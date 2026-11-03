फरीदाबाद में घर के अंदर घुसा 10 फीट लंबा अजगर, वन विभाग ने किया रेस्क्यू, जंगल में छोड़ा
Python in Faridabad: फरीदाबाद के अरावली क्षेत्र से सटे भाकरी गांव के घर में करीब 10 फीट लंबा अजगर मिला. वन विभाग ने रेस्क्यू किया.
Published : November 3, 2026 at 11:37 AM IST
फरीदाबाद: अरावली क्षेत्र से सटे भाकरी गांव के एक घर में करीब 10 फीट लंबा अजगर मिलने से परिवार के लोगों में हड़कंप मच गया. अजगर घर की सीढ़ियों के पास उस स्थान पर बैठा हुआ था, जहां परिवार के सदस्य नहाने के लिए जाते हैं. अचानक इतने बड़े सांप को देखकर घर में मौजूद लोग घबरा गए. शोर सुनकर आसपास के ग्रामीण भी मौके पर पहुंच गए. कुछ ही देर में घर के बाहर लोगों की भीड़ जमा हो गई.
फरीदाबाद के घर में मिला अजगर: फरीदाबाद के भाकरी गांव निवासी जीतू के घर में शाम के समय परिवार के सदस्यों की नजर अजगर पर पड़ी. शुरुआत में अचानक सामने आए विशालकाय सांप को देखकर परिवार के लोग समझ नहीं पाए कि क्या करें. इसके बाद उन्होंने आसपास के लोगों को बुलाया और पुलिस को सूचना दी. अजगर घर के अंदर होने के कारण परिवार के सदस्यों में काफी देर तक डर का माहौल बना रहा. हालांकि राहत की बात यह रही कि इस दौरान अजगर ने किसी पर हमला नहीं किया.
पुलिस की मौजूदगी में बुलाया वन विभाग: मामले की सूचना मिलने पर पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंच गई. इसके बाद वन विभाग को अजगर का रेस्क्यू करने के लिए बुलाया गया. वन विभाग की टीम रात करीब 10 बजे गांव पहुंची. टीम ने स्थिति का जायजा लेने के बाद सावधानीपूर्वक अजगर को पकड़ा और उसे सुरक्षित स्थान पर ले जाकर जंगल में छोड़ दिया. रेस्क्यू पूरा होने के बाद परिवार और ग्रामीणों ने राहत की सांस ली.
अरावली का जंगल नजदीक होने से आबादी में पहुंचा अजगर: वन विभाग के इंस्पेक्टर हंसराज ने बताया कि 'भाकरी गांव अरावली क्षेत्र के नजदीक बसा हुआ है. यहां से जंगल का क्षेत्र पास होने के कारण कई बार जंगली जीव भोजन या सुरक्षित स्थान की तलाश में आबादी की ओर आ जाते हैं. संभव है कि अजगर भी जंगल से निकलकर रिहायशी इलाके में पहुंच गया हो. सूचना मिलने के बाद टीम ने मौके पर पहुंचकर उसका सुरक्षित रेस्क्यू किया और दोबारा जंगल में छोड़ दिया. राहत की बात ये रही कि पूरी कार्रवाई के दौरान किसी तरह की जनहानि नहीं हुई.'
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