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अंतरराज्यीय बिजली तार चोरी गैंग के 10 सदस्य गिरफ्तार; कार से करते थे रेकी, कई राज्यों में की वारदात

पुलिस गिरफ्त में आरोपी ( Photo credit: ETV Bharat )

शामली : उत्तर प्रदेश की शामली पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की है. पुलिस ने एक अंतरराष्ट्रीय तार चोर गिरोह के 10 सदस्यों को गिरफ्तार करने का दावा किया है. पुलिस का दावा है कि गिरोह के सदस्य कई जगह हाईटेंशन लाइन से तार चोरी की घटना को अंजाम दे चुके हैं. इस गिरोह के तार न केवल आस-पास के जिलों बल्कि एनसीआर व अन्य राज्यों से भी जुड़े हुए थे. पुलिस अधीक्षक नरेंद्र प्रताप सिंह ने प्रेसवार्ता कर किया खुलासा. (Video credit: ETV Bharat) शामली के पुलिस अधीक्षक नरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि पुलिस ने एक अच्छा गैंग वर्कआउट किया है. जिनके पास से कुल चार गाड़ियां बरामद हुई हैं. आरोपियों के पास से दो पिकअप, एक अर्टिगा गाड़ी, एक छोटा हाथी बरामद किया है. इनके पास से बहुत सारे तार काटने के उपकरण हैं और लगभग ढाई टन चोरी किए गए बिजली के तार बरामद किए हैं. आरोपी कार से रेकी करते थे. पुलिस अधीक्षक ने बताया कि यह पूरे एनसीआर में पूरे हरियाणा में, राजस्थान में, बुलंदशहर में, मेरठ में, शामली में, हापुड़ में चोरी की वारदात को अंजाम देते थे. हमारे जनपद में भी कई जगह ऐसी घटनाएं हुई हैं जो इनके द्वारा कारित की गई थीं. बाबरी में बड़ी मात्रा में तार काटे गये हैं. जिसकी लंबाई 1200 मीटर है.