गाजियाबाद: 10 लाख पात्र नागरिक अभी भी मतदाता सूची से बाहर, 4 जनवरी को होगा अंतिम वोटर लिस्ट का प्रकाशन
गाजियाबाद में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के अंतर्गत 17 नवंबर 2026 को आलेख्य के मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा.
Published : November 13, 2026 at 7:58 PM IST
नई दिल्ली/गाजियाबाद: उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा शुक्रवार, 13 नवंबर 2026 को गाजियाबाद पहुंचे और गाजियाबाद में आगामी विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण की तैयारी को लेकर समीक्षा बैठक की. बैठक में मंडलायुक्त, जिला निर्वाचन अधिकारी, उप जिला निर्वाचन अधिकारी, समस्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी और सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी समेत संबंधित अधिकारी मौजूद रहे. बैठक में मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा मतदाता सूची के पुनरीक्षण, पात्र नागरिकों के नाम मतदाता सूची में शामिल करने, निर्वाचन संबंधी कार्यों की प्रगति रिपोर्ट, कार्मिकों के प्रशिक्षण और अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर विस्तृत रूप से समीक्षा की गई.
मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि गाजियाबाद में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के अंतर्गत 17 नवंबर 2026 को आलेख्य के मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा. इसके बाद 17 नवंबर से 16 दिसंबर 2026 तक मतदाता सूची से संबंधित दावे और आपत्तियां प्राप्त की जाएगी. प्राप्त दावों एवं आपत्तियों का निस्तारण 28 दिसंबर 2026 तक किया जाएगा और 4 जनवरी 2027 को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा.
फॉर्म 6 भरकर मतदाता सूची में नाम दर्ज कराएं: नवदीप रिणवा
नवदीप रिणवा ने बताया कि जिन पात्र नागरिकों का नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है, वह फॉर्म 6 भर कर अपना नाम मतदाता सूची में शामिल करा सकते हैं. मतदाता सूची में किसी अपात्र व्यक्ति का नाम दर्ज होने की स्थिति में फॉर्म 8 के माध्यम से आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है. इसके अतिरिक्त नाम, उम्र, लिंग और अन्य जानकारी में संशोधन, निवास स्थान परिवर्तन, दिव्यांगता संबंधित जानकारी दर्ज करने और मतदाता पहचान पत्र की प्रतिस्थापन के लिए फॉर्म आठ का उपयोग किया जा सकता है.
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के अंतर्गत आम नागरिकों की सुविधा को देखते हुए 21 और 22 नवंबर एवं 28 और 29 नवंबर 2026 को विशेष अभियान दिवस आयोजित किए जाएंगे. इन दिवसों में बूथ लेवल अधिकारी अपने-अपने मतदान केंद्रों पर उपस्थित रहकर नागरिकों से दावे और आपत्तियां प्राप्त करेंगे और मतदाता पंजीकरण संबंधी आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराएंगे.
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गाजियाबाद के 10 लाख मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट में नहीं: रिणवा
गाजियाबाद में मतदाता सूची के पुरारीक्षण के संबंध में जानकारी देते हुए मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि उपलब्ध आकलन के अनुसार गाजियाबाद में लगभग 10 लाख ऐसे पात्र नागरिक है. जिनका नाम अभी तक मतदाता सूची में शामिल नहीं है. वर्तमान में गाजियाबाद की मतदाता सूची में 23 लाख से अधिक मतदाता पंजीकृत है.
इस दृष्टि से वर्तमान मतदाता संख्या के सापेक्ष लगभग 47 से 48% नए पात्र मतदाताओं को मतदाता सूची में जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. यह बेहद महत्वपूर्ण और चुनौती पूर्ण लक्ष्य है. किसी एक जनपद में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के दौरान इतनी बड़ी संख्या में नए पात्र मतदाताओं को जोड़ने का लक्ष्य अब तक नहीं रहा है. इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को पूरी गंभीरता और समन्वय के साथ कार्य करना होगा.
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