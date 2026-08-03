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मुजफ्फरनगर में कांवड़ मार्ग पर निकला 10 फीट लंबा अजगर, अफरातफरी, वन विभाग ने किया रेस्क्यू

यह पूरा मामला चंदसिना रोड, रामपुर कांवड़ पटरी मार्ग का है. बताया जा रहा है कि बीती देर रात कांवड़ यात्री गंगनहर पटरी मार्ग से अपने गंतव्य की ओर जा रहे थे. इसी दौरान खेत से निकलकर एक विशाल अजगर सीधे कांवड़ मार्ग पर आ गया. रात के अंधेरे में सड़क पर इतना बड़ा अजगर देखकर यात्री घबरा गए और शोर मचाने लगे.

मुजफ्फरनगर: सावन माह में कांवड़ यात्रा के बीच मुजफ्फरनगर के खतौली क्षेत्र से सनसनीखेज मामला सामने आया है. गंगनहर कांवड़ पटरी मार्ग पर अचानक 10 फीट लंबा अजगर निकलने से अफरातफरी मच गई. विशालकाय अजगर को सड़क पर देख कांवड़ यात्रियों में दहशत फैल गई और कुछ देर के लिए यात्रा रोकनी पड़ी.

सूचना मिलते ही मौके पर मौजूद पुलिस और ट्रैफिक पुलिस के जवान पहुंचे. वहीं स्थानीय ग्रामीणों ने इसकी सूचना वन विभाग को दी. इन दिनों बरसात के मौसम में सांप और अजगरों का बिलों से बाहर निकलकर सड़कों पर आना आम बात हो गई है. भारी बारिश के चलते उनके बिलों में पानी भर जाता है, जिससे वे सुरक्षित स्थान की तलाश में आबादी और सड़कों की ओर आ जाते हैं.

कुछ ही देर में वन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंच गई. टीम ने पुलिस से अजगर को अपने कब्जे में लिया. वन विभाग की टीम ने अजगर को आबादी से दूर घने जंगल में छोड़ दिया. वन विभाग की इस त्वरित कार्रवाई से कांवड़ यात्रियों ने राहत की सांस ली.

अजगर के जंगल में छोड़े जाने के बाद कांवड़ मार्ग पर यातायात और यात्रा फिर से सामान्य हो गई. इस पूरे मामले में डिस्टिक फॉरेस्ट ऑफीसर अभिनव राज ने बताया कि हमें रात में एक बड़े अजगर होने की सूचना मिली थी, जिस पर हमने तुरंत ही टीम को भेजा गया. टीम ने तुरंत मौके पर जाकर इस बड़े अजगर का रेस्क्यू किया. फिर जंगल में छोड़ दिया गया. स्थिति पहले की तरह सामान्य है.

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