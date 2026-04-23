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फ्रांस का 10 सदस्यीय दल गोमुख ट्रेक के लिए रवाना, जानिये क्या होंगी चुनौतियां

फ्रांस का 10 सदस्यीय दल गोमुख ट्रेक के लिए रवाना ( फोटो सोर्स: गंगोत्री नेशनल पार्क )

उत्तरकाशी: गोमुख तपोवन ट्रेक पर फ्रांस के दस सदस्य विदेशी ट्रेकर्स का पहल दल गोमुख के लिए रवाना हुआ. नेशनल पार्क में बीते बुधवार को दल को कनखू बेरियर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. हालांकि अभी भी सामान्य यात्रियों को जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है. भोजबासा में अभी गढ़वाल मंडल विकास निगम में पानी की आपूर्ति की समस्या ठीक नहीं हो पाई है. साथ ही इस ट्रेक के आश्रम भी नहीं खुल पाए हैं. गंगोत्री नेशनल पार्क के गेट खुलने के बाद 19 अप्रैल को वन विभाग की ओर से पहले प्रशिक्षित ट्रेकर्स के दल को गोमुख जाने की अनुमति दी गई थी. इसके तीन दिन बाद गोमुख ट्रेक पर फ्रांस के दस सदस्य पहला विदेशी दल भी रवाना ह़ुआ है. यह बृहस्पतिवार शाम को वापस लौटेंगे. ट्रेकिंग व्यवसायी मान सिंह पंवार ने बताया विदेशी ट्रेकर्स के दल के जाने के बाद अब उम्मीद बढ़ी है कि इस वर्ष ट्रेकिंग व्यवसाय अच्छा चलेगा. विदेशी ट्रेकर्स और पर्वतारोहियों के आने से उसके बाद देश के विभिन्न प्रदेशों से भी ट्रेकर्स गंगोत्री घाटी का रुख करते हैं. उन्होंने कहा गोमुख मां गंगा के उद्गम स्थल है. यहां हर साल देश विदेश से लोग यहां पहुंचते हैं.