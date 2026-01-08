ETV Bharat / state

भारत-नेपाल बॉर्डर पर 10 किलो चांदी जब्त, 2 नेपाली नागरिक अरेस्ट

गोरखपुर से नेपाल भेजी जा रही थी चांदी, नौतनवा कस्टम विभाग को मिली बड़ी सफलता, कार सीज.

महराजगंज में 10 किलो चांदी जब्त.
महराजगंज में 10 किलो चांदी जब्त. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 8, 2026 at 11:59 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

महराजगंज: जिले के भारत-नेपाल अंतरराष्ट्रीय सीमा सोनौली बॉर्डर पर कस्टम विभाग ने बड़ी सफलता हासिल की है. कस्टम टीम ने करीब 10 किलो चांदी के साथ दो नेपाली नागरिकों को गिरफ्तार किया है. बरामद चांदी की कीमत लाखों रुपये आंकी जा रही है, जिसे अवैध तरीके से भारत से नेपाल ले जाया जा रहा था.

असिस्टेंट कमिश्नर नौतनवा सुधीर कुमार त्यागी ने बताया कि कस्टम विभाग को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक नेपाल के नंबर की कार से भारी मात्रा में चांदी की तस्करी कर नेपाल भेजी जा रही है. इस पर कस्टम टीम ने सोनौली कोतवाली के पास राष्ट्रीय राजमार्ग पर सघन वाहन जांच अभियान शुरू किया. जांच के दौरान गोरखपुर से नेपाल की ओर जा रही कार को रोककर तलाशी ली गई. कार का नंबर भी नेपाल का था.

तलाशी के दौरान कार की सीट के पास प्लास्टिक के दो पैकेट मिले. जब पैकेट खोलकर जांच की गई तो उसमें चांदी के छोटे-छोटे टुकड़े पाए गए. इसके बाद कार सवार दोनों युवकों को हिरासत में लेकर कस्टम मंडल कार्यालय नौतनवा लाया गया.

कस्टम कार्यालय में चांदी का वजन कुल 9 किलो 999 ग्राम पाया गया. पूछताछ में गिरफ्तार युवकों ने अपना नाम राकेश रजक निवासी सिद्धार्थ नगर पालिका भैरहवा तथा समीर कुमार सिंह निवासी पोखरिया परसा, नेपाल बताया. दोनों ने स्वीकार किया कि चांदी गोरखपुर से ली गई थी और उसे नेपाल ले जाया जा रहा था. असिस्टेंट कमिश्नर सुधीर कुमार त्यागी ने बताया कि इस मामले में कार को सीज करते हुए दोनों आरोपियों के खिलाफ कस्टम अधिनियम के तहत आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

यह भी पढ़ें: KGMU में धर्मांतरण और दुष्कर्म मामला,विशाखा कमेटी की जांच में डॉ. रमीज दोषी करार,कसा शिकंजा

TAGGED:

MAHARAJGANJ NEPAL BORDER SILVER
MAHARAJGANJ 10 KG SILVER SEIZED
2 NEPALI CITIZENS ARRESTED
MAHARAJGANJ NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.