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चूरू में वन्यजीव तस्करी का बड़ा रैकेट पकड़ा, 10.8 किलो हाथी दांत बरामद, 4 तस्कर गिरफ्तार

हाथी दांत की अंतरराष्ट्रीय बाजार में करीब 20 लाख रुपये की कीमत आंकी गई है. दो कार और एक बाइक जब्त.

हाथी दांत के साथ तस्करों को पकड़ा
हाथी दांत के साथ तस्करों को पकड़ा (ETV Bharat Churu)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 10, 2026 at 8:40 PM IST

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चूरू: जिले के सुजानगढ़ क्षेत्र में वन्यजीव तस्करी के विरुद्ध बड़ी सफलता हासिल करते हुए डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस (डीआरआई) की अहमदाबाद जोनल यूनिट ने चार तस्करों को गिरफ्तार किया और उनके पास से 10 किलो 800 ग्राम वजन का हाथी दांत छह टुकड़ों में बरामद किया है. बरामद किए गए हाथी दांत की अंतरराष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत लगभग 20 लाख रुपये बताई जा रही है. इस कार्रवाई के दौरान दो कारों और एक मोटरसाइकिल को भी जब्त कर लिया गया.

DRI टीम ने जब्त किया हाथी दांत: क्षेत्रीय वन अधिकारी ओकेश यादव ने बताया कि डीआरआई टीम ने गौपालपुरा रोड पर छापेमारी कर यह हाथी दांत जब्त किया. कार्रवाई के तुरंत बाद डीआरआई अधिकारियों ने वन विभाग को सूचित किया, जिसके बाद वन विभाग की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और पूरे बरामद माल को अपने कब्जे में ले लिया. अब वन विभाग द्वारा आवश्यक कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. वन विभाग के अनुसार, गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है और नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी.

क्षेत्रीय वन अधिकारी ओकेश यादव (ETV Bharat Churu)

इसे भी पढ़ें- झुंझुनू में हाथी दांत की तस्करी का खुलासा, जानें कितने नग दांत बरामद

तस्करी के नेटवर्क की जांच शुरू: प्रारंभिक जांच में पता चला है कि चारों आरोपियों में से दो बीदासर, एक तारानगर और एक कोटपूतली का निवासी है. अधिकारियों ने मामले की गंभीरता को देखते हुए हाथी दांत तस्करी से जुड़े पूरे नेटवर्क की गहन जांच शुरू कर दी है. यह पता लगाया जा रहा है कि बरामद हाथी दांत कहां से प्राप्त किया गया था और इसे अंतिम रूप से किस जगह सप्लाई किया जाना था. मामले में आगे कई बड़े खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है.

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