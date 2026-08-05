ETV Bharat / state

गिरिडीह में आसमानी बिजली से मरने वालों की संख्या हुई 10, मृतक मजदूर के परिजन को मिला 4 लाख का मुआवजा

गिरिडीह: जिले में मंगलवार को आसमानी बिजली के गिरने से मरने वालों की संख्या 10 हो चुकी है. 10 में से 9 का पोस्टमार्टम हो चुका है जबकि एक मृतक का पोस्टमार्टम परिजनों ने नहीं करवाया है. इधर, इस घटना के बाद गिरिडीह जिले के देवरी, बिरनी, गावां में शोक की लहर है.

मुआवजा राशि के लिए अड़े रहे परिजन

बगोदर की घटना में मारे गए समीर गिद के परिजन बगोदर पहुंचे. परिजनों ने घटना के बाद उस कंपनी के रवैये पर नाराजगी जाहिर की, जिस कंपनी के अंदर मृतक काम कर रहा था. परिजनों ने काफी देर तक पोस्टमार्टम भी नहीं होने दिया हालांकि बाद में परिजनों को समझाया गया.

आसमानी बिजली से मरने वालों की संख्या हुई 10 (Etv Bharat)

मृतक के परिजन को मिला 4 लाख का मुआवजा

पूर्व विधायक विनोद कुमार सिंह की पहल पर संबंधित कंपनी ने पीड़ित परिजनों को 4 लाख रुपए का मुआवजा दिया है. इसमें तीन लाख का चेक एवं एक लाख रुपए नगद शामिल है. इसके बाद शव का पोस्टमार्टम किया गया. दूसरी तरफ देवरी के बिलोडीह गांव भी मातम देखा जा रहा है, जहां चार बच्चों की आसमानी बिजली की वजह से मौत हुई थी.

इधर, देवरी में वज्रपात से मारे गए चार किशोरों का एक साथ पोस्टमार्टम किया गया. इन चारों का पोस्टमार्टम मंगलवार-बुधवार की मध्य रात्रि में ही किया गया. बाकियों का पोस्टमार्टम बुधवार को ही किया गया. एक मृतक का पोस्टमार्टम बगोदर में ही किया गया दूसरी तरफ बताया गया है कि देवरी के जिन चार किशोर पूरन साव के 17 वर्षीय, दुलार साव का 13 वर्षीय, प्रभु साव 15 वर्षीय, बिलोटांड़ गांव में 18 साल के कुश कुमार की मौत हुई थीं.