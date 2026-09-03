ETV Bharat / state

सम्राट चौधरी के 10 वो बड़े फैसले, जिसे भारी विरोध के बाद लेना पड़ा वापस

पटना : बिहार में नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री की कुर्सी जब से सम्राट चौधरी को सौंपी है, सम्राट चौधरी अपने फैसलों को लेकर चर्चा में हैं. 15 अप्रैल को सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री की कमान संभाली थी. पिछले 4 महीनों के कार्यकाल में सम्राट चौधरी फैसले लेने के कुछ दिनों बाद ही यूटर्न हो जा रहे हैं.

यूट र्न लेने के पीछे का कारण

राजनीतिक विशेषज्ञ अरुण पांडे का कहना है कि सम्राट चौधरी जबसे मुख्यमंत्री बने हैं फैसले पर यू टर्न लेने के कारण चर्चा में हैं. अब पांच देश रत्न मार्ग जो मुख्यमंत्री का आवास रहा है, उसे मुख्यमंत्री आवास में शामिल कर लिया लेकिन जैसे ही विवाद हुआ अपने फैसले से बदल गए. बाद में वह आवास निशांत कुमार को दे दिया गया.

यूट र्न लेने के पीछे का कारण (ETV Bharat)

"इसी तरह लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी की सुरक्षा को लिए गए फैसले में भी सम्राट चौधरी की सरकार पलट गई. सबसे अधिक चर्चा तो TRE-4 को लेकर हो रही है. पहले दो एग्जाम लेने की बात कही गई. बाद में सम्राट चौधरी ने एक एग्जाम लेने की घोषणा कर दी और कहा कि जैसे TRE-1, TRE-2, TRE-3 हुआ उसी तरह TRE-4 होगा."- अरुण पांडे, राजनीतिक विशेषज्ञ

अरुण पांडे के अनुसार, कई फैसले बिना सोचे समझे जल्दबाजी में लिए जाने के कारण ही यू टर्न होना पड़ रहा है. नीतीश कुमार के समय ऐसी बात नहीं थी. नीतिगत चीजों में बदलाव होते थे. असल में सम्राट चौधरी की सरकार तेज रफ्तार में चलना चाह रही तो उसमें तो खतरा होगा ही.

राजनीतिक विशेषज्ञ प्रोफेसर प्रमोद कुमार का कहना है, कई फैसले इसलिए बदलना पड़ा क्योंकि विरोध शुरू हो गया. जैसे कि सैटेलाइट टाउनशिप बनाने को लेकर जमीन की खरीद बिक्री पर रोक का ही मामला है. जब नाराजगी बढ़ने लगी तो सरकार ने अपने कदम पीछे हटा लिये. इसी तरह पुलों और स्टेट हाईवे पर टोल टैक्स लेने और पंचायत में संपत्ति कर को लेकर भी अपने फैसले में सुधार करना पड़ा.

सीएम सम्राट चौधरी (सम्राट चौधरी सोशल मीडिया)

"कई बार सरकार चर्चा में बने रहने के लिए भी बड़े फैसले लेती है और उसमें गुंजाइश रखती है कि बदलाव किया जा सके. कई बार सरकार अपने फैसलों से फंस जाती है. लोगों में बढ़ती नाराजगी से सरकार की भद्द पीटती है और इसलिए फैसलों को यू टर्न लेकर नाराजगी दूर करने की कोशिश की जाती है. इसमें कई बार सरकार सफल भी रहती है."- प्रोफेसर प्रमोद कुमार, राजनीतिक विशेषज्ञ

10 बड़े फैसले जिसपर सरकार ने लिया यू टर्न

1. नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री काल में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड चार लाख की राशि मिलती थी, लेकिन सम्राट चौधरी की सरकार ने उसे घटाकर ₹200000 कर दिया. मामला तूल पकड़ते देख सम्राट चौधरी 19 अगस्त के सरकार के आदेश को पलटते हुए फिर से ₹4 लाख देने की घोषणा कर दी और कैबिनेट में भी उस पर मुहर लग गयी है.

2. TRE-4 एग्जाम को पहले दो चरण में पॉइंट और मेंस में करने का फैसला लिया गया था. लेकिन छात्रों का आंदोलन इतना जबरदस्त हुआ कि सरकार को अपने कदम पीछे करने पड़े. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को फिर से घोषणा करना पड़ा कि TRE4 का दो एग्जाम नहीं एक ही एग्जाम होगा.

3. पुलों और स्टेट हाईवे पर टोल टैक्स लेने का फैसला सरकार ने लिया था लेकिन लोगों की नाराजगी को देखते हुए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को घोषणा करना पड़ा कि आम लोगों को टोल टैक्स नहीं देना होगा सिर्फ कमर्शियल गाड़ियों पर टोल टैक्स लगेगा.