुफ्त चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराईं.

इन सड़कों को मिली नई पहचान : चौक वार्ड स्थित चूड़ी वाली गली का नाम अब श्री 1008 तीर्थंकर नेमिनाथ मार्ग होगा. जानकीपुरम द्वितीय वार्ड में रिंग रोड से सहारा स्टेट तक जाने वाले मार्ग का नाम संगीत विदुषी प्रो. कमला श्रीवास्तव मार्ग किया जाएगा. फैजुल्लागंज तृतीय वार्ड की प्रियदर्शनी कॉलोनी सेक्टर-बी की ग्रीन बेल्ट का नाम अहिल्याबाई होल्कर उपवन रखा जाएगा. अलीगंज वार्ड में मुन्नू साह आटा चक्की मस्जिद के पास पुरनिया रोड पर बनारसी टोला मार्ग का नामकरण स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संत कुमार राय मार्ग के रूप में किया जाएगा.

