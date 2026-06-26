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10 मोहर्रम जुलूस में 'हेलीकॉप्टर ताजिया' छाया, हिन्दू कारीगर ने लगन से तैयार किया अजूबा ढांचा

गयाजी में 10वें मुहर्रम पर ताजिया जुलूस निकला. हिंदू कारीगर प्रदीप शर्मा का बनाया 'हेलीकॉप्टर ताजिया' सामाजिक सौहार्द और आकर्षण का केंद्र रहा.. पढ़ें-

गया में हेलीकॉप्टर नुमा ताजिया
गया में हेलीकॉप्टर नुमा ताजिया (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : June 26, 2026 at 5:34 PM IST

4 Min Read
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गयाजी : देश भर में आज 10 मोहर्रम मनाया गया. आज पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के नवासा हजरत इमाम हुसैन की शहादत को याद किया गया. गयाजी के भी ग्रामीण क्षेत्र में सुबह में ताजिया जुलूस निकाला गया जबकि गयाजी शहर में शाम को जुलूस निकलेगा जो शहर के विभिन्न इलाकों से होते हुए देर रात तक करबला इकबाल नगर पहुंचकर समाप्त होगा.

हेलीकॉप्टर ताजिया बना आकर्षण का केंद्र : इस वर्ष भी पारंपरिक ताजिया के अलावा विभिन्न प्रकार के ढांचों की तरह ताजिया बनाए गए थे, जो लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र रहे, जिले के इमामगंज में हेलीकॉप्टर की तर्ज पर ताजिया बनाया गया था. जो आकर्षण का केंद्र रहा, खास बात यह है कि इस ताजिया को एक हिंदू कारीगर ने बनाया था.

हेलीकॉप्टर ताजिया बना आकर्षण का केंद्र
हेलीकॉप्टर ताजिया बना आकर्षण का केंद्र (ETV Bharat)

हिंदू-मुस्लिम एकता की प्रतीक हेलीकॉप्टर ताजिया : दरअसल गयाजी जिले के इमामगंज प्रखंड स्थित झीकटिया गांव में इस वर्ष हेलीकॉप्टर की तर्ज पर ताजिया बनाया गया था, यह ताजिया हिंदू-मुस्लिम एकता और आपसी भाईचारे की भी प्रति के रूप में देखा गया, क्योंकि इस ताजिया को एक हिंदू कारीगर प्रदीप शर्मा ने बनाया था, स्थानीय लोगों ने इस ताजिया को बेहतरीन कारीगरी के साथ सामाजिक सौहार्द का भी संदेश बताया.

10 सालों से बना रहे हैं ताजिया : प्रदीप शर्मा झीकटिया गांव के ही रहने वाले हैं. पिछले 10 वर्षों से वह लगातार ताजिया बनाते आ रहे हैं. उनकी खासियत यह भी है कि वह हर वर्ष नए और अलग डिजाइन की ताजिया तैयार करते हैं, गांव के मुस्लिम समाज के लोग भी उनकी ताजिया में पूरी श्रद्धा के साथ शामिल होते हैं, साथ ही उन्हीं से अपनी ताजिया भी बनवाते हैं.

हर साल अलग-अलग तरीके से बनाते हैं ताजिया : उनके द्वारा तैयार की गई ताजिया पूरे गांव की होती है और वह गांव से जुलूस की शक्ल में निकालकर दूसरे गांव से ताजिए का मिलान करते हैं. प्रदीप शर्मा हर बार अलग-अलग तरीके से ताजिया बनाते हैं, इस बार उन्होंने अपनी कला का प्रदर्शन करते हुए ताजिया को हेलीकॉप्टर का स्वरूप दिया था.

हेलीकॉप्टर ताजिया देखने के लिए लगी भीड़ : प्रदीप शर्मा के द्वारा तैयार की गई हेलीकॉप्टर ताजिया की चर्चा इमामगंज क्षेत्र में फैली रही, इस खास ताजिया को देखने के लिए आसपास के गांव के लोग भी बड़ी संख्या में पहुंचे थे, युवाओं ने इस ताजिया के साथ खूब सेल्फी भी ली थी.

पेशे से बढ़ई हैं प्रदीप : प्रदीप शर्मा पेशे से बढ़ई का काम करते हैं. नए ढंग से ताजिया बनाने के लिए वो माहिर हैं और हर साल मोहर्रम महीने में 10 मोहर्रम के लिए ताजिया बनाते हैं. जब उनके द्वारा बनाए गए ताजिए की डिमांड के बारे में पता चला तो वह काफी खुश हो गए. वैसे भी कलाकार को अपनी कला की तारीफ पसंद है.

''मैं पिछले 10 सालों से ताजिया बना रहा हूं, मेरी पूरी आस्था होती है, मैं पूरी श्रद्धा के साथ इस काम को करता हूं. इस बार मैंने हेलीकॉप्टर की तरह ताजिया बनाया था, मुझे खुशी है कि क्षेत्र के लोगों ने मेरे द्वारा बनाए गए ताजिया की खूब सराहना की है.''- प्रदीप शर्मा, ताजिया कारीगर

आपसी भाईचारे का है संदेश : क्षेत्र के लोगों का कहना है कि यह ताजिया धार्मिक सद्भाव, समाजिक एकता और पारंपरिक शिल्प कला का सुंदर उदाहरण है, क्षेत्र के ही रहने वाले शमीम अहमद कहते हैं कि प्रदीप शर्मा की कोशिश समाज में भाईचारे और आपसी सम्मान का संदेश देता है, उन्हें आशा भी है कि हर साल इसी तरह प्रदीप शर्मा ताजिया बनाते रहेंगे और उनका गांव क्षेत्र में नई प्रकार की ताजिया बनाने के लिए हमेशा की तरह प्रसिद्ध रहेगा.

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