ETV Bharat / state

बहराइच दंगा मामले में 10 दोषी करार, 11 को होगा फैसला, रामगोपाल मिश्रा की हत्या के बाद भड़की थी हिंसा

बहराइच दंगा मामले में 10 दोषी करार. ( Photo Credit; ETV Bharat )