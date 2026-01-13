ETV Bharat / state

कुरुक्षेत्र में कांग्रेस का 10 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर शुरू, हरियाणा और उत्तराखंड के जिलाध्यक्ष ले रहे हैं हिस्सा, राहुल गांधी भी होंगे शामिल

2 राज्यों के 60 जिलाध्यक्ष लेंगे प्रशिक्षणः हरियाणा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि "हरियाणा और उत्तराखंड के जिला अध्यक्षों के लिए कुरुक्षेत्र एक केंद्रीय स्थान है, जहां हमने जिला अध्यक्ष के प्रशिक्षण के लिए स्थान चिन्हित किया है. इसकी शुरुआत आज (मंगलवार) से हो गई है. 22 जनवरी तक यह प्रशिक्षण शिविर चलेगा जिसमें पार्टी के वरिष्ठ नेता, नवनियुक्त जिला अध्यक्षों को प्रशिक्षण देंगे. प्रशिक्षण शिविर का मुख्य उद्देश्य संगठन को मजबूत करना और चुनाव लड़ने की राजनीति सीखना. इस शिविर में हरियाणा के 33 और उत्तराखंड के 27 कांग्रेस जिला अध्यक्ष, उनके साथ-साथ राज्यों के प्रभारी, सह प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष और कांग्रेस विधायक दल के नेता भी शामिल होंगे."

कुरुक्षेत्रः कांग्रेस पार्टी के द्वारा कुछ समय पहले ही हरियाणा में नए जिला अध्यक्षों की लंबे समय के बाद नियुक्ति की गई है. ऐसे में उनका राजनीतिक और पार्टी के कार्यशैली से अवगत कराने के लिए हरियाणा और उत्तराखंड के कांग्रेस जिला अध्यक्षों का कुरुक्षेत्र में 10 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर शुरू किया गया है, जहां पर जिला अध्यक्ष के साथ-साथ दोनों राज्यों के प्रदेश प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष सभी शामिल होंगे.

प्रशिक्षण शिविर में राहुल गांधी भी होंगे शामिल: उन्होंने बताया कि "इन लोगों के अलावा यहां पर पार्टी के किसी भी नेता की एंट्री नहीं होगी. प्रशिक्षण शिविर में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल होंगे. हालांकि अभी तक उनके कार्यक्रम की तारीख तय नहीं हुई है लेकिन वह जरूर शामिल होंगे."

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह और थानेसर विधायक अशोक अरोड़ा (Etv Bharat)

'अनिल विज को बीजेपी पार्टी में कोई नहीं पूछता': अनिल विज की ओर से कांग्रेस के प्रशिक्षण शिविर के ऊपर दिए बयान पर तंज कसते हुए थानेसर विधायक अशोक अरोड़ा ने कहा कि "अनिल विज को बीजेपी पार्टी में कोई नहीं पूछता है. इसलिए वह कांग्रेस पार्टी पर कटाक्ष करते रहते हैं." जब उनसे सवाल किया गया कि कांग्रेस के ऊपर बीजेपी एकजुट न होने का भी आरोप लगाती है इस पर भी उन्होंने कहा कि "कांग्रेस एकजुट है. बीजेपी की ही आपस में नहीं बनती, किसी एक बिल्डिंग का पहले एक नेता रिबन काट कर जाता है और बाद में दूसरा नेता. वह अपनी पार्टी को देखें, हमारी पार्टी एक है."

कुरूक्षेत्र में मीडिया से बात करतीं कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा (Etv Bharat)

कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने की बनेगी रणनीतिः शिक्षण शिविर में हिस्सा लेने कुरुक्षेत्र पहुंची सांसद कुमारी शैलजा ने कहा कि "हरियाणा और उत्तराखंड दो राज्यों के नए डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जो हैं, उनका ट्रेनिंग कैंप है. ट्रेनिंग कैंप 10 दिन का रहेगा. कांग्रेस के बारे में, आजकल जो स्थिति है उसके बारे में विचार करेंगे. इस दौरान आगे के लिए कांग्रेस पार्टी को भविष्य में कैसे मजबूत कर सकते हैं, उस पर चर्चा की जायेगी. विचार साझा किए जाएंगे."

'उत्तराखंड में कांग्रेस सरकार बनाने के लिए कर रहे हैं काम': उन्होंने कहा कि "वह उत्तराखंड की प्रभारी भी हैं और करीब 1 साल बाद उत्तराखंड का चुनाव भी आ रहा है. चुनाव में कई मुद्दे रहने वाले हैं. वहां की राज्य सरकार के कैसे-कैसे रोज नए कांड सामने आते हैं. कैसे अंकिता भंडारी वाला मामला था. अभी किसान की बात हुई है, जो कुछ उजागर होती है और बहुत सी बात जो दब जाती है. लेकिन आज उत्तराखंड में सभी लोग वर्तमान भाजपा सरकार से मायूस हैं. बहुत बुरी तरह से मायूस हैं. आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी की सरकार बने. इसके लिए सभी लोग अपने स्तर पर काम कर रहे हैं और आगे भी करेंगे."

हरियाणा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह पार्टी नेताओं से बात करते हुए (Etv Bharat)

'अंकिता भंडारी केस सुप्रीम कोर्ट जज की देखरेख में हो': कुमारी शैलजा ने कहा कि "अंकिता भंडारी केस मामले में जांच सीबीआई को देने की बात कही जा रही है. परिवार ने डिमांड की है. कांग्रेस भी यही चाहता है कि जो परिवार ने डिमांड की है, वह पूरी हो. उन्हें विश्वास नहीं. वह चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जज की देखरेख में एक में सीबीआई की इंक्वारी हो." उन्होंने कहा कि "निष्पक्ष जांच तभी हो सकती है, जब सुप्रीम कोर्ट के जज की देखरेख में जांच हो. सभी ने देखा कि इस केस को किस प्रकार से हैंडल किया गया. उसे कोई भी संतुष्ट नहीं है. तो अदालत में अपने आप कमजोर पड़ जाते हैं. इसमें वीआईपी के नाम हैं और भी मुद्दे हैं."

'..असली डोर किसके हाथ में है, केंद्र में या राज्य में': उन्होंने मुख्यमंत्री और भाजपा सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि "प्रदेश में कहीं सरकार नाम का काम ही नहीं है. कहीं पर कोई व्यवस्था नहीं है. एनसीआर में आप हालत देख लीजिए. मनरेगा खत्म कर दिया है. मनरेगा की जगह नाम दूसरा दे दिया है. आपने महात्मा गांधी के सपने को खत्म करने का प्रयास किया. उनका जो सपना था कि गांव में स्वराज हो, गांव में सभी लोगों को काम मिले. तो यह किया गया. इनको महात्मा गांधी के नाम से नहीं बल्कि इस योजना से ही परेशानी थी. इसलिए उसका नाम बदल दिया गया." उन्होंने कहा कि "कांग्रेस पार्टी पर एक जुट न होने की बात बीजेपी करती है. लेकिन बीजेपी खुद ही बंटी हुई है. कांग्रेस के जितने बड़े नेता हैं. सभी अपने-अपने क्षेत्र के लिए और पार्टी के लिए काम करते हैं." भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि "मीडिया के माध्यम से ज्यादा पता चलता है कि यहां पर असली डोर किसके हाथ में है. केंद्र में है या राज्य में है."