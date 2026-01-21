यूपी के इस जिले में 23 जनवरी को ब्लैकआउट; घरों-दुकानों की लाइट रहेगी बंद
जिलाधिकारी ने लोगों से अपील की- ब्लैकआउट के दौरान बाहर कोई माचिस, लाइट व टॉर्च का प्रयोग न करे.
फिरोजाबाद: जिले में 23 जनवरी को 10 मिनट (शाम 6 बजे से शाम 6:10) बजे के लिए ब्लैक आउट किया जाएगा. जिलाधिकारी ने प्रेस रिलीज करते हुए कहा है कि इस दौरान पीडी जैन इण्टर कॉलेज के खेल परिसर और उसके आसपास के क्षेत्र में ब्लैक आउट एक्सरसाइज भी होगी, जिसमें बचाव का अभ्यास किया जाएगा.
जिलाधिकारी की अपील: जिलाधिकारी रमेश रंजन लोगों से अपील है कि इस दौरान अपने घरों और प्रतिष्ठानों की लाइटें बंद कर दें. बाहर प्रकाश दिखाई न दे. कहा है कि बाहर कोई माचिस, लाइट व टॉर्च का प्रयोग न करें. यदि कहीं पर कोई लाइट निकल रही हो तो वहां पर काला कागज चिपका दें, जिससे घर से कोई भी लाइट बाहर न निकल पाए. धूम्रपान न करें. ब्लैक आउट को सिविल डिफेन्स फिरोजाबाद के वार्डन्स की सहायता से लागू किया जा रहा है.
ब्लैकआउट और क्यों है जरूरी? बता दें कि हवाई हमलों से लोगों की जानमाल की सुरक्षा के लिए ब्लैक आउट कराया जाता है. ब्लैक आउट का मतलब होता है कि उस समय पूरे क्षेत्र की लाइटें बंद रहेंगी. इसका उद्देश्य यह रहता है कि दुश्मन की निगाह से वह स्थान बचा रहे.
ब्लैकआउट प्रोटोकॉल: ब्लैकआउट प्रोटोकॉल युद्ध के समय में बेहद प्रभावी और जरूरी होता है. इसका मुख्य उद्देश्य दुश्मन देश को रिहाइशी इलाकों की लोकेशन मिलने से रोकना है. आधुनिक युद्ध में ड्रोन और मिसाइलों की गति बहुत तेज होती है.
