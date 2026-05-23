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कांग्रेस जिलाध्यक्षों का 10 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर शुरू, पढ़ेंगे रीति–नीति और कल्चर का पाठ

जयपुर: संगठन सृजन अभियान के जरिए चुनकर आए राजस्थान कांग्रेस के 50 और दिल्ली कांग्रेस के 15 जिला अध्यक्षों का संयुक्त 10 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर शनिवार को अजमेर जिले के पुष्कर के एक निजी रिसोर्ट में शुरू हुआ. 1 जून तक चलने वाले इस प्रशिक्षण शिविर में जिलाध्यक्षों को पार्टी की रीति-नीति, कल्चर,इतिहास, कांग्रेस का देश के नव निर्माण में योगदान, संगठन चलाने के गुर सहित आगामी निकाय पंचायत चुनाव में कामकाज को लेकर प्रशिक्षण दिया जाएगा.

अनुभव किए साझा: दरअसल कांग्रेस के तमाम जिलाध्यक्ष आज दोपहर 12 पुष्कर पहुंचे थे. जहां 2 बजे उन्हें रिपोर्टिंग स्थल पर उनकी रिपोर्टिंग हुई. उसके बाद पहला सत्र दोपहर 3 बजे शुरू हुआ. प्रशिक्षण शिविर के पहले दिन पहले सत्र को कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने संबोधित किया और अपने राजनीतिक अनुभव जिलाध्यक्षों के साथ साझा किया. वहीं पार्टी के गठन से लेकर अब तक के इतिहास पर भी प्रकाश डाला.

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कांग्रेस के नेताओं के भाषण भी दिखाएं: वहीं शिविर में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी प्रशिक्षण विभाग के प्रमुख सचिन राव ने टैली प्रोजेक्टर के जरिए महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद, सरोजिनी नायडू जैसी नेताओं के भाषण की वीडियो भी दिखाए. वहीं प्रशिक्षण शिविर में अब कल से सुबह 8 से लेकर शाम 5 बजे तक अलग-अलग सत्र शुरू होंगे, जिसमें अलग-अलग विषयों के विशेषज्ञ जिलाध्यक्षों को प्रशिक्षण देंगे जिसमें समसामयिक विषयों पर भी भाषण होंगे.