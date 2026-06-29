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हिमाचल में पर्यटकों की पसंद बनी 'पहाड़ों की रानी', जून में शिमला पहुंच 10 लाख टूरिस्ट व्हीकल

शिमला में यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों एवं सिविल वालंटियर को सम्मानित किया गया.

Shimla tourist season
टूरिस्ट सीजन के दौरान यातायात प्रबंधन (@Shimla Police)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : June 29, 2026 at 12:53 PM IST

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शिमला: मैदानी इलाकों में भीषण गर्मी से राहत पाने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहाड़ों का रुख कर रहे हैं. जिसके चलते विभिन्न पहाड़ी पर्यटन स्थलों पर सैलानियों की अभूतपूर्व आमद रही. हिमाचल प्रदेश में समर टूरिज्म सीजन के दौरान शिमला पर्यटकों की पसंदीदा जगह रही. बड़ी संख्या में सैलानियों की गाड़ियां शिमला पहुंची है. सीमित सड़क क्षमता वाले पहाड़ी शहर में मई एवं जून 2026 के दौरान अब तक विभिन्न प्रवेश मार्गों से 18.5 लाख से ज्यादा टूरिस्ट व्हीकल का आवागमन दर्ज किया गया. इनमें मई माह में करीब 8.5 लाख और जून माह में अब तक करीब 10 लाख टूरिस्ट व्हीकल शामिल हैं.

"पर्यटन सीजन के दौरान शिमला में पर्यटकों की अभूतपूर्व आमद के बावजूद शिमला पुलिस ने सुव्यवस्थित एवं सक्रिय यातायात प्रबंधन सुनिश्चित किया है. बढ़ते यातायात दबाव के दृष्टिगत ट्रैफिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए पुलिस एवं होमगार्ड कर्मियों की संख्या 136 से बढ़ाकर 265 की गई. इसके अलावा करीब 50 स्वयंसेवकों और 32 ट्रैफिक बाइक राइडर्स की तैनाती की गई, जिससे यातायात बाधाओं पर त्वरित प्रतिक्रिया एवं निर्बाध संचालन सुनिश्चित हो सका." - गौरव सिंह, एसपी शिमला

शिमला पुलिस ने ऐसे किया यातायात प्रबंधन

एसपी शिमला गौरव सिंह ने बताया कि इस साल यातायात प्रबंधन की रणनीति का प्रमुख आधार विकेन्द्रीकृत (Decentralized) फील्ड कमांड रहा. पूरे शहर को पांच सेक्टरों में बांट कर प्रत्येक सेक्टर का दायित्व एक ग्रेड-वन अधिकारी को सौंपा गया. इन अधिकारियों ने सिर्फ ऑब्जर्वेशन ही नहीं किया, बल्कि खुद सड़क पर उपस्थित रहकर यातायात संचालन का नेतृत्व किया. वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों द्वारा भी लगातार फील्ड विजिट कर यातायात स्थिति की समीक्षा की जाती रही और जरूरत पड़ने पर तत्काल फैसला लेकर समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया गया. इसके साथ ही पार्किंग स्थलों का प्रभावी प्रबंधन, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए रियल-टाइम ट्रैफिक अपडेट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के उपयोग को प्रोत्साहन और इंटरसेप्टर गाड़ियों के जरिए यातायात नियमों का प्रभावी प्रवर्तन, समग्र यातायात प्रबंधन रणनीति के महत्वपूर्ण अंग रहे हैं.

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ट्रैफिक पुलिसकर्मी को किया सम्मानित (@Shimla Police)

इस वैकल्पिक मार्ग से भेजी जा रही गाड़ियां

एसपी शिमला ने बताया कि यातायात बाधित होने की किसी भी स्थिति में सेक्टर अधिकारियों, ट्रैफिक बाइक राइडर्स और 3 क्रेनों की संयुक्त कार्रवाई से मार्गों को शीघ्र सामान्य किया गया. शहर के अंदरूनी हिस्सों में यातायात का दबाव कम करने के लिए कुफरी, मशोबरा, नालधेरा व अपर शिमला और किन्नौर की ओर जाने वाली गाड़ियों को शोगी-मेहली बाईपास का इस्तेमाल करने के लिए कहा जा रहा है. जिसके चलते, रोजाना औसतन 600 से 800 गाड़ियां इस वैकल्पिक मार्ग को अपना रही हैं.

'पीक डेज में भी बनी रही यातायात व्यवस्था'

एसपी गौरव सिंह ने बताया कि शिमला पुलिस के ट्रैफिक विंग, जिला पुलिस, होमगार्ड, स्वयंसेवकों और अन्य संबंधित विभागों के समन्वित एवं योजनाबद्ध कोशिशों के चलते पर्यटन सीजन के पीक डेज में भी शिमला शहर की यातायात व्यवस्था सुचारू बनी हुई है. उन्होंने कहा कि जिला पुलिस शिमला नागरिकों एवं पर्यटकों द्वारा दिए गए सहयोग के लिए आभार व्यक्त करती है और सभी से यातायात नियमों का पालन करने और जरूरत के अनुसार वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की अपील की है.

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सिविल वालंटियर को सम्मानित किया गया (@Shimla Police)

पुलिस कर्मियों एवं सिविल वालंटियर को किया सम्मानित

वहीं, शिमला में यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों एवं सिविल वालंटियर को सम्मानित किया गया है. जिला शिमला में बढ़ते पर्यटन आवागमन एवं यातायात के प्रभावी प्रबंधन में यातायात शाखा द्वारा किए जा रहे सराहनीय कार्यों के सम्मान में 27 जून को एसपी शिमला द्वारा यातायात शाखा के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ एक विशेष ब्रीफिंग आयोजित की गई. इस अवसर पर एसपी शिमला गौरव सिंह ने शिमला ने यातायात पुलिस के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों की कर्तव्यनिष्ठा, अनुशासन और विपरीत परिस्थितियों में निरंतर उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान करने के लिए उनकी सराहना की. उन्होंने कहा कि यातायात प्रबंधन सिर्फ नियमों का पालन करवाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आमजन एवं पर्यटकों की सुरक्षा, सुविधा और सुगम आवागमन सुनिश्चित करने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है.

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