ETV Bharat / state

राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाएगा शूलिनी मेला, इस दिन से शुरू होगा 10 दिवसीय मेला

राष्ट्रीय स्तर पर शूलिनी मेले के लिए प्रशासन पूरी तरह तैयार, पहाड़ी गानों से लेकर बॉलीवुड गानों का लगेगा तड़का.

National Level Shoolini Fair
शूलिनी मेला राष्ट्रीय स्तर पर घोषित (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : June 24, 2026 at 3:24 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

सोलन: हिमाचल प्रदेश के सोलन शहर की अधिष्ठात्री देवी माता शूलिनी का मेला अब राज्य स्तरीय से राष्ट्रीय स्तर का हो गया है. 23 जून को राज्य सरकार द्वारा इसकी घोषणा की गई. सोलन शहर में 26 जून से 28 जून तक माता शूलिनी का मेला आयोजित किया जाएगा. हालांकि इस बार ये मेला 10 दिनों तक चलेगा. डीसी सोलन मनमोहन शर्मा ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि 26 जून को शोभायात्रा के साथ राष्ट्रीय स्तरीय शूलिनी मेले का आगाज होगा. उन्होंने कहा कि बेहतर तरीके से मेला हो इसके लिए प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है.

सीएम करेंगे मेले का शुभारंभ

डीसी सोलन मनमोहन शर्मा ने बताया कि शूलिनी मेले का शुभारंभ मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू करेंगे. सीएम के साथ इस कार्यक्रम में विशेष रूप से दून विधानसभा क्षेत्र के विधायक रामकुमार चौधरी और अर्की विधानसभा क्षेत्र के विधायक संजय अवस्थी मौजूद रहेंगे. उन्होंने कहा कि पहले दिन नीतीश राजपूत, कुमार साहिल और पवनदीप राजन बॉलीवुड सिंगर सांस्कृतिक संध्या में अपनी आवाज का जादू भी करेंगे.

हिमाचली कलाकारों के नाम दूसरी संध्या

शूलिनी मेले में दूसरे दिन बतौर मुख्य अतिथि स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल मुख्य अतिथि के रूप में होंगे. उनके साथ इस कार्यक्रम में नालागढ़ के विधायक हरदीप सिंह बावा भी मौजूद रहेंगे. दूसरी सांस्कृतिक संध्या में हिमाचली कलाकारों को मौका दिया गया है, जिसमें पहाड़ी कलाकार राजेश त्यागी, बीरबल किन्नौरा, अजु तोमर और अंकुश भारद्वाज अपनी आवाज का जादू बिखेरेंगे.

इन कलाकारों के नाम रखेगी आखिरी संध्या

डीसी सोलन ने बताया कि शूलिनी मेले के अंतिम दिन हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कविंद्र गुप्ता कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगे. वहीं, विशिष्ट अतिथि के रूप में उनके साथ कसौली विधानसभा क्षेत्र के विधायक विनोद सुल्तानपुरी होंगे. मेले की अंतिम सांस्कृतिक संध्या में पहाड़ी कलाकार कपिल शर्मा, स्टेजिन नोरगिज, अनुज शर्मा और पंजाबी सिंगर जस्सी गिल और बबल राय होंगे.

"सुरक्षा व्यवस्था के हिसाब से शूलिनी मेले में शहर को विभिन्न सेक्टर में बांटा जाएगा, जिसमें 600 पुलिस और होमगार्ड के जवान तैनात होंगे. वहीं, कोई अप्रिय घटना ना हो उसके लिए सीसीटीवी कैमरा के जरिए पूरे मेले पर नजर रखी जाएगी." - साईं दत्तात्रेय वर्मा, एसपी सोलन

National Level Shoolini Fair
शूलिनी मेले को लेकर स्वास्थ्य मंत्री की बैठक (ETV Bharat)

अधिकारियों को दिए ये निर्देश

वहीं, बीते 4 जून को सोलन में शूलिनी मेले को लेकर स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई थी. इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को मेले से संबंधित सभी तैयारियां समय रहते पूरी करने के निर्देश दिए. उन्होंने शोभायात्रा के दौरान आवागमन की सुचारू व्यवस्था और भीड़ नियंत्रण के लिए विशेष प्रबंध करने के लिए भी अधिकारियों को निर्देश दिए. स्वास्थ्य मंत्री ने मेले के दौरान स्वच्छता का ध्यान रखने और विशेष तौर पर भंडारा स्थलों के आसपास साफ सफाई बनाए रखने के निर्देश दिए. उन्होंने संबंधित अधिकारियों को मेले के दौरान शहर में पेयजल की समुचित व्यवस्था बनाए रखने और भंडारों में जल वितरण के बर्तनों को ढक कर रखवाने के भी निर्देश दिए.

"शूलिनी मेला हिमाचल की लोक संस्कृति से जुड़ा हुआ है. इस मेले में हिमाचली कलाकारों को सांस्कृतिक कार्यक्रम में उचित स्थान दिया जाएगा. पिछली बार मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस मेले को राष्ट्रीय स्तर का मेला घोषित करने की बात की थी. अब इस मेले का दायरा बढ़ाया जाएगा." - धनीराम शांडिल, स्वास्थ्य मंत्री

मेले में आयोजित होंगी ये गतिविधियां

स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने कहा कि हर साल की तरह इस साल भी मेले में क्राफ्ट मेला, प्रदर्शनी, कुश्ती, ठोडो, रस्सा कशी, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, कबड्डी, शतरंज, टेबल टेनिस, जूडो आदि खेलकूद गतिविधियां, नारा लेखन प्रतियोगिता, बेबी शो, फ्लावर शो, पैट शो जैसी गतिविधियां आयोजित की जाएगी. स्वास्थ्य मंत्री ने क्षेत्रीय प्रबंधक परिवहन अधिकारी सोलन को मेले के समय स्थानीय लोगों की सुविधा के लिए फ्री बस सेवा चलाने के निर्देश भी दिए. उन्होंने पुलिस विभाग को निर्देश दिए कि मेला अवधि में कानून एवं व्यवस्था तथा सुचारू यातायात बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय कैडेट कोर की सेवाएं भी लें.

ये भी पढ़ें: हिमाचल में अब जनजातीय विकास के साथ बढ़ेगी किसानों-ग्रामीण परिवारों की आय! CM सुक्खू ने अधिकारियों को दिए ये निर्देश

ये भी पढ़ें: पार्वती घाटी में बढ़ रहा पर्यटन का बोझ! लाडा ऐसे बढ़ाएगी वैली की लोड कैरिंग कैपेसिटी

ये भी पढ़ें: सुक्खू सरकार ने पहले जीती वाइल्डफ्लावर हॉल होटल की जंग, अब बेशकीमती सम्पत्ति को 30 साल लीज पर देने की तैयारी, 24 करोड़ की लगाई बोली

TAGGED:

10 DAY NATIONAL LEVEL SHOOLINI FAIR
SHOOLINI FAIR DATE IN SOLAN
HEALTH MINISTER DHANI RAM SHANDIL
सोलन शूलिनी मेला
SOLAN SHOOLINI MATA TEMPLE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.