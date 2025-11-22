बनारस के होटल में गैर कानूनी तरीके से रह रहे थे 10 विदेशी; स्पेन, इटली, जर्मनी, यूएसए, जापान से आए थे
पुलिस ने होटल मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मामले की जांच शुरू कर दी है, रजिस्टर में 2 को पासपोर्ट नहीं मिले.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 22, 2025 at 4:05 PM IST
वाराणसी: दिल्ली ब्लास्ट के बाद खुफिया तंत्र सक्रिय है. सीएम योगी के निर्देश पर यूपी में हाई एलर्ट घोषित कर दिया गया है. इसी के तहत वाराणसी में गैर कानूनी ढंग से 10 विदेशी नागरिकों को होटल में ठहरने का मामला सामने आया है. इसको लेकर दुर्गाकुंड चौकी इंचार्ज की तहरीर पर भेलूपुर थाने में होटल मालिक पर मुकदमा पंजीकृत कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है.
वाराणसी के भेलूपुर थाना क्षेत्र के दुर्गाकुंड स्थित दयाल होटल में शुक्रवार को एलआईयू, आईबी और पुलिस की टीम ने छापा मारा. जिसमें 10 विदेशी मूल के नागरिकों को बिना सी फॉर्म भरे एवं पुलिस को सूचना दिए बगैर रहते मिले. पुलिस ने होटल मालिक राजीव सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है.
चौकी इचार्ज के तहरीर में बताया गया कि 10 नागरिकों में से 8 लोगों के पासपोर्ट की कॉपी होटल के रजिस्टर में मेंटेन की गई है. जबकि दो लोगों का पासपोर्ट नहीं मिला है. जिसकी एलआईयू एवं आईबी एवं पुलिस जांच कर रही है.
एसीपी भेलूपुर गौरव कुमार ने बताया कि एलआईयू आईबी और लोकल पुलिस को सूचना के आधार पर छापेमारी की गई, जहां पर बिना फार्म सी भराए स्पेन, इटली, जर्मनी, यूएसए, जापान के नागरिकों को गैर कानूनी ढंग से दयाल टावर होटल में ठहराया गया था. जिसको लेकर होटल मालिक पर मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है.
