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ट्रेन में 10 दिन के नवजात को छोड़ गई मां, यात्रियों ने लावारिस हालत में देखा तो दहल गया दिल

पटना: बिहार की राजधानी पटना से ममता और मानवता को शर्मसार कर देने वाली एक दर्दनाक घटना सामने आई है. पटना-गया पैसेंजर ट्रेन में लावारिस हालत में करीब 10 दिन की एक नवजात बच्ची मिली है. बाद में बच्ची को यात्रियों ने पुनपुन थाने में सौंप दिया. इस घटना ने ट्रेन में सफर कर रहे हर यात्री के दिल को झकझोर कर रख दिया.

बाल कल्याण को सुपुर्द: थाने पहुंचने के बाद पुलिस ने बच्ची की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए त्वरित कार्रवाई की. पुलिस ने इस मासूम बच्ची को बाल कल्याण समिति, पटना के हवाले कर दिया है. राहत की बात यह है कि चिकित्सकीय जांच में बच्ची पूरी तरह स्वस्थ पाई गई.

थाने पहुंचे यात्री: मामले की जानकारी देते हुए थानाध्यक्ष ने बताया कि बीते 7 जून रविवार को रात करीब 8 बजे कुछ ट्रेन यात्री एक नवजात बच्ची को लेकर थाने पहुंचे. यात्रियों ने बताया कि पटना-गया पैसेंजर ट्रेन में कोई अज्ञात व्यक्ति इस बच्ची को छोड़कर चला गया था.

पुलिस ने बाल कल्याण समिति को सौंपी बच्ची (ETV Bharat)

दिखाई इंसानियत: इस मुश्किल वक्त में ट्रेन के सफर के दौरान यात्रियों ने अपनी इंसानियत और सतर्कता का परिचय दिया. मानवता दिखाते हुए यात्रियों ने बच्ची को पुनपुन स्टेशन पर उतारा और सीधे सुरक्षित तरीके से थाने पहुंचाया.

माता-पिता की तलाश: पुनपुन थाना पुलिस ने इस मासूम बच्ची के माता-पिता का पता लगाने की काफी कोशिश की, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिल सकी. इस बेबस और लावारिस बच्ची की उम्र महज करीब 10 दिन बताई जा रही है.