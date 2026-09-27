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लखीमपुर खीरी में 84 करोड़ का ओवरब्रिज 10 मीटर नीचे धंसा, टी-शर्ट ने बचाई राहगीरों की जान

सड़क के बीचोंबीच हुए इस गड्ढे को पुलिस ने जेसीबी भरवाया.

लखीमपुर खीरी ओवरब्रिज धसी
लखीमपुर खीरी ओवरब्रिज धसी (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 27, 2026 at 2:15 PM IST

3 Min Read
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लखीमपुर खीरी: जनपद के गोला में रेलवे क्रॉसिंग पर बने ओवरब्रिज पर बीती रात अचानक 10 मीटर गहरा गड्ढा हो गया. सड़क के बीचोंबीच हुए इस गड्ढे में रात के अंधेरे में दो कारें फंस गईं. जिसको राहगीरों ने किसी तरह बाहर निकाला.

इस दौरान जलालपुर निवासी वकील अहमद ने अपनी सूझबूझ का परिचय देते हुए, अपनी लाल रंग की टी-शर्ट गड्ढे के पास संकेत के तौर पर टांग दी, ताकि आने वाले वाहन चालकों को खतरे का पता चल सके. इसके साथ ही उन्होंने गोला कोतवाली पहुंचकर पुलिस को सूचना दी. इसके बाद पुलिस ने जेसीबी की मदद से गड्ढे को भरवाया.

गोला रेलवे क्रॉसिंग पर बना यह ओवरब्रिज करीब 67 करोड़ रुपये की शुरुआती लागत से तैयार किया जाना था. बाद में परियोजना की लागत बढ़कर करीब 84 करोड़ रुपये तक पहुंच गई. इतनी बड़ी लागत से तैयार ओवरब्रिज में हुए करीब 10 मीटर गहरे गड्ढे ने निर्माण गुणवत्ता पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं.

ओवरब्रिज का निर्माण कार्य वर्ष 2021 में शुरू हुआ था, जिसे 2022 तक पूरा करना था, लेकिन निर्धारित समय सीमा में काम पूरा नहीं हो सका. निर्माण पूरा होने में करीब 5 वर्ष से अधिक का समय लगा. कार्यदायी संस्था विजय कंस्ट्रक्शन कंपनी ने इस ओवर ब्रिज का निर्माण कराया था.

लंबे समय तक निर्माणाधीन रहने के बाद जुलाई 2026 में इसे आवागमन के लिए खोला गया, लेकिन शुरू होने के कुछ ही समय बाद ही सड़क में गड्ढा का होना कई तरह के गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं. इस ओवरब्रिज की एप्रोच वॉल में अप्रैल 2026 में ही दरारें आने लगी थी. मई माह में इससे जुड़े वीडियो भी सामने आए थे. इसके बाद एप्रोच वॉल की मरम्मत नेलिंग मेथड से कराई गई थी.

ओवरब्रिज की गुणवत्ता को लेकर प्रशासनिक स्तर पर भी पहले सवाल उठ चुके हैं. 5 फरवरी 2026 को उस समय यहां तैनात मुख्य विकास अधिकारी अभिषेक कुमार ने निर्माण कार्य में लापरवाही, गुणवत्ताविहीन और मानक-विरुद्ध निर्माण को लेकर एनएचएआई के अधिशासी अभियंता शुभ नारायण को पत्र भेजा था. सीडीओ ने संबंधित अभियंता को स्वयं मौके पर जाकर जांच करने और 3 दिन के भीतर फोटोग्राफ सहित स्पष्ट रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए थे.

गड्ढे की सूचना मिलते ही गोला कोतवाली की पुलिस मौके पर पहुंची. प्रभारी निरीक्षक अम्बर सिंह के नेतृत्व में पुलिस ने मौके पर सुरक्षा व्यवस्था संभाली और जेसीबी बुलाकर गड्ढे को भरवाया. इससे रात के समय दोबारा किसी वाहन के गड्ढे में फंसने या बड़े हादसे की आशंका को तत्काल टाला गया. फिलहाल घटना ने ओवरब्रिज की गुणवत्ता और सुरक्षा इंतजामों को लेकर एक बार फिर चर्चा तेज कर दी है।

गोला के एसडीएम युगांतर त्रिपाठी ने बताया कि देर रात मामले की जानकारी मिलने के बाद तत्काल गोला कोतवाली प्रभारी निरीक्षक अमर सिंह को पुलिस बल के साथ मौके पर भेजा गया था. एनएचआई के इंजीनियर दुष्यंत को भी सूचना दी गई और मौके के फोटोग्राफ भेजे गए हैं. एसडीएम ने बताया कि वह स्वयं मौके पर जाकर निरीक्षण करेंगे.

ये भी पढ़ें: ओवरब्रिज का स्लैब क्रैक फिर भी गुजर रहे भारी वाहन; 4 साल पहले 46 करोड़ से हुआ निर्माण

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