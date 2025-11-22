ETV Bharat / state

बनारस के होटल में गैर कानूनी तरीके से रह रहे थे 10 विदेशी; स्पेन, इटली, जर्मनी, यूएसए, जापान से आए थे

बनारस के होटल में गैर कानूनी तरीके से रह रहे थे 10 विदेशी. ( Photo Credit; ETV Bharat )

वाराणसी: दिल्ली ब्लास्ट के बाद खुफिया तंत्र सक्रिय है. सीएम योगी के निर्देश पर यूपी में हाई एलर्ट घोषित कर दिया गया है. इसी के तहत वाराणसी में गैर कानूनी ढंग से 10 विदेशी नागरिकों को होटल में ठहरने का मामला सामने आया है. इसको लेकर दुर्गाकुंड चौकी इंचार्ज की तहरीर पर भेलूपुर थाने में होटल मालिक पर मुकदमा पंजीकृत कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है.

वाराणसी के भेलूपुर थाना क्षेत्र के दुर्गाकुंड स्थित दयाल होटल में शुक्रवार को एलआईयू, आईबी और पुलिस की टीम ने छापा मारा. जिसमें 10 विदेशी मूल के नागरिकों को बिना सी फॉर्म भरे एवं पुलिस को सूचना दिए बगैर रहते मिले. पुलिस ने होटल मालिक राजीव सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है.

चौकी इचार्ज के तहरीर में बताया गया कि 10 नागरिकों में से 8 लोगों के पासपोर्ट की कॉपी होटल के रजिस्टर में मेंटेन की गई है. जबकि दो लोगों का पासपोर्ट नहीं मिला है. जिसकी एलआईयू एवं आईबी एवं पुलिस जांच कर रही है.