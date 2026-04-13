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बागपत: बेड से गिरकर 10 माह के बच्चे की मौत, नाले किनारे मिला नौजात का शव, इलाके में हड़कंप

परिजनों की लापरवाही से बच्चे का बेड से गिर कर मौत.

मासूम की बेड से गिर कर मौत
मासूम की बेड से गिर कर मौत (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 13, 2026 at 3:07 PM IST

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बागपत/फर्रुखाबाद: जिले के रटौल कस्बे में एक 10 माह के मासूम बच्चे की बेड से गिरने के बाद मौत हो गई. घटना के बाद से परिवार में मातम का माहौल है, वहीं, दूसरी तरफ, फर्रुखाबाद के मसेनी-कादरीगेट मार्ग पर नाले, किनारे नवजात का शव मिलने से इलाके में हड़कंप है. मामले की सूचना मिलते ही डिप्टी सीएमओ पुलिस के साथ मौके पर पहुंचे और नवजात को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी.

बच्चे की बेड से गिर कर मौत: जानकारी के अनुसार, रटौल निवासी प्रेम का 10 माह का बेटा विक्रम शनिवार रात घर में बेड पर खेल रहा था, इसी दौरान अचानक संतुलन बिगड़ने से वह बेड से नीचे गिर पड़ा.

दिल्ली ले जाते समय रास्ते में मौत: परिजनों ने दौड़कर उठाया, तब तक बच्चा बेहोश हो गया था, परिजन तुरंत उसे निजि चिकित्सक के यहा लेकर पहुंचे, जहां, डॉक्टरों ने उसे दिल्ली जीटीबी अस्पताल के लिए रेफर कर दिया, परिजन कार से बच्चे को दिल्ली के लिए रवाना हुए, लेकिन बच्चा रास्ते में ही दम तोड़ दिया. बच्चे की मौत से परिजनों में मातम है.

परिजन बच्चे को लेकर घर पहुंचे तो देखने वालों की भीड़ जमा हो गई, कस्बे के लोगो ने बताया कि प्रेम के चार बच्चे हैं, दो लड़के और दो लड़की, जिसमे विक्रम सबसे छोटा था. कस्बे के लोग पीड़ित परिवार को सात्वंना देने में लगे है, इस घटना ने सबको हैरत में डाल दिया है.

नाले के किनारे नवजात का मिला शव: वहीं, दूसरी तरफ, फर्रुखाबाद जिला के मसेनी-कादरीगेट मार्ग पर आवास विकास तिराहा के सामने सोमवार को नाले, किनारे नवजात का शव पड़ा बरामद हुआ. जिससे इलाके में हड़कंप मच गया, मामले की सूचना मिलते ही डिप्टी सीएमओ पुलिस साथ मौके पर पहुंचे और नवजात को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी. नवजात शव नर है या मादा इसकी अब तक आधिकारिक पुष्टिल नही हुई है.

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