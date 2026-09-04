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बिहार में एक साथ 10 IPS का तबादला, देखें पूरी लिस्ट

बिहार में फिर से बड़े स्तर पर आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया गया है. आगे पढ़ें पूरी खबर. रिपोर्ट- राजीव रंजन पाठक

IPS OFFICER TRANSFER
बिहार सचिवालय (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 4, 2026 at 7:29 PM IST

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पटना : बिहार सरकार के गृह विभाग ने भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के अधिकारियों के तबादले और नई पदस्थापना से जुड़ी अधिसूचना जारी की है. गृह विभाग की ओर से जारी अधिसूचना में कुल 10 पुलिस अधिकारियों को स्थानांतरित करते हुए नई जिम्मेदारी सौंपी गई है. इनमें कई अधिकारियों को अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी (SDPO) के पद पर नई तैनाती दी गई है, जबकि दो अधिकारियों को पुलिस अधीक्षक (SP) स्तर की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली है.

पूरन झा बने निगरानी SP

गृह विभाग की अधिसूचना के अनुसार 2018 बैच के IPS अधिकारी पूरन कुमार झा को पुलिस अधीक्षक (निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना) के पद पर पदस्थापित किया गया है. पूरन कुमार झा वर्तमान में बिहार पुलिस मुख्यालय में पदस्थापन की प्रतीक्षा में थे. अब उन्हें निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है.

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आईपीएस अधिकारियों का तबादला (ETV Bharat)

AK-47 विवाद के बाद सिवान से हटाया गया था

पूरन कुमार झा इससे पहले सिवान के पुलिस अधीक्षक के रूप में भी जिम्मेदारी संभाल चुके हैं. सिवान में उनके कार्यकाल के दौरान पुलिस की कार्रवाई और कानून-व्यवस्था को लेकर वह चर्चा में रहे थे. खास तौर पर AK-47 से पुलिस कार्रवाई का मामला भी चर्चा में आया था. अब गृह विभाग ने उन्हें निगरानी अन्वेषण ब्यूरो में पुलिस अधीक्षक की जिम्मेदारी दी है.

पटना ग्रामीण SP बनीं कोमल मीणा

वहीं 2023 बैच की IPS अधिकारी कोमल मीणा का भी तबादला किया गया है. वर्तमान में वह पटना में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी-2, विधि-व्यवस्था के पद पर तैनात थीं. गृह विभाग ने उन्हें अब पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण, पटना के पद पर पदस्थापित किया है. पटना ग्रामीण में एसपी की जिम्मेदारी मिलने के बाद उनके सामने ग्रामीण क्षेत्रों में कानून-व्यवस्था, अपराध नियंत्रण और पुलिसिंग को बेहतर बनाने की चुनौती होगी.

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धिकारियों का तबादला (ETV Bharat)

कई स्थानों पर SDPO पोस्टिंग

इसी क्रम में 2023 बैच की IPS अधिकारी सुभा सागर को पटना में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी-2, विधि-व्यवस्था के पद पर पदस्थापित किया गया है. वह इससे पहले पटना में सहायक पुलिस अधीक्षक के पद पर तैनात थीं. इस नई जिम्मेदारी के साथ उन्हें राजधानी की विधि-व्यवस्था से जुड़े महत्वपूर्ण कार्यों की जिम्मेदारी संभालनी होगी.

2024 बैच के IPS अधिकारी अनिकेत कुमार द्विवेदी, जो वर्तमान में सहायक पुलिस अधीक्षक, समस्तीपुर के पद पर तैनात थे, उन्हें अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी-1, जहानाबाद बनाया गया है. वहीं इसी बैच की दीप्ति मोनाली को सहायक पुलिस अधीक्षक, गया से स्थानांतरित कर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, जमुई की जिम्मेदारी दी गई है.

हेमंत सिंह, जो सहायक पुलिस अधीक्षक, पूर्वी चंपारण के पद पर तैनात थे, उन्हें अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी-1, नगर, भागलपुर बनाया गया है. वहीं कार्तिकेयन को सहायक पुलिस अधीक्षक, पश्चिमी चंपारण से स्थानांतरित कर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी-2, नगर, मुजफ्फरपुर की जिम्मेदारी दी गई है.

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आईपीएस अधिकारियों का तबादला (ETV Bharat)

इसके अलावा केतल अशोक इंगोले को सहायक पुलिस अधीक्षक, दरभंगा से स्थानांतरित कर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, रजौली, नवादा बनाया गया है. प्रसन्न कुमार को सहायक पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरपुर से अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, नरकटियागंज, पश्चिमी चंपारण और सईम राणा को सहायक पुलिस अधीक्षक, भागलपुर से अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, नवगछिया की जिम्मेदारी सौंपी गई है.

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