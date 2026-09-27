थार के खुले आसमान में फिर उड़ान भरेगा राज्य पक्षी गोडावण, रामदेवरा और सुदासरी में रिलीज की तैयारी
राजस्थान के राज्य पक्षी गोडावण को कैप्टिव ब्रीडिंग सेंटर से निकालकर अक्टूबर में प्राकृतिक आवास में वापस छोड़ा जाएगा.
Published : September 27, 2026 at 4:13 PM IST
जैसलमेर: थार के प्राकृतिक पर्यावरण और जैव विविधता के संरक्षण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया जा रहा है. राजस्थान के राज्य पक्षी गोडावण यानी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को अब कैप्टिव ब्रीडिंग सेंटर से निकालकर उसके प्राकृतिक आवास में वापस बसाने की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है. लंबे समय तक विशेष रूप से तैयार की गई रीवाइल्डिंग टनल में प्राकृतिक परिस्थितियों में जीवन जीने का प्रशिक्षण लेने के बाद 10 स्वस्थ गोडावण खुले आसमान में उड़ान भरने के लिए तैयार हैं. पहले चरण में इन्हें 3 अक्टूबर को रामदेवरा और 4 अक्टूबर को डेजर्ट नेशनल पार्क के सुदासरी क्षेत्र में छोड़े जाने की तैयारी है.
रामदेवरा और सुदासरी में होगी रिलीज: गोडावण को जंगल में छोड़ने के इस महत्वपूर्ण अभियान में केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव के साथ वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, भारतीय वन्यजीव संस्थान के वैज्ञानिक और देश-विदेश के वन्यजीव विशेषज्ञों के शामिल होने की संभावना है. पूरा कार्यक्रम वैज्ञानिक निगरानी और निर्धारित संरक्षण प्रोटोकॉल के तहत संचालित किया जाएगा. शुरुआत में इन कैप्टिव-ब्रेड गोडावणों को गुजरात के कच्छ क्षेत्र में छोड़ने की योजना पर विचार किया गया था. हालांकि, विशेषज्ञों के सुझाव और पक्षियों के प्राकृतिक आवास को ध्यान में रखते हुए बाद में राजस्थान के थार क्षेत्र को ही रिलीज के लिए उपयुक्त माना गया. इसके बाद जैसलमेर के रामदेवरा और डेजर्ट नेशनल पार्क के सुदासरी क्षेत्र का चयन किया गया.
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चार महीने से टनल में ले रहे थे प्रशिक्षण: जंगल में सीधे छोड़ने से पहले गोडावणों को प्राकृतिक वातावरण के अनुकूल बनाने के लिए विशेष रीवाइल्डिंग टनल में प्रशिक्षण दिया गया. यहां उन्हें मानवीय हस्तक्षेप से दूर रखते हुए जंगल जैसी परिस्थितियों में रहना सिखाया गया. करीब चार महीने तक इन पक्षियों ने टनल में प्राकृतिक तरीके से जीवन जीने का अभ्यास किया. वन विभाग के संरक्षण केंद्रों में वर्तमान में रिलीज के लिए 10 पक्षी स्वस्थ और तैयार बताए जा रहे हैं. हालांकि, पहले चरण में सभी 10 पक्षियों को एक साथ खुले क्षेत्र में छोड़ा जाएगा या इनमें से कुछ को ही रिलीज किया जाएगा, इसका अंतिम निर्णय WII के वैज्ञानिकों के तकनीकी आकलन और दिशा-निर्देशों के आधार पर किया जाएगा.
रिलीज के बाद भी जारी रहेगी वैज्ञानिक निगरानी: खुले प्राकृतिक आवास में छोड़ने के बाद गोडावणों की गतिविधियों, व्यवहार और नए वातावरण में उनके अनुकूलन पर लगातार नजर रखी जाएगी. इसके लिए वैज्ञानिक निगरानी के साथ कई स्तरों के प्रोटोकॉल लागू किए जा रहे हैं. उद्देश्य यह है कि कैप्टिव-ब्रेड पक्षियों को धीरे-धीरे प्राकृतिक जीवन में सफलतापूर्वक स्थापित किया जा सके. डेजर्ट नेशनल पार्क के डीएफओ चंद्रपाल चौहान ने कहा, “यह पूरे प्रोजेक्ट का सबसे अहम और खुशी का पल है. करोड़ों रुपये की लागत से तैयार टनल में पक्षियों को इंसानी दखल से दूर रखकर जंगली माहौल में रहना सिखाया गया है. WII के विशेषज्ञों की देखरेख में इनके लिए कड़े प्रोटोकॉल तय किए गए हैं. रामदेवरा और सुदासरी में गोडावण को छोड़ना संरक्षण की दिशा में बड़ी सफलता है.”
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2016 में शुरू हुई थी संरक्षण की कवायद: गोडावण के संरक्षण के लिए वर्ष 2016 में इंटीग्रेटेड जीआईबी कंजर्वेशन प्रोजेक्ट की नींव रखी गई थी. इसके बाद 2019 में राजस्थान में बड़े स्तर पर गोडावण ब्रीडिंग कार्यक्रम शुरू किया गया. जैसलमेर के सम क्षेत्र में अस्थायी केंद्र से शुरुआत के बाद रामदेवरा में आधुनिक ब्रीडिंग सेंटर विकसित किया गया. मार्च 2023 में रामदेवरा स्थित सेंटर में पहली बार कृत्रिम रूप से पोषित यानी कैप्टिव-ब्रेड गोडावण चूजे का जन्म हुआ. इसके बाद वर्ष 2025 से गोडावणों को रीवाइल्डिंग की प्रक्रिया के तहत प्राकृतिक वातावरण में रहने का प्रशिक्षण देना शुरू किया गया. अब इसी प्रक्रिया के अगले चरण में इन्हें उनके प्राकृतिक आवास में वापस भेजने की तैयारी है.
सुप्रीम कोर्ट के प्रायोरिटी एरिया के तहत संरक्षण: गोडावण संरक्षण की यह प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित 14 हजार 13 वर्ग किलोमीटर के प्रायोरिटी एरिया और संबंधित दिशा-निर्देशों के तहत आगे बढ़ाई जा रही है. विशेषज्ञों का मानना है कि गोडावण की आबादी को प्राकृतिक आवास में दोबारा स्थापित करना संरक्षण कार्यक्रम का महत्वपूर्ण चरण है. स्थानीय लोगों और पर्यावरण प्रेमियों का कहना है कि गोडावण की जंगल में वापसी केवल एक दुर्लभ पक्षी को बचाने का प्रयास नहीं है. यह थार के पारिस्थितिकी तंत्र, जैव विविधता और प्राकृतिक पहचान को सुरक्षित रखने से भी जुड़ा हुआ है. यदि रीवाइल्डिंग का यह प्रयास सफल रहता है तो भविष्य में गोडावण संरक्षण कार्यक्रम को नई दिशा मिलने की उम्मीद है.
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