अंतरराज्यीय बिजली तार चोरी गैंग के 10 सदस्य गिरफ्तार; कार से करते थे रेकी, कई राज्यों में की वारदात
शामली के पुलिस अधीक्षक नरेंद्र प्रताप सिंह ने प्रेसवार्ता कर किया खुलासा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 3, 2026 at 5:24 PM IST
शामली : उत्तर प्रदेश की शामली पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की है. पुलिस ने एक अंतरराष्ट्रीय तार चोर गिरोह के 10 सदस्यों को गिरफ्तार करने का दावा किया है. पुलिस का दावा है कि गिरोह के सदस्य कई जगह हाईटेंशन लाइन से तार चोरी की घटना को अंजाम दे चुके हैं. इस गिरोह के तार न केवल आस-पास के जिलों बल्कि एनसीआर व अन्य राज्यों से भी जुड़े हुए थे.
शामली के पुलिस अधीक्षक नरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि पुलिस ने एक अच्छा गैंग वर्कआउट किया है. जिनके पास से कुल चार गाड़ियां बरामद हुई हैं. आरोपियों के पास से दो पिकअप, एक अर्टिगा गाड़ी, एक छोटा हाथी बरामद किया है. इनके पास से बहुत सारे तार काटने के उपकरण हैं और लगभग ढाई टन चोरी किए गए बिजली के तार बरामद किए हैं. आरोपी कार से रेकी करते थे.
पुलिस अधीक्षक ने बताया कि यह पूरे एनसीआर में पूरे हरियाणा में, राजस्थान में, बुलंदशहर में, मेरठ में, शामली में, हापुड़ में चोरी की वारदात को अंजाम देते थे. हमारे जनपद में भी कई जगह ऐसी घटनाएं हुई हैं जो इनके द्वारा कारित की गई थीं. बाबरी में बड़ी मात्रा में तार काटे गये हैं. जिसकी लंबाई 1200 मीटर है.
उन्होंने बताया कि इसके बाद विद्युत विभाग के द्वारा मुकदमा लिखाया गया और तभी से हमारी टीम इसकी जांच पड़ताल में जुटी थी. जिसमें 10 लोग गिरफ्तार हुए हैं. जिसमें नई दिल्ली, बुलंदशहर, फिरोजाबाद आदि जनपदों के लोग शामिल हैं और इसमें 6 लोग अभी फरार हैं, जिनकी भी तलाश की जा रही है.
पुलिस ने नई दिल्ली निवासी दो सगे भाई दीपक कुमार उर्फ गोलू और नितीश कुमार के साथ-साथ बुलंदशहर निवासी इंद्रजीत व आकाश, दिल्ली निवासी नीरज भल्सवा, नई दिल्ली निवासी जुगनू, फिरोजाबाद निवासी देवेंद्र गुप्ता, नई दिल्ली निवासी फरमान, मुजफ्फरनगर निवासी अफसर, नई दिल्ली निवासी मुशीद को गिरफ्तार किया है.
पूछताछ में आरोपियों ने पुलिस को बताया कि वह ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित होने वाली नई हाई टेंशन विद्युत लाइनों को चिन्हित करते थे, जिसके बाद रात के समय में विभिन्न वाहनों में एकत्र होकर मौके पर पहुंचते थे. आरोपी विद्युत खभों से हाई टेंशन तारों को इलेक्ट्रिक वायर कटर मशीन ब्लेड तथा सुरक्षा के लिए दस्तानों का उपयोग करते हुए तार काटते थे.
आरोपी चोरी किए गए तारों को अपने साथ ले जाने के बजाय जंगल या सुनसान इलाकों में छिपा देते थे, जिससे कि वह पुलिस से बच सकें और बाद में जब वह मौका पाते थे तो उन तारों को अलग-अलग वाहनों में ले जाते थे.
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