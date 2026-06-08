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ट्रेन में 10 दिन के नवजात को छोड़ गई मां, यात्रियों ने लावारिस हालत में देखा तो दहल गया दिल

पुलिस ने बच्ची के माता-पिता का पता लगाने की कोशिश की, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिलने पर उसे बाल कल्याण समिति को सौंप दिया गया

10 DAY OLD GIRL FOUND ON TRAIN
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : June 8, 2026 at 9:02 PM IST

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पटना: बिहार की राजधानी पटना से ममता और मानवता को शर्मसार कर देने वाली एक दर्दनाक घटना सामने आई है. पटना-गया पैसेंजर ट्रेन में लावारिस हालत में करीब 10 दिन की एक नवजात बच्ची मिली है. बाद में बच्ची को यात्रियों ने पुनपुन थाने में सौंप दिया. इस घटना ने ट्रेन में सफर कर रहे हर यात्री के दिल को झकझोर कर रख दिया.

बाल कल्याण को सुपुर्द: थाने पहुंचने के बाद पुलिस ने बच्ची की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए त्वरित कार्रवाई की. पुलिस ने इस मासूम बच्ची को बाल कल्याण समिति, पटना के हवाले कर दिया है. राहत की बात यह है कि चिकित्सकीय जांच में बच्ची पूरी तरह स्वस्थ पाई गई.

थाने पहुंचे यात्री: मामले की जानकारी देते हुए थानाध्यक्ष ने बताया कि बीते 7 जून रविवार को रात करीब 8 बजे कुछ ट्रेन यात्री एक नवजात बच्ची को लेकर थाने पहुंचे. यात्रियों ने बताया कि पटना-गया पैसेंजर ट्रेन में कोई अज्ञात व्यक्ति इस बच्ची को छोड़कर चला गया था.

10 DAY OLD GIRL FOUND ON TRAIN
पुलिस ने बाल कल्याण समिति को सौंपी बच्ची (ETV Bharat)

दिखाई इंसानियत: इस मुश्किल वक्त में ट्रेन के सफर के दौरान यात्रियों ने अपनी इंसानियत और सतर्कता का परिचय दिया. मानवता दिखाते हुए यात्रियों ने बच्ची को पुनपुन स्टेशन पर उतारा और सीधे सुरक्षित तरीके से थाने पहुंचाया.

माता-पिता की तलाश: पुनपुन थाना पुलिस ने इस मासूम बच्ची के माता-पिता का पता लगाने की काफी कोशिश की, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिल सकी. इस बेबस और लावारिस बच्ची की उम्र महज करीब 10 दिन बताई जा रही है.

जीआरपी की मदद: बच्ची के माता-पिता का सुराग नहीं मिलने पर पुलिस ने आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू की. जीआरपी रेल थाना तारेगना की मदद से बच्ची को पटना स्थित बाल कल्याण समिति को सौंप दिया गया है.

पुलिस की अपील: इस हृदयविदारक घटना के बाद पुलिस प्रशासन ने आम जनता से सहयोग मांगा है. पुलिस ने लोगों से अपील की है कि यदि किसी को बच्ची के माता-पिता के बारे में जानकारी हो तो पुनपुन थाना या बाल कल्याण समिति पटना से संपर्क करें.

"जैसे ही ट्रेन पुनपुन रेलवे स्टेशन पर पहुंची हमें खबर मिली कि एक नवजात शिशु है. यात्रियों की सतर्कता से पुलिस त्वरित कार्रवाई करते हुए उसे ले आई और जीआरपी के संयुक्त पहल पर इसके मां-बाप को छानबीन की जा रही है." -बेबी कुमारी, थानाध्यक्ष

कलयुगी मां की करतूत: इस घटना को देखकर ट्रेन में मौजूद महिलाओं का गुस्सा और दर्द छलक पड़ा. महिला यात्री में सुनीता कुमारी ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि कोई कलयुगी मां की करतूत होगी, बताइए जरा कोई अपने बच्चों को ऐसे छोड़कर भागता है.

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