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मोतिहारी के साईं बाबा मंदिर में 10 किलो चांदी की छतरी और गणेश जी का मुकुट ले उड़े चोर

मिसकौट मोहल्ला स्थित साई मंदिर में चोरी ( ETV Bharat )

मोतिहारी : बिहार के मोतिहारी में शहर के मिसकौट मोहल्ला स्थित साईं मंदिर में चोरी हुई है. देर रात मंदिर में घुसे चोर साईं बाबा की चांदी की छतरी और भगवान गणेश जी का चांदी का मुकुट चोरी कर फरार हो गए. चोरी की गई छतरी की अनुमानित कीमत करीब 15 लाख रुपये बताई जा रही है. घटना सामने आने के बाद नगर थाना क्षेत्र की पुलिस के साथ FSL और डॉग स्क्वॉड की टीम भी मौके पर पहुंची और जांच शुरू की.

रात करीब 1 बजे चोरी की घटना