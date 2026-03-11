ETV Bharat / state

बिहार में LPG का अवैध भंडारण: एक घर में मिले 10 सिलेंडर, SDM के छापे से हड़कंप

रोहतास : ईरान-इजरायल के बीच युद्ध के कारण घरेलू गैस की कम आपूर्ति से लोगों की परेशानी बढ़ गई है. ऐसे में एक तरफ एलपीजी संकट के कारण लोग सिलेंडर लेकर भटक रहे हैं. वहीं दूसरी तरफ मुनाफाखोर मुनाफे के चक्कर में एलपीजी सिलेंडर की कालाबाजारी से बाज नहीं आ रहे हैं. हालांकि बिहार पुलिस मुख्यालय ने एलपीजी गैस, पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए विशेष सतर्कता बरतने को लेकर सभी जिले के डीएम-एसपी को निर्देश जारी किया है.

एक घर से मिले 10 सिलेंडर : इसी कड़ी में रोहतास में घरेलू एलपीजी गैस की कालाबाजारी की लगातार मिल रही शिकायतों के बाद जिला प्रशासन हरकत में आ गया. बुधवार को एसडीएम नेहा कुमारी के नेतृत्व में शहर के जक्की शहीद मोहल्ले में छापेमारी की गई. इस दौरान एक घर से 10 घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडरों का अवैध भंडारण पकड़ा गया. जिला प्रशासन की टीम ने सभी सिलेंडरों को तत्काल जब्त कर लिया. मौके से दो लोगों को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी गई है.

बरामद गैंस सिलेंडर (ETV Bharat)

''एक घर में किराने की दुकान चल रही थी. छापेमारी की गई तो वहां से अवैध भंडारण किए गए दस, जिसमें से कुछ खाली तथा भरे सिलेंडर को जब्त किया गया है. साथ ही रिजवान और कामरान नाम के दो शख्स को गिरफ्तार किया गया है. जिनसे पूछताछ जारी है. गैस सिलेंडर के साथ उपभोक्ताओं का पासबुक भी बरामद हुआ है. कई ठिकानों की भी तलाश जारी है. कालाबाजारी की शिकायत मिलने पर सख्त सख्त कार्रवाई होगी.''- राजदीप कुमार, मार्केटिंग ऑफिसर

घरेलू गैस की कोई कमी नहीं- SDM : इधर, छापेमारी की इस कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया. स्थानीय लोगों की भीड़ मौके पर जुट गई. लोग गैस की कालाबाजारी को लेकर अपनी नाराजगी भी जाहिर करते दिखे. इस संबंध में एसडीएम नेहा कुमारी ने बताया कि घरेलू गैस की कोई कमी नहीं है. सभी उपभोक्ताओं को समय पर गैस उपलब्ध कराई जाएगी.

''जो लोग गैस की कालाबाजारी में शामिल हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा.''- नेहा कुमारी, एसडीएम, रोहतास