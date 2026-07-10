ETV Bharat / state

उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में 10 फैसलों पर लगी मुहर, अरेबिया मदरसों के अनुदान को किया गया खत्म

उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में अरेबिया मदरसों को अनुदान योजना के बजट मद को किया गया समाप्त, इन फैसलों पर भी धामी मंत्रिमंडल में लगी मुहर

Chief Minister Pushkar Singh Dhami
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (फोटो सोर्स- CMO)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : July 10, 2026 at 7:09 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

देहरादून: उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में 10 प्रस्तावों पर सहमति बनी है. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आहूत मंत्रिमंडल की बैठक में अहम फैसले भी लिए गए. जिसमें खासकर उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम लागू होने के बाद आगामी वित्तीय वर्ष 2027-28 से अरेबिया मदरसों को अनुदान योजना के बजट मानक मद को समाप्त करने का निर्णय लिया गया है. जिस पर मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है. इसके अलावा विदेश रोजगार प्रकोष्ठ के बेहतर संचालन के लिए पीएमयू गठित करने के साथ ही 7 नए पदों को भी मंजूरी दे दी है.

कैबिनेट बैठक के महत्वपूर्ण प्रस्ताव-

  • नन्हीं परी सीमांत प्रौद्योगिकी संस्थान पिथौरागढ़ के मढ़धुरा में निर्माणधीन संस्थान के आस-पास की भूमि संस्थान को ट्रांसफर करने को मिली मंजूरी. इस संस्थान के लिए कुल 14.857 हेक्टेयर भूमि तकनीकी शिक्षा को दी गई है.
  • उत्तराखंड रिवर राफ्टिंग/क्याकिंग संशोधन नियमावली 2026 को मंजूरी दी गई.
  • पीएम पोषण योजना के तहत अक्षय पात्र फाउंडेशन की ओर से श्रीनगर (पौड़ी) में केंद्रीकृत किचन के जरिए पका पकाया भोजन उपलब्ध कराया जाएगा.
  • उत्तराखंड राज्य भंडारण निगम के नियमित कार्मिकों को सातवें वेतनमान का लाभ दिए जाने को मंजूरी दी गई. जिसमें 68 नियमित कर्मचारियों को लाभ मिलेगा.
  • कुंभ मेला 2027 हरिद्वार की समवर्ती लेखा परीक्षा के लिए पदों का सृजन किए जाने को लेकर मंजूरी मिली.
  • उत्तराखंड वित्त सेवा (संशोधन) नियमावली 2026 को मंजूरी दी गई.
  • वित्त ऑडिट प्रकोष्ठ में दो नए पदों के सृजन को मंजूरी मिली.
  • विदेश रोजगार प्रकोष्ठ के सफल संचालन के लिए पीएमयू गठन के साथ 7 पदों के सृजन को मंजूरी मिली.
  • बाबू ग्राम, चौवन बग्गा और बिंदुखत्ता के निवासियों को भूमिधरी अधिकार दिए जाने को लेकर मुख्य सचिव को कमेटी बनाने के निर्देश दिए गए हैं.
  • वित्तीय वर्ष 2027-28 से अरेबिया मदरसों को अनुदान योजना के बजट मानक मद को समाप्त करने को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है.

ये भी पढ़ें-

TAGGED:

उत्तराखंड कैबिनेट बैठक
मदरसा अनुदान योजना मद बंद
CM DHAMI CABINET MEETING
ARABIA MADRASA GRANT ABOLISHED
UTTARAKHAND CABINET MEETING

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.