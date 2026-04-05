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मां की गोद में रो रही बच्ची को चुप कराने के बहाने ले भागे 3 युवक, पुलिस ने 3 घंटे में दबोचा, पिटाई

बुलंदशहर: बुलंदशहर के जहांगीराबाद थाना क्षेत्र के गांव जसर में 10 माह की बच्ची का अपहरण हो गया. 3 आरोपी युवक मां की गोद में रो रही बेटी को चुप कराने के बहाने बाइक पर लेकर भाग निकले. सूचना मिलते ही कई थानों की फोर्स सक्रिय हो गई. पुलिस ने आरोपी युवकों को दबोचकर सकुशल बच्ची को बरामद कर लिया. भीड़ ने एक आरोपी युवक की जमकर पिटाई की. पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है.





जानकारी के मुताबिक जहांगीराबाद थाना क्षेत्र के गांव जसर निवासी वंदना पत्नी देवेंद्र की 10 माह की बेटी की तबीयत खराब थी. वंदना के पति देवेंद्र फौजी हैं. वह अपनी बेटी को दवा दिलाने के लिए गांव में ही एक डॉक्टर की क्लिनिक पर गईं थीं. मां की गोद में 10 वर्षीय बेटी जोर-जोर से रो रही थी. इसी दौरान वहां तीन युवक बाइक पर सवार पहुंचे. युवकों ने मां की गोद में रो रही बच्चों को चुप करने की बात कही. आरोपी ने वंदना से उसकी बेटी अपनी गोद में ले ली और उसे खिलाने लगे. इस दौरान मौके का फायदा उठाते हुए आरोपी युवक बच्ची को बाइक पर लेकर फरार हो गए.



मां ने शोर मचाया कि बाइक पर आए तीनों लड़के उसकी बेटी का अपहरण कर ले गए हैं. दिनदहाड़े अपहरण की घटना से हड़कंप मच गया. सूचना पुलिस कंट्रोल रूम को दी गई. इसके बाद जिले से वायरलेस पर ही बच्ची के अपहरण की सूचना फ्लैश कर दी गई.



पुलिस ने पूरे इलाके में नाकाबंदी कर दी और मामले की गंभीरता को देखते हुए खुद एसपी देहात डॉक्टर तेजवीर सिंह, सीओ विकास प्रताप सिंह, जहांगीराबाद थाना प्रभारी निरीक्षक सुदेश कुमार, अमरगढ़ चौकी प्रभारी विशाल चौधरी समेत कई थानों की फोर्स पहुंची. 3 घंटे बाद बच्ची को पुलिस ने बरादम कर लिया. एक आरोपी की ग्रामीणों ने पीट दिया.





सूचना मिली कि डॉक्टर का एक दूर का रिश्तेदार ही बच्ची को अपने साथ ले गया है. इस दौरान युवक बच्ची को लेकर गांव आने लगा. रास्ते में ही ग्रामीणों ने आरोपी को पकड़ लिया और जमकर धुनाई शुरू कर दी. चौकी पुलिस तुरंत आरोपी को लेकर गई. आक्रोशित भीड़ आरोपी की जान लेने पर आमादा थी और पुलिस की हिरासत से छुड़ाकर फिर से पिटाई करने लगी. पिटाई के कई वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गए. मौके पर भारी पुलिस फोर्स पहुंची और आरोपी को भीड़ के चंगुल से छुड़ाकर हिरासत में लेकर थाने ले गई.



इस बारे में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण तेजवीर सिंह ने बताया कि बालिका को सकुशल बरामद कर लिया गया है. आरोपी हिरासत में है. उससे पूछताछ की जा रही है.

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