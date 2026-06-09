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टॉयलेट का दरवाजा खुलते ही सामने दिखा 10 फीट का अजगर, महिला की निकली चीख...

काफी सावधानी और मशक्कत के बाद अजगर को सुरक्षित पकड़ लिया और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के सुरक्षित वन क्षेत्र में छोड़ दिया.

10-foot python found at Women's Polytechnic College
महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में मिला 10 फीट का अजगर (ETV Bharat Bharatpur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 9, 2026 at 2:32 PM IST

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भरतपुर: शहर के राजकीय महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में मंगलवार दोपहर एक महिला के उस समय होश उड़ गए, जब उसने शौचालय का दरवाजा खोला तो अंदर करीब 10 फीट लंबा अजगर कुंडली मारकर बैठा मिला. अजगर को देखते ही महिला की चीख निकल गई और कॉलेज परिसर में अफरा-तफरी मच गई. सूचना पर पहुंचे स्नेक कैचर ने कड़ी मशक्कत के बाद अजगर को सुरक्षित रेस्क्यू किया और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के जंगल में छोड़ दिया.

राजकीय महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज परिसर में मंगलवार को महिला मनरेगा मजदूर का कार्य कर रही थीं. इसी दौरान एक महिला शौचालय में पहुंची, जैसे ही उसने शौचालय का दरवाजा खोला, अंदर करीब 10 फीट लंबा अजगर कुंडली मारे बैठा दिखा. अचानक सामने अजगर को देखकर महिला के होश उड़ गए और घबराकर बाहर निकली. उसने कॉलेज स्टाफ को पूरी घटना की जानकारी दी. सूचना मिलते ही कॉलेज प्रशासन ने केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के स्नेक कैचर को बुलाया. सूचना पर स्नेक कैचर रितेश टीम के साथ महाविद्यालय पहुंचे और रेस्क्यू अभियान शुरू किया.

भरतपुर में निकला 10 फीट का अजगर (ETV Bharat Bharatpur)

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केवलादेव में छोड़ा: स्नेक कैचर रितेश ने बताया कि शौचालय के भीतर बड़ा अजगर छिपा था. काफी सावधानी और मशक्कत के बाद उसे सुरक्षित पकड़ लिया गया. रेस्क्यू अजगर की लंबाई करीब 10 फीट थी. उसे केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के सुरक्षित वन क्षेत्र में छोड़ दिया.

उमस के कारण आ रहे बाहर: रितेश ने बताया, कुछ दिनों से बीच-बीच में हो रही बारिश के कारण मौसम में उमस बढ़ गई है. इसी वजह से अजगर और अन्य सरीसृप प्राकृतिक आवास से निकलकर आबादी वाले क्षेत्रों की ओर पहुंच रहे हैं. उन्होंने लोगों से अपील की कि यदि कहीं भी सांप या अजगर दिखाई दे तो उसे नुकसान न पहुंचाएं और तुरंत वन विभाग अथवा स्नेक रेस्क्यू टीम को सूचना दें, ताकि सुरक्षित रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा जा सके.

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PANIC IN WOMEN POLYTECHNIC COLLEGE
10 FOOT PYTHON FOUND IN BHARATPUR
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