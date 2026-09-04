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बिहार में एक साथ 10 IPS का तबादला, देखें पूरी लिस्ट

पटना : बिहार सरकार के गृह विभाग ने भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के अधिकारियों के तबादले और नई पदस्थापना से जुड़ी अधिसूचना जारी की है. गृह विभाग की ओर से जारी अधिसूचना में कुल 10 पुलिस अधिकारियों को स्थानांतरित करते हुए नई जिम्मेदारी सौंपी गई है. इनमें कई अधिकारियों को अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी (SDPO) के पद पर नई तैनाती दी गई है, जबकि दो अधिकारियों को पुलिस अधीक्षक (SP) स्तर की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली है.

पूरन झा बने निगरानी SP

गृह विभाग की अधिसूचना के अनुसार 2018 बैच के IPS अधिकारी पूरन कुमार झा को पुलिस अधीक्षक (निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना) के पद पर पदस्थापित किया गया है. पूरन कुमार झा वर्तमान में बिहार पुलिस मुख्यालय में पदस्थापन की प्रतीक्षा में थे. अब उन्हें निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है.

आईपीएस अधिकारियों का तबादला (ETV Bharat)

AK-47 विवाद के बाद सिवान से हटाया गया था

पूरन कुमार झा इससे पहले सिवान के पुलिस अधीक्षक के रूप में भी जिम्मेदारी संभाल चुके हैं. सिवान में उनके कार्यकाल के दौरान पुलिस की कार्रवाई और कानून-व्यवस्था को लेकर वह चर्चा में रहे थे. खास तौर पर AK-47 से पुलिस कार्रवाई का मामला भी चर्चा में आया था. अब गृह विभाग ने उन्हें निगरानी अन्वेषण ब्यूरो में पुलिस अधीक्षक की जिम्मेदारी दी है.

पटना ग्रामीण SP बनीं कोमल मीणा

वहीं 2023 बैच की IPS अधिकारी कोमल मीणा का भी तबादला किया गया है. वर्तमान में वह पटना में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी-2, विधि-व्यवस्था के पद पर तैनात थीं. गृह विभाग ने उन्हें अब पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण, पटना के पद पर पदस्थापित किया है. पटना ग्रामीण में एसपी की जिम्मेदारी मिलने के बाद उनके सामने ग्रामीण क्षेत्रों में कानून-व्यवस्था, अपराध नियंत्रण और पुलिसिंग को बेहतर बनाने की चुनौती होगी.