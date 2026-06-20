ETV Bharat / state

यूपी में उपभोक्ताओं से वसूला जा रहा 10 फीसद फ्यूल सरचार्ज, नियामक आयोग से तत्काल रोक लगाने की मांग

विद्युत उपभोक्ताओं से 10% ईंधन अधिकार शुल्क की वसूली. ( ETV Bharat )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने उत्तर प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग से एफपीपीसीए (Fuel and Power Purchase Cost Adjustment) प्रकरण में यूपीपीसीएल की तरफ से की जा रही विवादित कार्रवाई पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने की मांग की है.

उपभोक्ता परिषद ने ये भी मांग उठाई है कि जिन विद्युत उपभोक्ताओं से 10% ईंधन अधिकार शुल्क की वसूली हो गई है उनकी वसूली का समायोजन जुलाई के बिल में किया जाए.

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष व राज्य सलाहकार समिति के सदस्य अवधेश कुमार वर्मा ने आयोग के समक्ष लोक महत्व प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए कहा कि आयोग ने एक जून को अपने आदेश में यूपीपीसीएल की कार्रवाई आदेश को प्रथम दृष्टया प्रचलित विनियमों के विपरीत माना था.

आयोग ने पावर कारपोरेशन को 19 जून तक अपना पक्ष और विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए थे.

परिषद अध्यक्ष के मुताबिक पावर कॉरपोरेशन ने आयोग के समक्ष प्रस्तुत उत्तर में यह कहा है कि दिल्ली सहित कई अन्य राज्यों में एफपीपीसीए की गणना और समायोजन इसी प्रकार किया जाता है, इसलिए उत्तर प्रदेश में अपनाई गई प्रक्रिया भी उचित मानी जानी चाहिए.