'आसमान से एक साथ गिरती थीं 8-10 मिसाइलें', गल्फ में युद्ध के बीच 10 दिन बाद अलीगढ़ लौटे मर्चेंट नेवी कैप्टेन ने सुनाई खौफनाक कहानी

IRAN WAR
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 10, 2026 at 10:45 AM IST

अलीगढ़: गल्फ क्षेत्र में बढ़ते युद्ध जैसे हालात के बीच यूपी के अलीगढ़ के सासनी गेट क्षेत्र निवासी मर्चेंट नेवी के कैप्टन विनीत वार्ष्णेय सुरक्षित भारत लौट आए हैं.

करीब दस दिन तक तनावपूर्ण माहौल में रहने के बाद जब वह अपने शहर पहुंचे, तो उन्होंने वहां के हालात और युद्ध के शुरुआती मंजर को बेहद खतरनाक बताया.

विनीत ने कहा कि युद्ध शुरू होने के पहले ही दिन आसमान से एक के बाद एक कई मिसाइलें गिरती दिखाई दीं और तेज धमाकों से पूरा इलाका दहल उठा था.

अलीगढ़ के सासनी गेट इलाके के रहने वाले कैप्टन विनीत वार्ष्णेय पिछले कई वर्षों से यूएई के आबूधाबी में मर्चेंट नेवी से जुड़े हुए हैं. उन्होंने बताया कि वह वर्ष 2007 से यूएई में कार्यरत हैं, लेकिन इतने वर्षों में पहली बार उन्होंने गल्फ क्षेत्र में इस तरह के युद्ध जैसे हालात देखे हैं.

उन्होंने बताया कि 28 फरवरी को जब युद्ध की शुरुआत हुई, उसी समय से हालात अचानक बदल गए और पूरे क्षेत्र में भय और अनिश्चितता का माहौल बन गया.

कैप्टन विनीत के अनुसार युद्ध शुरू होने के साथ ही कई जरूरी गतिविधियां ठप हो गईं. उन्होंने बताया कि समुद्र में चलने वाले कई जहाजों का संचालन रोक दिया गया और शिपिंग से जुड़ा काम प्रभावित हुआ.

उन्होंने बताया कि पहले दिन का मंजर बेहद डरावना था. आसमान से एक साथ आठ से दस मिसाइलें आती दिखाई देती थीं और तेज धमाकों की आवाजें लगातार सुनाई दे रही थीं. लोग दहशत में थे और हर किसी के चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था.

उन्होंने बताया कि शुरुआती हमलों के दौरान एक व्यक्ति की मौत भी हुई थी. इस घटना के बाद सुरक्षा व्यवस्था और ज्यादा कड़ी कर दी गई. यूएई प्रशासन ने सुरक्षा को लेकर कई महत्वपूर्ण कदम उठाए, जिससे लोगों को समय रहते अलर्ट मिल सके.

कैप्टन विनीत ने बताया कि वहां सुरक्षा के लिए एक खास अलर्ट सिस्टम भी सक्रिय है. यदि किसी दिशा से मिसाइल आने की संभावना होती है, तो सबसे पहले मोबाइल फोन पर टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से लोगों को सूचना मिल जाती है.

इसके साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर अनाउंसमेंट भी किया जाता है कि जो लोग खुले स्थानों पर हैं वे तुरंत सुरक्षित जगहों पर चले जाएं.

उन्होंने बताया कि कई बार मिसाइलों को हवा में ही इंटरसेप्ट कर लिया जाता और जब ऐसा होता है तो लोगों को मोबाइल पर संदेश भेजकर जानकारी दी जाती है कि खतरा टल गया है. इसके बावजूद लोगों के बीच भय का माहौल बना हुआ है.

भारत लौटने के अपने अनुभव को बताते हुए विनीत ने कहा कि वहां एयरपोर्ट पर भी सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं. हर आने-जाने वाले यात्री की कड़ी जांच हो रही है और सुरक्षा एजेंसियां लगातार सतर्क हैं. उन्होंने बताया कि वर्तमान परिस्थितियों के कारण कई अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के रूट भी बदल दिए गए हैं, ताकि संभावित खतरे से बचा जा सके.

उन्होंने यह भी कहा कि इस संघर्ष का असर केवल गल्फ देशों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसका प्रभाव भारत सहित कई देशों पर पड़ सकता है.

विनीत के अनुसार भारत को यूएई से हर साल करीब 46 बिलियन डॉलर का रेमिटेंस (रकम) मिलता है, इसलिए वहां की स्थिति का असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी पड़ सकता है.

इसके अलावा उन्होंने हारमुज जलडमरूमध्य के महत्व पर भी चिंता जताई. उन्होंने बताया कि भारत में आने वाले लगभग 90 प्रतिशत तेल की आपूर्ति इसी मार्ग से होती है. भारत, कतर, कुवैत, यूएई और सऊदी अरब जैसे देशों से बड़ी मात्रा में तेल और गैस आयात करता है. यदि हारमुज जलडमरूमध्य बंद होता है, तो इसका सीधा असर तेल और गैस की कीमतों पर पड़ेगा और भारत में महंगाई बढ़ सकती है.

कैप्टन विनीत ने बताया कि कतर और कुवैत जैसे देशों में भी कई गतिविधियां प्रभावित हुई हैं और कई स्थानों पर लगभग शटडाउन जैसी स्थिति बन गई है. उन्होंने कहा कि उन्हें 28 फरवरी को ही भारत आना था, लेकिन हालात बिगड़ने के कारण यात्रा में देरी हुई और आखिरकार करीब दस दिन बाद वह अपने घर अलीगढ़ पहुंच सके.

अपने अनुभव साझा करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसे हालात में सबसे बड़ी राहत यह है कि भारत सरकार विदेशों में रह रहे भारतीयों की सुरक्षा को लेकर लगातार प्रयास कर रही है. उन्होंने उम्मीद जताई कि जल्द ही हालात सामान्य होंगे और लोग फिर से सुरक्षित वातावरण में अपना काम कर सकेंगे. अलीगढ़ लौटने के बाद विनीत के परिजन और परिचित उन्हें सुरक्षित देखकर राहत महसूस कर रहे हैं, वहीं उनके अनुभव सुनकर लोगों को गल्फ में बने तनावपूर्ण हालात का अंदाजा भी हो रहा है.

संपादक की पसंद

