ETV Bharat / state

फरीदाबाद में घर के अंदर घुसा 10 फीट लंबा अजगर, वन विभाग ने किया रेस्क्यू, जंगल में छोड़ा

Python in Faridabad ( ETV Bharat )

फरीदाबाद: अरावली क्षेत्र से सटे भाकरी गांव के एक घर में करीब 10 फीट लंबा अजगर मिलने से परिवार के लोगों में हड़कंप मच गया. अजगर घर की सीढ़ियों के पास उस स्थान पर बैठा हुआ था, जहां परिवार के सदस्य नहाने के लिए जाते हैं. अचानक इतने बड़े सांप को देखकर घर में मौजूद लोग घबरा गए. शोर सुनकर आसपास के ग्रामीण भी मौके पर पहुंच गए. कुछ ही देर में घर के बाहर लोगों की भीड़ जमा हो गई.

फरीदाबाद के घर में मिला अजगर: फरीदाबाद के भाकरी गांव निवासी जीतू के घर में शाम के समय परिवार के सदस्यों की नजर अजगर पर पड़ी. शुरुआत में अचानक सामने आए विशालकाय सांप को देखकर परिवार के लोग समझ नहीं पाए कि क्या करें. इसके बाद उन्होंने आसपास के लोगों को बुलाया और पुलिस को सूचना दी. अजगर घर के अंदर होने के कारण परिवार के सदस्यों में काफी देर तक डर का माहौल बना रहा. हालांकि राहत की बात यह रही कि इस दौरान अजगर ने किसी पर हमला नहीं किया.