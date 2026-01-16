आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे पर बस डिवाइडर से टकराई, महाराष्ट्र के 10 श्रद्धालु घायल
फिरोजाबाद में पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त वाहन रास्ते से हटवाया, अलीगढ़ में कोहरे में भिड़े वाहन, 12 घायल.
अलीगढ़/फिरोजाबाद: यूपी के अगल-अलग जिलों में सड़क हादसे की खबर सामने आ रही है. फिरोजाबाद में शुक्रवार की तड़के आगरा लखनऊ-एक्सप्रेस वे पर मिनी बस अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई. इस हादसे में महाराष्ट्र के 10 श्रद्धालु घायल हो गए. वहीं, अलीगढ़ में घने कोहरे के कारण शुक्रवार सुबह नौ वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गए. इस हादसे में 12 लोग घायल हो गए.
फिरोजाबाद में बस डिवाइडर से टकराई: फिरोजाबाद जिले में शुक्रवार की तड़के आगरा-लखनऊ-एक्सप्रेस वे पर बड़ा सड़क हादसा हो गया. यहां एक मिनी बस अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराने के बाद पलट गई. हादसे में कुल 10 लोग घायल हुए है. चार घायलों को गंभीर हालत में मिनी पीजीआई सैफई रेफर किया है, जबकि तीन घायलों को सिरसागंज के अस्पताल में भर्ती कराया गया है.अन्य घायलों को मामूली चोटें थी, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है. सभी घायल श्रद्धालु महाराष्ट्र के रहने वाले है, जो भारत भ्रमण पर निकले थे और अयोध्या में भगवान राम के दर्शन करने के बाद मथुरा के लिए जा रहे थे. ड्राइविंग के दौरान गाड़ी के टायर का फटना हादसे की वजह मानी जा रही है.
अलीगढ़ में कोहरे में टकराए वाहन: अलीगढ़ में घने कोहरे ने कहर बरपाया है. थाना लोधा क्षेत्र के चिकावटी गांव स्थित एनएच रिंग रोड पर शुक्रवार सुबह कोहरे में भीषण सड़क हादसा हो गया. कोहरे में कई वाहन टकरा गए. इस हादसे में 9 वाहन दुर्घटनाग्रस्त बताए जा रहे हैं. हादसे में करीब 12 लोग घायल बताए जा रहे हैं. इनमें चार की हालत गंभीर है. घायलों को जिला अस्पताल व मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है.
घायल महिला ममतेश ने बताया कि वह पंजाब से फर्रुखाबाद जा रही थीं. उनकी गाड़ी में कुल 18 लोग सवार थे. परिवार में धार्मिक कार्यक्रम और मुंडन समारोह था, जिसके लिए सभी लोग सुबह ही पंजाब से निकले थे. चिकावटी मोड़ के पास अचानक कोहरे में पीछे से ट्रक ने उनकी गाड़ी को टक्कर मार दी. उन्हें कुछ समझ में ही नहीं आया कि कब और कैसे हादसा हो गया. गाड़ी दिखाई ही नहीं दे रही थी. इस दुर्घटना में वाहन में सवार सभी लोगों को चोटें आई हैं.
जिला अस्पताल में तैनात सरकारी डॉक्टर रितेश कुमार ने बताया कि सभी घायलों को प्राथमिक उपचार दिया गया. गंभीर रूप से घायल तीन लोगों को मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है, जबकि एक घायल को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है. बाकी घायलों की हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है. पुलिस का कहना है कि घने कोहरे के कारण यह हादसा हुआ है.
