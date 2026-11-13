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गाजियाबाद: 10 लाख पात्र नागरिक अभी भी मतदाता सूची से बाहर, 4 जनवरी को होगा अंतिम वोटर लिस्ट का प्रकाशन

मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा प्रेस को जानकारी देते हुए. Etv Bharat ( Etv Bharat )

नई दिल्ली/गाजियाबाद: उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा शुक्रवार, 13 नवंबर 2026 को गाजियाबाद पहुंचे और गाजियाबाद में आगामी विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण की तैयारी को लेकर समीक्षा बैठक की. बैठक में मंडलायुक्त, जिला निर्वाचन अधिकारी, उप जिला निर्वाचन अधिकारी, समस्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी और सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी समेत संबंधित अधिकारी मौजूद रहे. बैठक में मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा मतदाता सूची के पुनरीक्षण, पात्र नागरिकों के नाम मतदाता सूची में शामिल करने, निर्वाचन संबंधी कार्यों की प्रगति रिपोर्ट, कार्मिकों के प्रशिक्षण और अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर विस्तृत रूप से समीक्षा की गई.

मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि गाजियाबाद में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के अंतर्गत 17 नवंबर 2026 को आलेख्य के मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा. इसके बाद 17 नवंबर से 16 दिसंबर 2026 तक मतदाता सूची से संबंधित दावे और आपत्तियां प्राप्त की जाएगी. प्राप्त दावों एवं आपत्तियों का निस्तारण 28 दिसंबर 2026 तक किया जाएगा और 4 जनवरी 2027 को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा.