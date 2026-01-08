ETV Bharat / state

भारत-नेपाल बॉर्डर पर 10 किलो चांदी जब्त, 2 नेपाली नागरिक अरेस्ट

महराजगंज: जिले के भारत-नेपाल अंतरराष्ट्रीय सीमा सोनौली बॉर्डर पर कस्टम विभाग ने बड़ी सफलता हासिल की है. कस्टम टीम ने करीब 10 किलो चांदी के साथ दो नेपाली नागरिकों को गिरफ्तार किया है. बरामद चांदी की कीमत लाखों रुपये आंकी जा रही है, जिसे अवैध तरीके से भारत से नेपाल ले जाया जा रहा था.

असिस्टेंट कमिश्नर नौतनवा सुधीर कुमार त्यागी ने बताया कि कस्टम विभाग को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक नेपाल के नंबर की कार से भारी मात्रा में चांदी की तस्करी कर नेपाल भेजी जा रही है. इस पर कस्टम टीम ने सोनौली कोतवाली के पास राष्ट्रीय राजमार्ग पर सघन वाहन जांच अभियान शुरू किया. जांच के दौरान गोरखपुर से नेपाल की ओर जा रही कार को रोककर तलाशी ली गई. कार का नंबर भी नेपाल का था.

तलाशी के दौरान कार की सीट के पास प्लास्टिक के दो पैकेट मिले. जब पैकेट खोलकर जांच की गई तो उसमें चांदी के छोटे-छोटे टुकड़े पाए गए. इसके बाद कार सवार दोनों युवकों को हिरासत में लेकर कस्टम मंडल कार्यालय नौतनवा लाया गया.