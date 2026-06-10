1 तोला सोना VS 1 किलो हाथी दांत, कौन महंगा?, कहां फिर खुला तस्करी का खेल, जानिए
अंतरराष्ट्रीय तस्करी का नया मामला आया सामने, पुलिस ने किया खुलासा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 10, 2026 at 8:50 AM IST|
Updated : June 10, 2026 at 8:56 AM IST
मिर्जापुर: यूपी में एक बार फिर हाथी दांत की तस्करी का मामला सामने आया है. पूछताछ में हाथी दांत के तस्करों ने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं. चलिए जानते हैं कि आखिर फिर से हाथी दांत के पीछे तस्कर क्यों पड़ गए हैं. एक किलोग्राम हाथी दांत की कीमत एक तोले सोने से कितनी ज्यादा है. साथ ही हाथी दांत की तस्करी पर कितनी सजा हो सकती है.
अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमत क्या है: एक तोले सोने की मौजूदा कीमत 1 लाख 40 हजार रुपये प्रति 10 ग्राम के करीब पहुंच गई है. हालांकि कुछ दिनों पहले सोने की कीमत 1.55 लाख प्रति तोले से अधिक पर पहुंच गई थी. हाल में सोने की कीमत में गिरावट आई है.
1 किलो हाथी दांत की कीमत कितनी है: वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो (WCCB) गोरखपुर, विशेष कार्य बल (STF) और मिर्जापुर वन प्रभाग की मानें तो एशियाई हाथी के 1 किलो दांत की कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में करीब 10 से 12 लाख रुपए है. एशियाई हाथी दांत का वजन करीब 14 से 23 किलो तक होता है. यह हाथी के वजन पर आधारित होता है.
तस्करी पर क्या है कानून: भारत में हाथी दांत की तस्करी गैर जमानती अपराध है. वन्यजीव अधिनियम 1972 के तहत यह एक गंभीर अपराध है. हाथी दांत की तस्करी में दोष सिद्ध होने पर 3 से 7 साल तक की जेल और 25 हजार से एक लाख रुपए तक जुर्माना हो सकता है. भारत में हाथी दांतों की तस्करी पूरी तरह से गैरकानूनी है.
मिर्जापुर में फिर पकड़े गए तस्कर: वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो (WCCB) गोरखपुर, विशेष कार्य बल (STF) और मिर्जापुर वन प्रभाग की संयुक्त टीम ने ने हाथी दांत और हाथी के जबड़े की तस्करी में संलिप्त तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इनके पास से दो हाथी दांत (कुल भार लगभग 1.49 किलोग्राम)एक हाथी का जबड़ा (लगभग 800 ग्राम) के साथ एक मोटरसाइकिल और फोन बरामद किया है.गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान जनपद प्रयागराज के रहने वाले अविलेश कुमार शुक्ला, राममनी यादव और देवेश्वर के रूप में हुई है.वही वन विभाग में गिरफ्तार तीनों अभियुक्तों के खिलाफ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है.प्रभागीय वनाधिकारी राकेश कुमार ने बताया कि अवैध वन्यजीव तस्करी के खिलाफ संयुक्त कार्यवाही में हाथी दांत सहित तीन तस्कर गिरफ्तार किये गए हैं. इनके खिलाफ वन्यजीव अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है. गैंग के अन्य सदस्यों की तलाश की जा रही है.
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