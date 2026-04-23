फ्रांस का 10 सदस्यीय दल गोमुख ट्रेक के लिए रवाना, जानिये क्या होंगी चुनौतियां
कनखू बैरियर इंचार्ज राजवीर रावत ने बताया चार दिन में करीब 100 लोग गोमुख ट्रेक पर जा चुके हैं.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : April 23, 2026 at 1:00 PM IST
उत्तरकाशी: गोमुख तपोवन ट्रेक पर फ्रांस के दस सदस्य विदेशी ट्रेकर्स का पहल दल गोमुख के लिए रवाना हुआ. नेशनल पार्क में बीते बुधवार को दल को कनखू बेरियर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. हालांकि अभी भी सामान्य यात्रियों को जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है. भोजबासा में अभी गढ़वाल मंडल विकास निगम में पानी की आपूर्ति की समस्या ठीक नहीं हो पाई है. साथ ही इस ट्रेक के आश्रम भी नहीं खुल पाए हैं.
गंगोत्री नेशनल पार्क के गेट खुलने के बाद 19 अप्रैल को वन विभाग की ओर से पहले प्रशिक्षित ट्रेकर्स के दल को गोमुख जाने की अनुमति दी गई थी. इसके तीन दिन बाद गोमुख ट्रेक पर फ्रांस के दस सदस्य पहला विदेशी दल भी रवाना ह़ुआ है. यह बृहस्पतिवार शाम को वापस लौटेंगे. ट्रेकिंग व्यवसायी मान सिंह पंवार ने बताया विदेशी ट्रेकर्स के दल के जाने के बाद अब उम्मीद बढ़ी है कि इस वर्ष ट्रेकिंग व्यवसाय अच्छा चलेगा. विदेशी ट्रेकर्स और पर्वतारोहियों के आने से उसके बाद देश के विभिन्न प्रदेशों से भी ट्रेकर्स गंगोत्री घाटी का रुख करते हैं. उन्होंने कहा गोमुख मां गंगा के उद्गम स्थल है. यहां हर साल देश विदेश से लोग यहां पहुंचते हैं.
कनखू बैरियर इंचार्ज राजवीर रावत ने बताया चार दिन में करीब 100 लोग गोमुख ट्रेक पर जा चुके हैं. अभी प्रशिक्षित ट्रेकर्स को ही भेजा जा रहा है. सामान्य यात्रियों के लिए अभी रहने की समस्या है. भोजबासा में जीएवीएन के कर्मचारी गए हैं. अभी उन्हें स्वयं वहां पर पानी की आपूर्ति के लिए परेशान होना पड़ रहा है. वह नदी से पानी भरकर आपूर्ति पूरी कर रहे हैं. साथ ही गोमुख ट्रेक पर जाने वाले ट्रेकर्स को गंगोत्री नेशनल पार्क के नियमों की जानकारी देकर भेजा जा रहा है. उन्होंने सभी ट्रैकर्स से साफ सफाई रखने की अपील की. सभी ट्रेकर्स अपना कूड़ा वापस लाए, ताकि उच्च हिमालय क्षेत्र में गंदगी न फैले.
गोमुख ट्रेक पर मुख्य आकर्षण: गोमुख ट्रेक पर मुख्य आकर्षण भागीरथी नदी का उद्गम स्थल (गोमुख ग्लेशियर), 13,200 फीट की ऊंचाई पर पवित्र गोमुख गुफा, तपोवन के हरे-भरे घास के मैदान और शिवलिंग व भागीरथी जैसी भव्य हिमालयी चोटियां हैं. यह मार्ग चीड़ के घने जंगलों, भोजबासा कैंपसाइट और साधु-संतों की कुटियों से होकर गुजरता है.
- गोमुख ग्लेशियर गंगा का उद्गम स्थल, जो एक गाय के मुख जैसा दिखता है.
- तपोवन गोमुख से 4 किमी ऊपर स्थित घास का मैदान, जहां से शिवलिंग पर्वत का अद्भुत दृश्य दिखता है.
- भागीरथी बहनें भागीरथी I, II, और III चोटियों का भव्य दृश्य.
- भोजबासा देवदार के पेड़ों के बीच स्थित एक शांत कैंपसाइट.
- चीड़बासा देवदार और चीड़ के घने जंगलों वाला क्षेत्र.