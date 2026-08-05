गिरिडीह में आसमानी बिजली से मरने वालों की संख्या हुई 10, मृतक मजदूर के परिजन को मिला 4 लाख का मुआवजा
गिरिडीह में आसमानी बिजली के गिरने से मरने वालों की संख्या 10 हो चुकी है. घटना के बाद से परिवार में मातम छाया हुआ है.
Published : August 5, 2026 at 8:38 PM IST
गिरिडीह: जिले में मंगलवार को आसमानी बिजली के गिरने से मरने वालों की संख्या 10 हो चुकी है. 10 में से 9 का पोस्टमार्टम हो चुका है जबकि एक मृतक का पोस्टमार्टम परिजनों ने नहीं करवाया है. इधर, इस घटना के बाद गिरिडीह जिले के देवरी, बिरनी, गावां में शोक की लहर है.
मुआवजा राशि के लिए अड़े रहे परिजन
बगोदर की घटना में मारे गए समीर गिद के परिजन बगोदर पहुंचे. परिजनों ने घटना के बाद उस कंपनी के रवैये पर नाराजगी जाहिर की, जिस कंपनी के अंदर मृतक काम कर रहा था. परिजनों ने काफी देर तक पोस्टमार्टम भी नहीं होने दिया हालांकि बाद में परिजनों को समझाया गया.
मृतक के परिजन को मिला 4 लाख का मुआवजा
पूर्व विधायक विनोद कुमार सिंह की पहल पर संबंधित कंपनी ने पीड़ित परिजनों को 4 लाख रुपए का मुआवजा दिया है. इसमें तीन लाख का चेक एवं एक लाख रुपए नगद शामिल है. इसके बाद शव का पोस्टमार्टम किया गया. दूसरी तरफ देवरी के बिलोडीह गांव भी मातम देखा जा रहा है, जहां चार बच्चों की आसमानी बिजली की वजह से मौत हुई थी.
इधर, देवरी में वज्रपात से मारे गए चार किशोरों का एक साथ पोस्टमार्टम किया गया. इन चारों का पोस्टमार्टम मंगलवार-बुधवार की मध्य रात्रि में ही किया गया. बाकियों का पोस्टमार्टम बुधवार को ही किया गया. एक मृतक का पोस्टमार्टम बगोदर में ही किया गया दूसरी तरफ बताया गया है कि देवरी के जिन चार किशोर पूरन साव के 17 वर्षीय, दुलार साव का 13 वर्षीय, प्रभु साव 15 वर्षीय, बिलोटांड़ गांव में 18 साल के कुश कुमार की मौत हुई थीं.
इनमें से कुश तिवारी और अर्जुन कुमार साव फौज की तैयारी कर रहे थे. दोनों दौड़ लगाने के लिए मैदान की तरफ गए थे जबकि इसके साथ ही अन्य किशोर भी खेलने और तैयारी करने गए थे. इस बीच बारिश होने लगी तो सभी बरगद के पेड़ के नीचे चले गए, इस बीच वज्रपात हो गया.
क्या हुआ था कल
बता दें कि गिरिडीह के खोरीमहुआ अनुमंडल के देवरी-गावां तथा सरिया-बगोदर अनुमंडल के बगोदर और बिरनी के अलग-अलग स्थानों पर वज्रपात की घटना घटी थी. इस घटना में अब तक 10 लोगों की जान जा चुकी है.
घटनास्थल पर पहुंचे थे पदाधिकारी
घटना की जानकारी पर डीसी रामनिवास यादव और एसपी डॉ. बिमल कुमार ने पदाधिकारियों को देवरी भेजा था चूंकि देवरी में ही एक साथ चार किशोर की मौत हुई थी. खोरी महुआ एसडीपीओ अमरेंद्र कुमार के साथ कई पदाधिकारी यहां पहुंचे थे.
पिछले 24 घंटे के अंदर गिरिडीह जिले के खोरीमहुआ अनुमंडल क्षेत्र के अलग-अलग जगहों पर वज्रपात की घटना घटी हैं. इन घटनाओं में 7 लोगों की जान जा चुकी हैं. एक में मृतक के परिजनों ने शव का पोस्टमार्टम नहीं करवाया है और दाह संस्कार कर दिया जबकि 6 का पोस्टमार्टम हुआ हैं: अमरेंद्र कुमार, एसडीपीओ, खोरीमहुआ, गिरिडीह
आसमानी बिजली गिरने से गिरिडीह जिले के बगोदर- सरिया अनुमंडल क्षेत्र में दो लोगों की मौत हुई हैं जबकि दो लोग घायल हैं. एक घटना बगोदर थाना इलाके की है, जहां एक श्रमिक की मौत हुई हैं. दूसरी घटना बिरनी की हैं: संतोष गुप्ता, अनुमंडल पदाधिकारी, सरिया बगोदर
जिलेभर में वज्रपात से कुल 10 लोगों की जान जा चुकी है. 9 शवों का पोस्टमार्टम हुआ हैं. 8 का गिरिडीह सदर अस्पताल में जबकि एक का बगोदर सीएचसी में हुआ है. एक परिवार ने मृतक का पोस्टमार्टम नहीं करवाया है: डॉ. बच्चा सिंह, सिविल सर्जन
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