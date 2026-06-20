यूपी में उपभोक्ताओं से वसूला जा रहा 10 फीसद फ्यूल सरचार्ज, नियामक आयोग से तत्काल रोक लगाने की मांग
उपभोक्ता परिषद ने मांग है कि जिन विद्युत उपभोक्ताओं से 10% ईंधन अधिकार शुल्क की वसूली हो गई है उनकी वसूली का समायोजन किया जाए.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 20, 2026 at 9:44 AM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने उत्तर प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग से एफपीपीसीए (Fuel and Power Purchase Cost Adjustment) प्रकरण में यूपीपीसीएल की तरफ से की जा रही विवादित कार्रवाई पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने की मांग की है.
उपभोक्ता परिषद ने ये भी मांग उठाई है कि जिन विद्युत उपभोक्ताओं से 10% ईंधन अधिकार शुल्क की वसूली हो गई है उनकी वसूली का समायोजन जुलाई के बिल में किया जाए.
उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष व राज्य सलाहकार समिति के सदस्य अवधेश कुमार वर्मा ने आयोग के समक्ष लोक महत्व प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए कहा कि आयोग ने एक जून को अपने आदेश में यूपीपीसीएल की कार्रवाई आदेश को प्रथम दृष्टया प्रचलित विनियमों के विपरीत माना था.
आयोग ने पावर कारपोरेशन को 19 जून तक अपना पक्ष और विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए थे.
परिषद अध्यक्ष के मुताबिक पावर कॉरपोरेशन ने आयोग के समक्ष प्रस्तुत उत्तर में यह कहा है कि दिल्ली सहित कई अन्य राज्यों में एफपीपीसीए की गणना और समायोजन इसी प्रकार किया जाता है, इसलिए उत्तर प्रदेश में अपनाई गई प्रक्रिया भी उचित मानी जानी चाहिए.
हालांकि यूपीपीसीएल ने यह भी कहा है कि आयोग इस विषय में जो भी अंतिम निर्णय लेगा, वह उसे स्वीकार होगा.
उपभोक्ता परिषद का कहना है कि अन्य राज्यों की व्यवस्थाओं का हवाला देकर उत्तर प्रदेश में लागू विनियमों और आयोग की तरफ से निर्धारित नियमों से अलग कार्रवाई को सही नहीं ठहराया जा सकता.
जब आयोग स्वयं प्रथम दृष्टया उक्त कार्रवाई को नियमों के विपरीत मान चुका है, तब अंतिम निर्णय आने तक उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए.
परिषद ने आयोग से आग्रह किया है कि उपभोक्ता हितों की रक्षा के लिए आवश्यक अंतरिम राहत प्रदान करते हुए उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन की विवादित कार्रवाई पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने का आदेश जारी किया जाए.