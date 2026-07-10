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उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में 10 फैसलों पर लगी मुहर, अरेबिया मदरसों के अनुदान को किया गया खत्म

देहरादून: उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में 10 प्रस्तावों पर सहमति बनी है. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आहूत मंत्रिमंडल की बैठक में अहम फैसले भी लिए गए. जिसमें खासकर उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम लागू होने के बाद आगामी वित्तीय वर्ष 2027-28 से अरेबिया मदरसों को अनुदान योजना के बजट मानक मद को समाप्त करने का निर्णय लिया गया है. जिस पर मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है. इसके अलावा विदेश रोजगार प्रकोष्ठ के बेहतर संचालन के लिए पीएमयू गठित करने के साथ ही 7 नए पदों को भी मंजूरी दे दी है.

कैबिनेट बैठक के महत्वपूर्ण प्रस्ताव-