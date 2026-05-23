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कांग्रेस जिलाध्यक्षों का 10 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर शुरू, पढ़ेंगे रीति–नीति और कल्चर का पाठ

अजमेर के पुष्कर में कांग्रेस के 50 और दिल्ली कांग्रेस के 15 जिलाध्यक्षों का संयुक्त प्रशिक्षण शिविर शुरू हुआ.

Sukhjinder Singh Randhawa, Govind Singh Dotasra, and Tikaram Jully at camp
शिविर में सुखजिंदर सिंह रंधावा, गोविंद सिंह डोटासरा और टीकाराम जूली (Courtesy - Congress Media Office)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 23, 2026 at 4:57 PM IST

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जयपुर: संगठन सृजन अभियान के जरिए चुनकर आए राजस्थान कांग्रेस के 50 और दिल्ली कांग्रेस के 15 जिला अध्यक्षों का संयुक्त 10 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर शनिवार को अजमेर जिले के पुष्कर के एक निजी रिसोर्ट में शुरू हुआ. 1 जून तक चलने वाले इस प्रशिक्षण शिविर में जिलाध्यक्षों को पार्टी की रीति-नीति, कल्चर,इतिहास, कांग्रेस का देश के नव निर्माण में योगदान, संगठन चलाने के गुर सहित आगामी निकाय पंचायत चुनाव में कामकाज को लेकर प्रशिक्षण दिया जाएगा.

अनुभव किए साझा: दरअसल कांग्रेस के तमाम जिलाध्यक्ष आज दोपहर 12 पुष्कर पहुंचे थे. जहां 2 बजे उन्हें रिपोर्टिंग स्थल पर उनकी रिपोर्टिंग हुई. उसके बाद पहला सत्र दोपहर 3 बजे शुरू हुआ. प्रशिक्षण शिविर के पहले दिन पहले सत्र को कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने संबोधित किया और अपने राजनीतिक अनुभव जिलाध्यक्षों के साथ साझा किया. वहीं पार्टी के गठन से लेकर अब तक के इतिहास पर भी प्रकाश डाला.

पढ़ें: पुष्कर में कांग्रेस का चिंतन और प्रशिक्षण शिविर, राहुल गांधी, खड़गे सहित कई वरिष्ठ नेता करेंगे शिरकत

कांग्रेस के नेताओं के भाषण भी दिखाएं: वहीं शिविर में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी प्रशिक्षण विभाग के प्रमुख सचिन राव ने टैली प्रोजेक्टर के जरिए महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद, सरोजिनी नायडू जैसी नेताओं के भाषण की वीडियो भी दिखाए. वहीं प्रशिक्षण शिविर में अब कल से सुबह 8 से लेकर शाम 5 बजे तक अलग-अलग सत्र शुरू होंगे, जिसमें अलग-अलग विषयों के विशेषज्ञ जिलाध्यक्षों को प्रशिक्षण देंगे जिसमें समसामयिक विषयों पर भी भाषण होंगे.

पढ़ें: कांग्रेस जिलाध्यक्षों को राहुल गांधी पढ़ाएंगे संगठन का पाठ, 23 मई से पुष्कर में 10 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर

1 जून को आएंगे राहुल गांधी: वहीं प्रशिक्षण शिविर के अंतिम दिन 1 जून को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का भी प्रशिक्षण शिविर में आना प्रस्तावित है. राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे पार्टी के जिलाध्यक्षों को रीति-नीति और कल्चर और अनुशासन का पाठ पढ़ाएंगे. हालांकि दिलचस्प यह है कि राजस्थान कांग्रेस में ऐसा पहली बार हो रहा है जब जिलाध्यक्षों के लिए 10 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जा रहे हैं. पहले दो से तीन दिन के ही प्रशिक्षण शिविर हुआ करते थे.

जिलाध्यक्ष ब्लॉक और जिलों में देंगे प्रशिक्षण: वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का कहना है कि 10 दिवसीय प्रशिक्षण से शिविर की समाप्ति के बाद जिलाध्यक्षों को जिम्मेदारी दी जाएगी. इसके तहत ब्लॉक, मंडल और जिले में कार्यकर्ताओं को नीति-नीति, कल्चर का पाठ पढ़ाया जाएगा. उन्हें वैचारिक तौर पर मजबूत किया जाएगा, जिससे कि कार्यकर्ता ग्रास रूट पर भाजपा और आरएसएस की विचारधारा से मुकाबला कर सके.

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