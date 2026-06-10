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1 तोला सोना VS 1 किलो हाथी दांत, कौन महंगा?, कहां फिर खुला तस्करी का खेल, जानिए

मिर्जापुर: यूपी में एक बार फिर हाथी दांत की तस्करी का मामला सामने आया है. पूछताछ में हाथी दांत के तस्करों ने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं. चलिए जानते हैं कि आखिर फिर से हाथी दांत के पीछे तस्कर क्यों पड़ गए हैं. एक किलोग्राम हाथी दांत की कीमत एक तोले सोने से कितनी ज्यादा है. साथ ही हाथी दांत की तस्करी पर कितनी सजा हो सकती है.







अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमत क्या है: एक तोले सोने की मौजूदा कीमत 1 लाख 40 हजार रुपये प्रति 10 ग्राम के करीब पहुंच गई है. हालांकि कुछ दिनों पहले सोने की कीमत 1.55 लाख प्रति तोले से अधिक पर पहुंच गई थी. हाल में सोने की कीमत में गिरावट आई है.







1 किलो हाथी दांत की कीमत कितनी है: वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो (WCCB) गोरखपुर, विशेष कार्य बल (STF) और मिर्जापुर वन प्रभाग की मानें तो एशियाई हाथी के 1 किलो दांत की कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में करीब 10 से 12 लाख रुपए है. एशियाई हाथी दांत का वजन करीब 14 से 23 किलो तक होता है. यह हाथी के वजन पर आधारित होता है.





तस्करी पर क्या है कानून: भारत में हाथी दांत की तस्करी गैर जमानती अपराध है. वन्यजीव अधिनियम 1972 के तहत यह एक गंभीर अपराध है. हाथी दांत की तस्करी में दोष सिद्ध होने पर 3 से 7 साल तक की जेल और 25 हजार से एक लाख रुपए तक जुर्माना हो सकता है. भारत में हाथी दांतों की तस्करी पूरी तरह से गैरकानूनी है.