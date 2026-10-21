मोतिहारी के साईं बाबा मंदिर में 10 किलो चांदी की छतरी और गणेश जी का मुकुट ले उड़े चोर
मोतिहारी के मिसकौट मोहल्ला स्थित साई मंदिर में चोरों ने साईं बाबा की 10 किलो की चांदी की छतरी चुरा ली है. रिपोर्ट- रोहित
Published : October 21, 2026 at 12:15 PM IST
मोतिहारी : बिहार के मोतिहारी में शहर के मिसकौट मोहल्ला स्थित साईं मंदिर में चोरी हुई है. देर रात मंदिर में घुसे चोर साईं बाबा की चांदी की छतरी और भगवान गणेश जी का चांदी का मुकुट चोरी कर फरार हो गए. चोरी की गई छतरी की अनुमानित कीमत करीब 15 लाख रुपये बताई जा रही है. घटना सामने आने के बाद नगर थाना क्षेत्र की पुलिस के साथ FSL और डॉग स्क्वॉड की टीम भी मौके पर पहुंची और जांच शुरू की.
रात करीब 1 बजे चोरी की घटना
जानकारी के मुताबिक, चोरी की यह घटना रात करीब एक बजे की है. चोर मंदिर में दाखिल हुए और साईं बाबा की चांदी की छतरी के साथ भगवान गणेश जी का मुकुट लेकर फरार हो गए. सुबह घटना की जानकारी मिलने के बाद मंदिर प्रबंधन और श्रद्धालुओं में चिंता फैल गई.
10 किलो चांदी की छतरी चोरी
चोरी की गई चांदी की छतरी का वजन करीब 10 किलोग्राम बताया जा रहा है. इसकी अनुमानित कीमत लगभग 15 लाख रुपये है. वहीं, भगवान गणेश जी के मुकुट का वजन करीब 200 ग्राम और कीमत लगभग 35 हजार रुपये आंकी गई है. इस तरह चोरी गए दोनों सामान की कुल अनुमानित कीमत करीब 15 लाख 35 हजार रुपये बताई जा रही है.
FSL और डॉग स्क्वॉड की टीम ने शुरू की जांच
मंदिर में चोरी की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची. घटनास्थल से साक्ष्य जुटाने के लिए FSL की टीम और डॉग स्क्वॉड को भी बुलाया गया. जांच टीम यह पता लगाने में जुटी है कि चोर मंदिर में किस रास्ते से दाखिल हुए और वारदात के बाद किस दिशा में फरार हुए. पुलिस मंदिर में मौजूद परिस्थितियों और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर चोरों की पहचान करने की कोशिश कर रही है. फिलहाल, इस मामले में किसी गिरफ्तारी की पुष्टि नहीं हुई है.
''घटना रात करीब एक बजे की है. चोरी की जानकारी मिलने के बाद पुलिस को सूचना दी गई. उम्मीद है कि पुलिस जल्द ही मामले का खुलासा करेगी और चोरी गए सामान की बरामदगी होगी.''- राजेश कुमार, अध्यक्ष, मंदिर
मंदिर अध्यक्ष ने दी जानकारी
मंदिर के अध्यक्ष राजेश कुमार ने बताया कि चोर साईं बाबा की चांदी की छतरी और भगवान गणेश जी का मुकुट चोरी कर ले गए हैं. छतरी का वजन करीब 10 किलोग्राम है और इसकी अनुमानित कीमत 15 लाख रुपये बताई जा रही है. वहीं, गणेश जी के मुकुट का वजन करीब 200 ग्राम है, जिसकी कीमत लगभग 35 हजार रुपये है.
''मामले की जांच की जा रही है. पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि चोरी किसने की, आरोपी मंदिर में कैसे दाखिल हुए और वारदात को अंजाम देने के बाद किस रास्ते से बाहर निकले.''- राजीव रंजन, थाना प्रभारी, नगर थाना क्षेत्र, मोतिहारी
चोरी गए सामान की बरामदगी चुनौती
फिलहाल, पुलिस की जांच इन सवालों के जवाब तलाश रही है. मंदिर से चांदी की छतरी और मुकुट चोरी करने वाले आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के साथ चोरी गए सामान की बरामदगी पुलिस के सामने चुनौती है.
पुलिस की जांच पर टिकी नजर
मोतिहारी में मंदिर को निशाना बनाकर हुई इस चोरी ने श्रद्धालुओं को हैरान कर दिया है. धार्मिक स्थल से कीमती चांदी के सामान की चोरी के बाद लोगों की नजर पुलिस की कार्रवाई पर टिकी है. अब सबसे बड़ा सवाल है कि मंदिर में चोरी करने वाले आरोपी कौन हैं, वे वारदात को अंजाम देकर किस रास्ते से फरार हुए और पुलिस चोरी गए सामान को कब तक बरामद कर पाती है. फिलहाल, मोतिहारी पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है.
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