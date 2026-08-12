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शिकार की तलाश में 10 फीट लंबा क्रोकोडाइल पहुंचा घर में, परिवार में मचा हड़कंप

बपावर कस्बे के एक घर में करीब 10 फीट लंबा क्रोकोडाइल प्रवेश कर गया.

Crocodile rescued in Kota
क्रोकोडाइल का किया रेस्क्यू (ETV Bharat Kota)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 12, 2026 at 4:03 PM IST

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कोटा: जिले के बपावर कस्बे में बुधवार को एक घर में करीब 10 फीट लंबा क्रोकोडाइल प्रवेश कर गया. यह क्रोकोडाइल परवन नदी उफान में आने से निकाल कर आया था और भोजन की तलाश में तालाब में पहुंच गया. बाद में तालाब के नजदीक बने एक मकान में पहुंच गया. बारां झालावाड़ मेगा हाइवे पर बना यह मकान हंसराज मीणा का है. जैसे ही बुधवार सुबह घर में क्रोकोडाइल दिखा, इससे पूरे परिवार में हड़कंप मच गया. सूचना पर आसपास के लोग भी एकत्रित हो गए.

बपावर निवासी बालमुकुंद सुमन ने बताया कि ग्रामीण क्रोकोडाइल को उसके घर से बाहर निकाल कर मेगा हाइवे की सड़क पर ले आए. यहां ग्रामीण भी एकत्रित हो गए. इसकी सूचना वन विभाग को दी गई. जिसके बाद नाकेदार भरतलाल गुर्जर सहित पूरी टीम पहुंच गई थी. उन्होंने रस्सी और डंडे के सहारे से करीब डेढ़ घंटे में इसका रेस्क्यू किया. सांगोद रेंजर गुलाब शर्मा ने बताया कि क्रोकोडाइल की सूचना उन्हें 11 बजे के आसपास मिली थी. तत्काल बपावर चौकी के स्टाफ को भेज दिया गया. स्टाफ ने काफी मेहनत करके ग्रामीणों की मदद से क्रोकोडाइल का रेस्क्यू किया. क्रोकोडाइल का वजन 100 किलो से ज्यादा है. इसकी लंबाई करीब 10 फीट है. ग्रामीणों की मदद से इसे वाहन में रखवाया गया. घटनास्थल से 15 किलोमीटर दूर लाकर कालीसिंध नदी में डाबड़ी एनीकट के नजदीक छोड़ा गया.

ऐसे किया 100 किलो वजनी क्रोकोडाइल का रेस्क्यू... (ETV Bharat Kota)

पढ़ें: कोटा में मगरमच्छों का डेरा : रात को तीन क्रोकोडाइल आबादी में घुसे, वन विभाग ने किया रेस्क्यू

रेंजर गुलाब शर्मा का कहना है कि क्रोकोडाइल परवन नदी के उफान आने के चलते बाहर निकल आया था. इसके बाद वह तालाब में रहा होगा और भोजन की तलाश में ही मकान में प्रवेश कर गया. क्रोकोडाइल के आने से किसी भी व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं हुआ. क्रोकोडाइल को भी किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचे, इसीलिए उसका रेस्क्यू किया गया और उसे सुरक्षित छोड़ दिया गया.

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CROCODILE IN SEARCH OF PREY
क्रोकोडाइल पहुंचा घर में
CROCODILE RESCUED IN KOTA
PANIC IN FAMILY DUE TO CROCODILE
CROCODILE ENTERS HOUSE

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