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थार के खुले आसमान में फिर उड़ान भरेगा राज्य पक्षी गोडावण, रामदेवरा और सुदासरी में रिलीज की तैयारी

गोडावण को रामदेवरा और सुदासरी में रिलीज की तैयारी ( ETV Bharat Jaisalmer )

जैसलमेर: थार के प्राकृतिक पर्यावरण और जैव विविधता के संरक्षण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया जा रहा है. राजस्थान के राज्य पक्षी गोडावण यानी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को अब कैप्टिव ब्रीडिंग सेंटर से निकालकर उसके प्राकृतिक आवास में वापस बसाने की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है. लंबे समय तक विशेष रूप से तैयार की गई रीवाइल्डिंग टनल में प्राकृतिक परिस्थितियों में जीवन जीने का प्रशिक्षण लेने के बाद 10 स्वस्थ गोडावण खुले आसमान में उड़ान भरने के लिए तैयार हैं. पहले चरण में इन्हें 3 अक्टूबर को रामदेवरा और 4 अक्टूबर को डेजर्ट नेशनल पार्क के सुदासरी क्षेत्र में छोड़े जाने की तैयारी है.