बहराइच दंगा मामले में 10 दोषी करार, 11 को होगा फैसला, रामगोपाल मिश्रा की हत्या के बाद भड़की थी हिंसा
मामले में पुलिस ने 13 लोगों के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था. तीन को दोष मुक्त कर दिया गया है.
बहराइच : 13 अक्टूबर 2024 को दुर्गा पूजा विसर्ज के दौरान रामगोपाल मिश्रा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. इससे सांप्रदायिक हिंसा भड़क गयी थी. मामले में मंगलवार को एडीजे फर्स्ट पवन कुमार ने सुनवाई करते हुए 10 मुख्य आरोपियों को दोषी माना और फैसला सुरक्षित रख लिया. सजा का ऐलान 11 दिसम्बर को होगा. पीड़ित पक्ष ने मृत्युदंड की मांग की है. मामले में पुलिस ने 13 लोगों के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था. तीन को दोष मुक्त कर दिया गया है.
बहराइच के महाराजगंज बाजार में 13 अक्टूबर 2024 को दुर्गा विसर्जन का जुलूस निकल रहा था. इस दौरान रामगोपाल मिश्रा ने एक इमारत पर भगवा झंडा लगाने की कोशिश की थी. इस विवाद में उसकी गोली मारकर हत्या आकर दी गयी. इसके बाद सांप्रदायिक हिंसा भड़क गयी. जिसमें कई जगह आगजनी और पथराव की घटनाएं हुईं.
खुद सीएम योगी ने परिजनों से मिलकर ठोस कार्रवाई का भरोसा दिलाया था. जिसके बाद स्थानीय पुलिस प्रशासन ने नामजद के साथ बड़ी संख्या में आरोपियों को गिरफ्तार किया था. जिस पर कई लोगों के खिलाफ NSA की भी कार्रवाई हुई थी. अब कोर्ट ने 10 आरोपियों के खिलाफ सुबूतों के आधार पर दोषी माना है.
एडीजे फर्स्ट पवन कुमार शर्मा की कोर्ट ने अब्दुल हमीद, फहीम, सरफराज उर्फ रिंकू, मोहम्मद तालिब उर्फ सबलू, सैफ अली, जावेद खान, मोहम्मद जीशान उर्फ राज उर्फ साहिर, शोएब खान, ननकऊ व मारूफ को दोषी करारा दिया है. खुर्शीद, शकील अहमद उर्फ बबलू, मोहम्मद अफजल उर्फ कल्लू को दोष मुक्त किया गया है.
शासकीय वकील प्रमोद कुमार सिंह ने बताया कि कोर्ट में 13 महीने 26 दिन चले ट्रायल के बाद 10 मुलजिमानों पर दोष सिद्ध किया गया है. तीन मुलजिमानों को दोष मुक्त किया गया है.
