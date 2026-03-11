बिहार में LPG का अवैध भंडारण: एक घर में मिले 10 सिलेंडर, SDM के छापे से हड़कंप
LPG गैस सिलेंडर की कालाबाजारी को लेकर SDM के छापे से हड़कंप मच गया. अवैध भंडारण किए 10 सिलेंडर जब्त हुए, वहीं दो गिरफ्तार हुए.
Published : March 11, 2026 at 6:36 PM IST
रोहतास : ईरान-इजरायल के बीच युद्ध के कारण घरेलू गैस की कम आपूर्ति से लोगों की परेशानी बढ़ गई है. ऐसे में एक तरफ एलपीजी संकट के कारण लोग सिलेंडर लेकर भटक रहे हैं. वहीं दूसरी तरफ मुनाफाखोर मुनाफे के चक्कर में एलपीजी सिलेंडर की कालाबाजारी से बाज नहीं आ रहे हैं. हालांकि बिहार पुलिस मुख्यालय ने एलपीजी गैस, पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए विशेष सतर्कता बरतने को लेकर सभी जिले के डीएम-एसपी को निर्देश जारी किया है.
एक घर से मिले 10 सिलेंडर : इसी कड़ी में रोहतास में घरेलू एलपीजी गैस की कालाबाजारी की लगातार मिल रही शिकायतों के बाद जिला प्रशासन हरकत में आ गया. बुधवार को एसडीएम नेहा कुमारी के नेतृत्व में शहर के जक्की शहीद मोहल्ले में छापेमारी की गई. इस दौरान एक घर से 10 घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडरों का अवैध भंडारण पकड़ा गया. जिला प्रशासन की टीम ने सभी सिलेंडरों को तत्काल जब्त कर लिया. मौके से दो लोगों को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी गई है.
''एक घर में किराने की दुकान चल रही थी. छापेमारी की गई तो वहां से अवैध भंडारण किए गए दस, जिसमें से कुछ खाली तथा भरे सिलेंडर को जब्त किया गया है. साथ ही रिजवान और कामरान नाम के दो शख्स को गिरफ्तार किया गया है. जिनसे पूछताछ जारी है. गैस सिलेंडर के साथ उपभोक्ताओं का पासबुक भी बरामद हुआ है. कई ठिकानों की भी तलाश जारी है. कालाबाजारी की शिकायत मिलने पर सख्त सख्त कार्रवाई होगी.''- राजदीप कुमार, मार्केटिंग ऑफिसर
घरेलू गैस की कोई कमी नहीं- SDM : इधर, छापेमारी की इस कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया. स्थानीय लोगों की भीड़ मौके पर जुट गई. लोग गैस की कालाबाजारी को लेकर अपनी नाराजगी भी जाहिर करते दिखे. इस संबंध में एसडीएम नेहा कुमारी ने बताया कि घरेलू गैस की कोई कमी नहीं है. सभी उपभोक्ताओं को समय पर गैस उपलब्ध कराई जाएगी.
''जो लोग गैस की कालाबाजारी में शामिल हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा.''- नेहा कुमारी, एसडीएम, रोहतास
'बुकिंग के लिए नंबर नहीं लगता' : हालांकि, दूसरी ओर कई गैस उपभोक्ता गैस सिलेंडर मिलने में हो रही परेशानी को लेकर भी शिकायत कर रहे हैं. उपभोक्ताओं का कहना है कि गैस एजेंसी द्वारा एक नंबर जारी किया गया है, लेकिन वह नंबर लग नहीं रहा है, जिसके कारण गैस बुकिंग में दिक्कत हो रही है. इससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.
